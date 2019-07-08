В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Сильнейший ливень обрушился на Вашингтон, что привело к наводнению в некоторых районах американской столицы. Часть городских улиц оказалась полностью затопленной, на дорогах образовались пробки, пишет The Washington Post.

По данным газеты, в сильно затопленные места не могут добраться спасатели. Тысячи людей остались без электричества.

Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров. Также вода добралась и до Белого дома, сотрудники которого выставили фотографии подтопленных кабинетов в социальных сетях. В результате стихии прекратил работу Национальный архив США.