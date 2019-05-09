Выезд в свет: какие машины лидеры выбирали для публичных мероприятий

Mercedez 770 Адольфа Гитлера

Mercedes-Benz 770 был представлен в 1930 году на Парижском автосалоне. Такие машины вскоре появились у рейхсканцлера Германии Пауля фон Гинденбурга, свергнутого немецкого кайзера Вильгельма II, императора Японии Хирохито и регента Венгерского королевства Милоша Хорти.

После того как Гитлер захватил власть в Германии, эта машина стала одним из главных средств передвижения и для него самого, и для многих высокопоставленных чиновников из его окружения. Mercedes-770 участвовал в военных парадах Третьего рейха, а в автопарке Гитлера было несколько вариаций этой модели. Одна из них — Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 189744, выполненная по заказу личного водителя Гитлера как гостевой автомобиль в гараже Гитлера, — в 2017 году была выставлена на продажу на аукционе в США