Походы и хоккей: как Владимир Путин праздновал свои дни рождения

В 2019 году Владимир Путин отметил свой день рождения прогулкой в тайге, где собирал грибы и ягоды вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Как в разные годы президент отмечал свои годовщины — в обзоре РБК
В 2000 году Владимир Путин впервые отмечал свой день рождения в качестве президента. Празднование прошло в ресторане «Подворье» Сергея Гутцайта в Павловске под Санкт-Петербургом. Его поздравляли вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актер Михаил Боярский, дирижер Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин и другие гости. В меню среди прочего были белуга горячего копчения с лимоном и маслом, мясное ассорти от шеф-повара и квашеная капуста.
Тем же вечером Путин посетил премьеру оперы Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре
В 2002 году Путин отмечал 50-летний юбилей. В этот день он принял участие в саммите СНГ в Кишиневе. Там он осмотрел Криковские подвалы с молдавским вином. В тот же день президент вернулся в Москву, где состоялся ужин. На нем были руководители парламента, администрации президента, правительства и представители других органов власти
В 2003 году Путин снова отметил день рождения в Санкт-Петербурге. Праздничный банкет прошел на теплоходе New Island сети «Конкорд» Евгения Пригожина. На борту были генпрокурор Владимир Устинов (сейчас полпред президента в Южном федеральном округе. — РБК), певец Александр Розенбаум, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. Поздравить главу государства пришли его школьная учительница Вера Гуревич и тренер Анатолий Рахлин
В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошел торжественный завтрак с главами Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана (в городе проходил саммит ЦАС — организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»). Там же Путин наградил званием Героя России механизатора из Оренбургской области Вячеслава Чернуху, потушившего пожар в пшеничном поле.
Вечером Путин встретился с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером
Свой день рождения в 2008 году Путин, уже премьер-министр, провел в рабочей поездке в Санкт-Петербург. Там прошла первая в России сессия Генассамблеи Интерпола. Также президент побывал на презентации фильма «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» и выпил чаю с преподавателями и студентами Гуманитарного университета профсоюзов. Там ему вручили знак почетного профессора.
Позже Путин рассказал, что на день рождения ему подарили уссурийского тигренка Машу (ее поселили в «Сафари-парке» в Геленджике)
В 2009 году в день рождения глава государства встретился с писателями. Среди приглашенных были Алексей Иванов, Татьяна Устинова, Валентин Распутин, Сергей Лукьяненко и Юрий Поляков. Они подарили Путину книги. Сам премьер сказал, что встреча совпала с его днем рождения случайно
День рождения в 2015 году Владимир Путин провел на льду — в матче Ночной хоккейной лиги он забросил семь шайб. Игра прошла в Сочи. Команда «Звезды НХЛ», за которую играл президент (в ее составе также были глава Минобороны Сергей Шойгу и такие знаменитые хоккеисты, как Павел Буре, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов), обыграла «Сборную НХЛ» (в ней играли бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко) со счетом 15:10. Матч судил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель