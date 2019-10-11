Долгий разговор: как лидеры стран общаются с журналистами

Владимир Зеленский

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского продлился более 14 часов. За это время он ответил на вопросы более 300 журналистов и установил рекорд по самому продолжительному общению мировых лидеров с представителями СМИ.

Часть вопросов касалась опубликованной стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом — об этом Зеленского чаще других спрашивали американские журналисты, с одним из которых он даже вступил в перепалку. Многие вопросы касались «нормандского формата» и ситуации в Донбассе.

Через несколько часов после начала конференции Зеленский попросил журналистов вспомнить, что они живут на Украине и должны интересоваться не только Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а внутренними делами страны