Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору Нью-Йорка

Американская киноактриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», проиграла действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо борьбу за право стать кандидатом Демократической партии на губернаторских выборах. Об этом сообщает Variety.

После подсчета двух третей бюллетеней, поданных в ходе праймериз, выяснилось, что Куомо заручился поддержкой 66% избирателей, в то время как Никсон получила 34% голосов. «Возможно, наша гонка и закончилась, но борьба за душу Демократической партии только начинается», — заявила Никсон своим сторонникам. По словам актрисы, ее кампания заставила Куомо занять более прогрессивную позицию по многим вопросам, в том числе по легализации марихуаны. «Некоторые люди называют это эффектом Синтии. Я называю это тем, что происходит, когда мы привлекаем к ответственности наших лидеров», — отметила Никсон.

Актриса, проводя кампанию, выступала за ликвидацию городского агентства по иммиграции и таможенному контролю, обновление транспортной системы Нью-Йорка, увеличение бюджета школ, реформу здравоохранения и улучшение жилищных условий горожан.

Как отмечает телеканал CNN, Куомо пришлось потратить $8 млн на свою кампанию, чтобы противостоять критике со стороны Никсон. «Одной только прогрессивной риторики недостаточно — люди изо всех сил пытаются выжить здесь, и им нужно увидеть настоящую, существенную политику, которая выступит против расового, гендерного и экономического неравенства», — заявляла Никсон на одной из встреч с единомышленниками в Бруклине. Газета The New York Times пишет, что актриса собрала на свою кампанию $2,5 млн, большую часть из этой суммы пожертвовали ее сторонники.

Куомо занимает должность губернатора Нью-Йорка с 2011 года, на выборах в ноябре его оппонентом от Республиканской партии станет глава округа Датчесс Маркус Молинаро.