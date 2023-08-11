Предшественники «Луны-25»: самые известные лунные миссии СССР
11 августа с космодрома Восточный произошел запуск первой в современной истории России лунной миссии «Луна-25». Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе Южного полюса спутника Земли. «Луна-25» должна была стартовать еще в 2015 году, однако пуск несколько раз переносили. Ее предшественница, последняя советская автоматическая лунная станция «Луна-24», была запущена в 1976 году и доставила на Землю образцы лунного грунта. За семь лет до этого США осуществили первую высадку человека на Луне.
Самые известные миссии лунной программы СССР — в обзоре РБК
На фото: макет автоматической межпланетной станции «Луна-3» в павильоне «Космос» на ВДНХ, 1967 год.
Год миссии: 1959 (ранее в том же году стартовали «Луна-1» и «Луна-2»).
Основные достижения: автоматическая станция «Луна-3», облетев спутник, передала на Землю первое в истории фото его обратной стороны.
«Луна-3» была запущена ракетой-носителем «Восток-Л». Специально для миссии была разработана автономная система ориентации и стабилизации «Чайка», а также телевизионная система, устойчивая к радиационному излучению и воздействию безвоздушного пространства.
Через три дня после запуска, 7 октября, космический аппарат сфотографировал обратную сторону Луны. Фотографирование двумя аппаратами с разными объективами длилось 40 минут. Станция наблюдения за полетом находилась в Крыму — на территории полуострова во время сеанса связи выключали все устройства, которые могли создать помехи. Кроме фотосъемки также проводились исследования космической радиации и состава межпланетного газа
На фото: снимок невидимой с Земли стороны Луны, полученный советской межпланетной станцией «Луна-3». Репродукция, 1959 год.
В результате дешифровки снимков выявили почти 500 новых деталей. С помощью фото был составлен атлас спутника. На карте Луны появились горный хребет Советский, море Москвы, кратеры Курчатов, Лобачевский и другие
«Фотоаппарат на борту был пленочный, других тогда не было. Он делал фото, проявка пленки происходила прямо на борту станции и занимала довольно много времени. Затем при помощи специального фотоэлемента изображение считывалось — бегал «лучик» и собирал черные и белые точки, это все конвертировалось в электрические сигналы. В таком виде изображение и передавалось на Землю», — рассказывал Рудольф Бакитько, принимавший участие в разработке бортовых систем для «Луны-3».
Исследования обратной стороны Луны продолжаются: в 2019 году Китай объявил о первой в истории успешной посадке там космического зонда. Аппарат «Чанъэ-4» передал снимки с поверхности, а также провел биологический эксперимент с доставленными с собой образцами растений и насекомых. Как показывали фото, сделанные внутри аппарата, часть семян уже дала побеги. Цель эксперимента заключалась в ответе на вопрос, могут ли растения расти в условиях низкой гравитации
На фото: «Луна-10», межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства, в павильоне «Космос» на ВДНХ, 1967 год.
Год миссии: 1966.
Основные достижения: первый искусственный спутник Луны.
Станция «Луна-10» была запущена 31 марта 1966 года с помощью ракеты-носителя «Молния-М». Аппарат должен был выйти на стационарную орбиту,чтобы исследовать окололунное пространство и химический состав поверхности на видимой и обратной стороне. 1 апреля была скорректирована траектория движения. «Луна-10» была выведена на окололунную орбиту 3 апреля в 21:44 (мск). «Хотя мы уже привыкли к тому, что «космическая точность» стала поистине эталоном, в этом эксперименте были побиты рекорды точности. Ведь станции в строго заданный момент времени необходимо было придать определенную скорость и направление, чтобы она была «захвачена» Луной и стала ее спутником. Этот маневр был выполнен блестяще», — говорил советский астроном Дмитрий Мартынов
На фото: схема полета межпланетной станции «Луна-10», представленная в столичном Доме ученых на пресс-конференции, посвященной успешному запуску в 1966 году. Репродукция.
В дни запуска станции проходил XXIII съезд КПСС, в качестве сигнала со спутника ученые решили передать мелодию «Интернационала». Сообщению с аппарата присутствовавшие на заседании устроили овацию. Среди участников съезда был Юрий Гагарин.
Благодаря работе искусственного спутника Луны ученые узнали общий химический состав и тип пород на ее поверхности, а также обнаружили, что на некоторых участках спутника гравитация сильнее, чем на других. Станция проработала 56 суток и упала на поверхность Луны 29 мая 1966 года.
На фото: общий вид межпланетной автоматической станции «Зонд-5».
Год миссии: 1968.
Основные достижения: первый облет Луны с возвращением на Землю, первый облет Луны с живыми существами на борту.
Автоматическая межпланетная станция «Зонд-5» была запущена 15 сентября 1968 года. Она представляла собой беспилотный вариант корабля «7К-Л1» в рамках советской лунной программы «УР500К-Л1», главной целью которой было достижение приоритета СССР в первом пилотируемом полете к Луне.
На борту станции находились растения, бактерии, насекомые (мухи-дрозофилы) и две черепахи.
На фото: контейнер с космическим кораблем «Зонд-5» на корабле «Василий Головин».
Для возвращения на Землю была проведена коррекция траектории полета. 18 сентября станция облетела Луну на минимальном расстоянии от поверхности — около 2 км. Вторая коррекция была проведена на расстоянии 143 тыс. км от Земли. Станция вошла в атмосферу 21 сентября и приводнилась в Индийском океане.
На фото: автоматическая межпланетная станция «Луна-17».
Год миссии: 1970.
Основные достижения: доставка на Луну «Лунохода-1» — первой автоматической самоходной лаборатории, управляемой с Земли.
Первая попытка доставить самоходный аппарат на Луну прошла неудачно: 19 февраля 1969 года ракета-носитель «Протон» взорвалась на 52-й секунде полета. Следующий запуск состоялся 10 ноября 1970 года, за это время США успели осуществить первую высадку человека на Луне (она прошла 16 июля 1969 года).
17 ноября 1970 года «Луна-17» совершила мягкую посадку на земном спутнике — в прибрежном районе западной части Моря Дождей. Через несколько часов на поверхность спутника по трапу съехал «Луноход-1».
На фото: аппарат «Луноход-1».
Аппарат активно работал более 300 суток, проехал расстояние 10,5 км, передал на Землю 200 телефотометрических панорам и около 20 тыс. снимков поверхности. «Исследование Луны луноходом — это много шагов вперед. Мы научились решать много задач. Помимо того что мы их проектировали, мы их отрабатывали на станции, на полигоне, мы их стыковали с ракетой, участвовали в отправлении, в самом процессе. Это было настолько близко. Это был свой ребенок, дитя. Родителей много, а это — дитя», — вспоминал руководитель КБ-6 НПО имени Лавочкина Самуил Крупкин.
Связь с аппаратом была потеряна осенью 1971 года. Весной 2010 года луноход сначала был обнаружен на снимках Лунного орбитального зонда (LRO, искусственный спутник Луны, запущенный NASA), а затем американские ученые поймали отражение лазерного луча от его отражателя.
На фото: автоматическая межпланетная станция «Луна-24» в сборочном цехе, Московская область, 1976 год.
Год миссии: 1976.
Основные достижения: доставка на Землю образцов грунта, в которых впервые обнаружили следы воды.
Автоматическая станция «Луна-24» была запущена 9 августа 1976 года, посадку она совершила 18 августа в юго-восточном районе Моря Кризисов. После посадки аппарат перешел к бурению, глубина составила около 2 м. На следующий день возвратная ракета с образцами грунта стартовала к Земле.
На фото: ампула с лунным грунтом, 1976 год.
На Землю был доставлен лунный грунт весом 170 г, небольшие образцы были предоставлены ученым из других стран, в том числе из США: NASA получило порцию в обмен на образцы грунта, доставленные ранее американской миссией. При изучении образцов с «Луны-24» ученые получили первые данные о наличии водяного льда, но не могли с уверенностью утверждать, что это именно лунная вода, а не загрязнение земной атмосферой.
«Луна-24» стала не только последней советской лунной миссией, но и последним запуском к Луне в мире на долгие годы. К полетам к земному спутнику человечество вернулось лишь в 1990 году, когда Япония запустила космический зонд Hiten.