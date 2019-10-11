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Долгий разговор: как лидеры стран общаются с журналистами

10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая длилась более 14 часов. Бывший стендап-комик и актер установил новый рекорд продолжительности общения со СМИ, до него дольше всех с прессой общался бывший президент Венесуэлы Уго Чавес. Как лидеры разных стран общаются со СМИ и устанавливают рекорды — в обзоре РБК
Владимир Зеленский
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского продлился более 14 часов. За это время он ответил на вопросы более 300 журналистов и установил рекорд по самому продолжительному общению мировых лидеров с представителями СМИ.

Часть вопросов касалась опубликованной стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом — об этом Зеленского чаще других спрашивали американские журналисты, с одним из которых он даже вступил в перепалку. Многие вопросы касались «нормандского формата» и ситуации в Донбассе.

Через несколько часов после начала конференции Зеленский попросил журналистов вспомнить, что они живут на Украине и должны интересоваться не только Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а внутренними делами страны

Уго Чавес
Фото: Наташа Писаренко / AP
Предыдущий рекорд по общению с прессой принадлежит бывшему лидеру Венесуэлы Уго Чавесу. Президент Боливарианской Республики совмещал​ встречи с прессой с еженедельными воскресными передачами «Алло, президент», во время которых отвечал на вопросы граждан и давал поручения министрам. Самая длинная передача продолжалась 7 часов 43 минуты, а самый длинный очный разговор с журналистами — чуть более четырех часов. Столько понадобилось Чавесу, чтобы ответить на шесть вопросов
Александр Лукашенко
Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС
Большая пресс-конференция лидера Белоруссии Александра Лукашенко проходит раз в год. Свой первый рекорд он установил в 2017 году, проговорив с 50 журналистами 7 часов 21 минуту. В 2019 году пресс-конференция продолжалась​ на две минуты дольше — 7 часов 23 минуты.
Владимир Путин
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференции ежегодно. В этом году прошла 14-я встреча лидера с журналистами. Самая продолжительная пресс-конференция Путина состоялась в 2008 году — тогда она длилась 4 часа 40 минут. За это время он ответил на 106 вопросов
Ангела Меркель
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Пресс-конференции канцлера Германии Ангелы Меркель проходит раз в год в июле, перед началом парламентских каникул. Встреча с журналистами длится от 80 до 100 минут
Президенты США
32-й президент США Франклин Рузвельт
(Фото: AP)

Лидеры США встречаются с прессой на ежегодном ужине в Белом доме. Прошлогоднюю встречу Трамп отменил, прервав многолетнюю традицию. Состоится ли ужин в этом году, неизвестно. Обычно на таких вечерах выступает сам президент и представители прессы, Барак Обама приглашал на встречи и стендап-комиков.

Традицию долгих разговоров президентов с гражданами ввел Франклин Рузвельт. В течение 11 лет он вел передачу «Разговоры у камина», во время которой в формате монолога отвечал на вопросы из присланных ему писем. Да раза в неделю он встречался с журналистами

Президенты Франции
Президент Франции Валери Жискар д'Эстен
(Фото: Remy de La Mauviniere / gk / stf / AP)
Традицию ежегодных пресс-конференций, которые проходят 14 июля, в день взятия Бастилии, ввел французский президент Валери Жискар д'Эстен. Ее придерживались все его преемники, кроме Эмманюэля Макрона, который их отменил
Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, СМИ, Уго Чавес
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