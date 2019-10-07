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Политика ,  
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Походы и хоккей: как Владимир Путин праздновал свои дни рождения

В 2019 году Владимир Путин отметил свой день рождения прогулкой в тайге, где собирал грибы и ягоды вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Как в разные годы президент отмечал свои годовщины — в обзоре РБК
2000 год
Владимир Путин и президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон (слева) в Мариинском театре, 7 октября 2000 года
(Фото: Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС)

В 2000 году Владимир Путин впервые отмечал свой день рождения в качестве президента. Празднование прошло в ресторане «Подворье» Сергея Гутцайта в Павловске под Санкт-Петербургом. Его поздравляли вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актер Михаил Боярский, дирижер Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин и другие гости. В меню среди прочего были белуга горячего копчения с лимоном и маслом, мясное ассорти от шеф-повара и квашеная капуста.

Тем же вечером Путин посетил премьеру оперы Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре

2002 год
В центре слева направо: Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Молдавии Владимир Воронин, 2002 год
(Фото: Владтмир Родионов / ТАСС)

В 2002 году Путин отмечал 50-летний юбилей. В этот день он принял участие в саммите СНГ в Кишиневе. Там он осмотрел Криковские подвалы с молдавским вином. В тот же день президент вернулся в Москву, где состоялся ужин. На нем были руководители парламента, администрации президента, правительства и представители других органов власти

2003 год
Владимир Путин и избранный губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко
(Фото: Владтмир Родионов / ТАСС)

В 2003 году Путин снова отметил день рождения в Санкт-Петербурге. Праздничный банкет прошел на теплоходе New Island​ сети «Конкорд» Евгения Пригожина. На борту были генпрокурор Владимир Устинов (сейчас полпред президента в Южном федеральном округе. — РБК), певец Александр Розенбаум, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. Поздравить главу государства пришли его школьная учительница Вера Гуревич и тренер Анатолий Рахлин

2005 год
Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шрёдер (слева)
(Фото: Владтмир Родионов / ТАСС)

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошел торжественный завтрак с главами Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана (в городе проходил саммит ЦАС — организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»). Там же Путин наградил​ званием Героя России механизатора из Оренбургской области Вячеслава Чернуху, потушившего пожар в пшеничном поле.

Вечером Путин встретился с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером

2008 год
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Свой день рождения в 2008 году Путин, уже премьер-министр, провел в рабочей поездке в Санкт-Петербург. Там прошла первая в России сессия Генассамблеи Интерпола. Также президент побывал на презентации фильма «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» и выпил чаю с преподавателями и студентами Гуманитарного университета профсоюзов. Там ему вручили знак почетного профессора.

Позже Путин рассказал, что на день рождения ему подарили уссурийского тигренка Машу​ (ее поселили в «Сафари-парке» в Геленджике)

2009 год
Слева направо: писатель Андрей Битов, публицист Александр Архангельский, писатели Татьяна Устинова и Валентин Распутин
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В 2009 году в день рождения глава государства встретился с писателями. Среди приглашенных были Алексей Иванов, Татьяна Устинова, Валентин Распутин, Сергей Лукьяненко и Юрий Поляков. Они подарили Путину книги. Сам премьер сказал​, что встреча совпала с его днем рождения случайно

2013 год
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Свой 61-й день рождения Путин снова в качестве президента встретил на острове Бали, где проходил саммит АТЭС. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил Путину саке, глава КНР Си Цзиньпин — торт, а президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно спел песню Happy Birthday to You под гитару

2015 год
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

День рождения в 2015 году Владимир Путин провел на льду — в матче Ночной хоккейной лиги он забросил семь шайб. Игра прошла в Сочи. Команда «Звезды НХЛ», за которую играл президент (в ее составе также были глава Минобороны Сергей Шойгу и такие знаменитые хоккеисты, как Павел Буре, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов), обыграла «Сборную НХЛ» (в ней играли бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко) со счетом 15:10. Матч судил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель

2019 год
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В 2019 году накануне своего дня рождения Владимир Путин уехал​ вместе с Сергеем Шойгу собирать грибы и ягоды в тайгу. На память из леса он взял с собой шишку.

Похожим образом он отмечал​ день рождения и в 2014 году, тогда он взял выходной и тоже отправился в тайгу

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Владимир Путин, день рождения
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