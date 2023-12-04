Последствия сильного снегопада в Европе и России. Фоторепортаж

Заснеженный аэропорт в Мюнхене, 2 декабря.

Сильный снегопад на юге Германии в субботу привел к закрытию аэропорта и железнодорожного вокзала в Мюнхене. 2 декабря высота снежного покрова в Мюнхене достигла 45 сантиметров, что составило декабрьский рекорд с начала 1930-х годов, отмечало издание BR24. В городе не ходили автобусы и трамваи. Аэропорт Мюнхена (второй по загруженности в Германии) возобновил полеты в воскресенье. Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне