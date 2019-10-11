Долгий разговор: как лидеры стран общаются с журналистами

10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая длилась более 14 часов. Бывший стендап-комик и актер установил новый рекорд продолжительности общения со СМИ, до него дольше всех с прессой общался бывший президент Венесуэлы Уго Чавес. Как лидеры разных стран общаются со СМИ и устанавливают рекорды — в обзоре РБК
Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского продлился более 14 часов. За это время он ответил на вопросы более 300 журналистов и установил рекорд по самому продолжительному общению мировых лидеров с представителями СМИ.
Часть вопросов касалась опубликованной стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом — об этом Зеленского чаще других спрашивали американские журналисты, с одним из которых он даже вступил в перепалку. Многие вопросы касались «нормандского формата» и ситуации в Донбассе.
Через несколько часов после начала конференции Зеленский попросил журналистов вспомнить, что они живут на Украине и должны интересоваться не только Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а внутренними делами страны
Лидеры США встречаются с прессой на ежегодном ужине в Белом доме. Прошлогоднюю встречу Трамп отменил, прервав многолетнюю традицию. Состоится ли ужин в этом году, неизвестно. Обычно на таких вечерах выступает сам президент и представители прессы, Барак Обама приглашал на встречи и стендап-комиков.
Традицию долгих разговоров президентов с гражданами ввел Франклин Рузвельт. В течение 11 лет он вел передачу «Разговоры у камина», во время которой в формате монолога отвечал на вопросы из присланных ему писем. Да раза в неделю он встречался с журналистами