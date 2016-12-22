Что происходило за кулисами юбилейной премии «Оскар». Фотогалерея
Общество, 05 мар, 16:57
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Что происходило за кулисами юбилейной премии «Оскар»
В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Что происходило за кулисами 90-й, юбилейной, церемонии — в фотогалерее РБК
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Мероприятие проходило в голливудском театре Dolby в Калифорнии. Приз за лучший фильм достался картине Гильермо дель Торо «Форма воды», лучшими актерами были признаны Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури») и Гари Олдман («Темные времена»).