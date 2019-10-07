Походы и хоккей: как Владимир Путин праздновал свои дни рождения

2000 год

В 2000 году Владимир Путин впервые отмечал свой день рождения в качестве президента. Празднование прошло в ресторане «Подворье» Сергея Гутцайта в Павловске под Санкт-Петербургом. Его поздравляли вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актер Михаил Боярский, дирижер Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин и другие гости. В меню среди прочего были белуга горячего копчения с лимоном и маслом, мясное ассорти от шеф-повара и квашеная капуста.

Тем же вечером Путин посетил премьеру оперы Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре