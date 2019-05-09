Выезд в свет: какие машины лидеры выбирали для публичных мероприятий

На параде Победы 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу и командующий парадом главком сухопутных войск Сергей Салюков должны проехать на новейшем российском кабриолете Aurus Senat. Автомобиль разрабатывался специально для поездок и публичных мероприятий российского президента и высших должностных лиц. Это будет одно из первых появлений автомобиля на публике и первое участие в параде. Машины, которые лидеры стран выбирали для публичных мероприятий, — в материале РБК
Aurus Senat — часть проекта «Кортеж». Первым публике был представлен президентский лимузин из этой серии. Это произошло во время инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года. 9 мая 2019 года на кабриолете Aurus Senat парад Победы будет принимать министр обороны Сергей Шойгу. Автомобиль призван заменить «ЗИЛ», который принимал участие в парадах в течение многих лет
Mercedes-Benz 770 был представлен в 1930 году на Парижском автосалоне. Такие машины вскоре появились у рейхсканцлера Германии Пауля фон Гинденбурга, свергнутого немецкого кайзера Вильгельма II, императора Японии Хирохито и регента Венгерского королевства Милоша Хорти.
После того как Гитлер захватил власть в Германии, эта машина стала одним из главных средств передвижения и для него самого, и для многих высокопоставленных чиновников из его окружения. Mercedes-770 участвовал в военных парадах Третьего рейха, а в автопарке Гитлера было несколько вариаций этой модели. Одна из них — Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 189744, выполненная по заказу личного водителя Гитлера как гостевой автомобиль в гараже Гитлера, — в 2017 году была выставлена на продажу на аукционе в США
Citroen DS был презентован на Парижском автосалоне 1955 года. Машина с эффектной хромированной обшивкой и и прорывной для своего времени гидропневматической подвеской понравилась потребителям и скоро стала одной из самых популярных французских машин бизнес-класса. За 20 лет производства было продано почти 1,5 млн образцов Citroen DS. Несмотря на то что на парижских улицах такая машина не была редкостью, президент Франции Шарль де Голль использовал ее и на парадах, и во время официальных визитов в другие страны.
В 1962 году боевики ультраправой террористической группировки OAS (Organisation de l'armée secrète — Секретная вооруженная организация. — РБК) совершили покушение на де Голля, отомстив таким образом за предоставление независимости Алжиру. Двенадцать боевиков открыли огонь по кортежу президента, когда тот вместе с супругой следовал из Парижа в аэропорт Орли. Были убиты два полицейских мотоциклиста, охранявших кортеж, а у президентской машины были разбиты все стекла и повреждено одно колесо. Но ни де Голль, ни его жена не пострадали. Благодаря отлаженной гидравлике, водитель президентского Citroen смог выехать из-под обстрела на трех колесах и со всеми простреленными шинам
В распоряжении у папы римского имеется огромное количество автомобилей. Однако главное из них — папамобиль, который представляет из себя машину, в задней части которой расположен съемный бронированный кузов с высокой крышей, позволяющей папе стоять там в полный рост. В 1980 году был разработан первый папамобиль — модифицированный Mercedes-Benz 230G, который стал главным парадным транспортом понтифика Иоанна Павла II. Папамобили, сконструированные по его образцу, производили многие компании, но чаще всего и Иоанна Павла II, и занявшего Святой Престол после него Бенедикта XVI можно было увидеть именно на Mercedes. В 2002 году Иоанн Павел II пересел с G-класса на очень похожий внешне, но более современный и удобный Mercedes-Benz ML-430. Последнюю модификацию папамобиля немецкая корпорация подарила главе римско-католической церкви в 2012 году
Разработку Rolls-Royce Phantom IV в 1949 году автоконцерну заказал герцог Эдинбургский Филипп — муж королевы Елизаветы II. Новый автомобиль должен была стать символом престижа и величия послевоенной Британии. Это единственная восьмицилиндровая модель Rolls-Royce. Она рассчитана на то, чтобы проезжать большие расстояния на низкой скорости, а поэтому хорошо подходит для парадов и других официальных мероприятий.
Rolls-Royce Phantom IV производился всего девять лет — с 1950-го по 1958-й. За это время было построено 18 образцов, которые компания продавала только представителям правящих династий и главам государств. Один автомобиль был передан ее первому заказчику, герцогу Эдинбургскому, другой — королеве. На этом же автомобиле в 2018 году Меган Маркл приехала на свадьбу с принцем Гарри
В США автомобиль президента имеет официальный статус. С 1939 года все машины главы государства создаются по уникальным и засекреченным чертежам, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. C 1983 года и по сегодняшний день президентские автомобили производит компания Cadillac.
В 2009 году новая версия официальной машины главы государства была впервые продемонстрирована во время инаугурации Барака Обамы. Cadillac был главным транспортом Обамы на протяжении обоих его сроков. На этой же машине ездил Дональд Трамп, пока в 2018 году не получил Cadillac, изготовленный уже по его личному заказу.В 2009 году публику поразили габариты нового президентского лимузина. Многие сочли его похожим на грузовик, громоздким и уродливым. Однако спорные внешние характеристики автомобиля компенсируются беспрецедентным уровнем безопасности, который он предоставляет пассажирам. Двери машины покрыты 20-сантиметровой броней, стекла способны выдержать выстрел из крупнокалиберного пистолета, а кевларовые шины и колесные оси позволяют сохранить машину на ходу, даже если на земле взорвется небольшая бомба. Автомобиль оборудован механизмом подачи кислорода, который может быть использован в случае химической атаки, системой пожаротушения, а также баллонами со слезоточивым газом и помповыми ружьями, которые можно применить при прямом нападении на президентский кортеж