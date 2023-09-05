Власти Москвы определились с датой запуска станции метро в аэропорту

Власти Москвы запустят первую станцию метро в аэропорту — прямо рядом с Внуково — в среду, 6 сентября. С этой станции по подземному переходу можно будет попасть из метро в терминал, но и «Аэроэкспресс» продолжит возить пассажиров

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В среду, 6 сентября, московские власти откроют станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии (желтой), первую станцию метро в аэропорту. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одной из транспортных компаний Москвы, и подтвердил источник, близкий к дептрансу.

Месяц назад, 3 августа, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко говорил журналистам, что строительство станции во Внуково вышло на завершающую стадию. По его словам, в настоящее время инспекторы ведомства заканчивают комплексную проверку станционного комплекса. «После открытия конечная станция Солнцевской линии метро станет удобными воротами в столицу России для пассажиров, прилетающих внутренними и международными авиарейсами в аэропорт Внуково, а также значительно улучшит транспортную доступность для 350 тыс. жителей жилых районов поселения Внуковское, связав их с центром города», — указывал он.

Общая площадь станционного комплекса составляет 12,6 тыс. кв. м. Стены станции украшены художественной композицией с портретами российских авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых (под их руководством спроектировано более 100 типов самолетов, включая бомбардировщик Ту-2, который считался лучшим средним бомбардировщиком Второй мировой войны). Посетители и служащие международного аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу смогут попасть из метро в здание терминала. Со станции также можно будет пересесть на платформу «Аэроэкспресса» и выйти на вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта. «Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы», — отметил Войстратенко.

Запуск первой станции метро в аэропорту серьезно упростит путь для туристов, заявил 24 августа заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Например, путь от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» сократится в полтора раза и займет всего 40 минут, а до станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии можно будет доехать за 23 минуты. Кроме того, вице-мэр отметил, что благодаря продлению этой ветки столичной подземки значительно разгрузятся магистрали, расположенные в непосредственной близости от аэропорта Внуково. В частности, до 5% станет свободнее на Киевском шоссе и до 12% — на Боровском. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продлеваем Солнцевскую линию до аэропорта Внуково. Появление скоростного транспорта даст импульс для развития ближайших территорий», — подчеркнул Ликсутов.

Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев говорил в интервью РБК в июле 2023 года, что доставка пассажиров в аэропорт в метро и поездами «Аэроэкспресса» — это два «принципиально разных продукта». «Насколько я знаю изнутри «Аэроэкспресс», там придерживаются примерно такого же мнения. В аэроэкспрессе стоимость поездки — 500 руб., и там сидят люди с компьютерами, которым нужна хорошая связь. В метро этого нет. Поэтому никто не заменит экспресс. Но это повлияет на автобусы, наверное, часть маршрутов будет закрыта», — сказал он. «После открытия станции метро «Аэроэкспресс» не планирует менять модель перевозок — авиапассажиры, посетители и сотрудники аэропорта, как и ранее, смогут выбирать наиболее удобный для себя вид транспорта среди различных вариантов (аэроэкспресс, метро, автобусы и т.д.)», — подтвердил представитель «Аэроэкспресса». Он напомнил, что поезда компании курсируют в аэропорт Внуково с 2008 года и являются трансфером, сделанным специально для аэропортового пассажира с соответствующим сервисом, обеспечивающим одновременно и точность по времени, и комфорт в пути.

В 2022 году пассажиропоток аэропорта Внуково составил 16,4 млн человек. По прогнозу Ванцева, в 2023 году он сократится на 12%, до 14,5 млн. В 2022 году поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс», которые работают не только во Внуково, но и в Шереметьево и Домодедово, перевезли 9,5 млн человек. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты достигла наивысшего показателя за период с 2017 года, составив 14,5%. Отдельно по аэропортам компания данные не раскрывает.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы дептранса, Мосгортранса и Московского метрополитена. В пресс-службе мэрии отказались от комментариев.