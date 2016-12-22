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В США на аукцион выставят Mercedes Гитлера
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В США на аукцион выставят Mercedes Гитлера
Общество, 23:09
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В США на аукцион выставят Mercedes Гитлера

В США на аукцион попал автомобиль лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом говорится в сообщении аукциона ​Worldwide Auctioneers.

Автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen будет выставлен на американском аукционе Scottsdale в январе. Цена автомобиля не указывается.

Фото: worldwide-auctioneers.com

Согласно информации на сайте, автомобиль был заказан по просьбе личного шофера Гитлера Эриха Кемпки в 1938 году. «Этот авто первоначально был задуман как «гостевой» автомобиль в гараже Гитлера, когда страну посещали главы дружественных государств», — сказано в сообщении. Затем автомобиль использовался Гитлером для «парадных выходов», в том числе во время военного парада в Берлине в 1940 году после французской кампании.

​Позднее Mercedes-Benz был захвачен войсками Соединенных Штатов и несколько раз менял владельцев. До 2004 году авто владел миллиардер Ральф Энгельстад, после этого машина была продана неназванному «европейскому владельцу».

Отмечается, что 10% выручки от продажи автомобиля будут пожертвованы на образовательные проекты о Холокосте.

Теги: Mercedes , Адольф Гитлер , Аукцион
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