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С обрушившегося моста во Вьетнаме упали 13 человек

С обрушившегося моста во Вьетнаме упали 13 человек
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На севере Вьетнама на фоне тайфуна «Яги» и сильных паводков обрушился мост Фонгчау. В воду упали около 10 автомобилей и два мотоцикла, по меньшей мере 13 человек пострадали, сообщает Viet Nam News со ссылкой на региональный департамент транспорта.

На данный момент спасены четыре человека, трое из них госпитализированы. Как отметил заместитель министра транспорта Нгуен Суан Санга, данные о жертвах пока неизвестны, так как поисково-спасательные работы затрудняются подъемом речной воды после супертайфуна «Яги».

По данным издания, причиной обрушения стал «сильный поток на дне реки», который привел к обрушению опоры моста и двух пролетов из восьми.

Сейчас мост опечатан, движение перекрыто. Премьер-министр Фам Минь Тьинь 9 сентября подписал депешу с просьбой принять срочные меры по устранению последствий обрушения моста.

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Утром 9 сентября издание Vietnamplus сообщало, что в результате удара супертайфуна «Яги» погибли или пропали без вести 26 человек. В результате стихийного бедствия также пострадали 247 человек

Ранее «Яги» обрушился на юг Китая, от него в разной степени пострадали более 1 млн жителей. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в результате удара стихии погибли четыре человека, еще 95 получили ранения.

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Вьетнам обрушение моста тайфун погодные явления
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