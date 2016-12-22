Что происходило за кулисами юбилейной премии «Оскар»

В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Что происходило за кулисами 90-й, юбилейной, церемонии — в фотогалерее РБК

Фотогалерея 14 Фото Фото: Matt Sayles / A.M.P.A.S / Getty Images

Мероприятие проходило в голливудском театре Dolby в Калифорнии. Приз за лучший фильм достался ​картине Гильермо дель Торо «Форма воды», лучшими актерами были признаны Фрэнсис Макдорманд ​ («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури») и Гари Олдман («Темные времена»).