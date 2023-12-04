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Общество ,  
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Последствия сильного снегопада в Европе и России. Фоторепортаж

Появились фото последствий сильного снегопада, накрывшего Европу и Россию

В выходные снегопад накрыл Россию и европейские страны. Снег привел к перебоям работы аэропортов и задержкам поездов в Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Чехии. В Великобритании люди бросали машины на трассах. В понедельник в ряде стран сохраняется желтый уровень опасности. Как выглядят заснеженные города — в фоторепортаже РБК.
ВДНХ, Москва, 3 декабря. 3 декабря на Москву обрушился сильный снегопад. На Новорижском шоссе из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 20 машин.&nbsp;В ночь на 4 декабря московские аэропорты отменили или задержали более 50 рейсов
Фото: Максим Шеметов / Reuters

ВДНХ, Москва, 3 декабря.

3 декабря на Москву обрушился сильный снегопад. На Новорижском шоссе из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 20 машин. В ночь на 4 декабря московские аэропорты отменили или задержали более 50 рейсов

Красная площадь, 3 декабря. За минувшие сутки в столице выпало около 25&ndash;30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды &laquo;Фобос&raquo; Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова в столице достигла &laquo;небывалых величин&raquo;
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Красная площадь, 3 декабря.

За минувшие сутки в столице выпало около 25–30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова в столице достигла «небывалых величин»

Люди катаются на тюбинге на Ленинском проспекте в Москве, 3 декабря
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Люди катаются на тюбинге на Ленинском проспекте в Москве, 3 декабря

Заснеженный аэропорт в Мюнхене, 2 декабря. Сильный снегопад на юге Германии в субботу привел&nbsp;к закрытию аэропорта и железнодорожного вокзала в Мюнхене. 2 декабря высота снежного покрова&nbsp;в Мюнхене достигла 45 сантиметров, что составило декабрьский рекорд с начала 1930-х годов, отмечало издание BR24. В городе не ходили автобусы и трамваи. Аэропорт Мюнхена (второй по загруженности в Германии)&nbsp;возобновил полеты в воскресенье. Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне
Фото: Louisa Off / Reuters

Заснеженный аэропорт в Мюнхене, 2 декабря.

Сильный снегопад на юге Германии в субботу привел к закрытию аэропорта и железнодорожного вокзала в Мюнхене. 2 декабря высота снежного покрова в Мюнхене достигла 45 сантиметров, что составило декабрьский рекорд с начала 1930-х годов, отмечало издание BR24. В городе не ходили автобусы и трамваи. Аэропорт Мюнхена (второй по загруженности в Германии) возобновил полеты в воскресенье. Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне

Вид на заснеженные железнодорожные пути, Мюнхен, 2 декабря. 2 декабря поезда, следовавшие в Мюнхен и из него, также были остановлены. Власти советовали пассажирам отложить или изменить маршрут своих поездок. Из-за снегопада были отменены спортивные и развлекательные мероприятия в городе. Так, был перенесен матч чемпионата Германии между &laquo;Баварией&raquo; и &laquo;Унионом&raquo;
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Вид на заснеженные железнодорожные пути, Мюнхен, 2 декабря.

2 декабря поезда, следовавшие в Мюнхен и из него, также были остановлены. Власти советовали пассажирам отложить или изменить маршрут своих поездок. Из-за снегопада были отменены спортивные и развлекательные мероприятия в городе. Так, был перенесен матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом»

Вотивкирхе в Вене, Австрия, 2 декабря.
Фото: Bianca Otero / ZUMA Press Wire / ТАСС

Вотивкирхе в Вене, Австрия, 2 декабря.

Город Линц, Австрия, 2 декабря. В Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества осталось около 20 тыс. домовладений, отмечало Kleine Zeitung. В регионе были перекрыты некоторые дороги, наблюдались проблемы в движении железнодорожного транспорта
Фото: Harald Dostal / IMAGO / ТАСС

Город Линц, Австрия, 2 декабря.

В Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества осталось около 20 тыс. домовладений, отмечало Kleine Zeitung. В регионе были перекрыты некоторые дороги, наблюдались проблемы в движении железнодорожного транспорта

Уборка снега во время матча между клубами &laquo;Мехелен&raquo; и &laquo;Сент-Трюйден&raquo; в городе Мехелен, Бельгия, 3 декабря. Власти Бельгии из-за снегопада в воскресенье просили граждан отложить поездки. В понедельник метеорологическое бюро объявило по всей стране желтый уровень опасности. В течение дня там фиксировали аварии вследствие гололеда: так, на железнодорожном переезде в Лимбурге автомобиль столкнулся с поездом. Пострадавших нет, водитель успел выбраться из машины до столкновения
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Уборка снега во время матча между клубами «Мехелен» и «Сент-Трюйден» в городе Мехелен, Бельгия, 3 декабря.

Власти Бельгии из-за снегопада в воскресенье просили граждан отложить поездки. В понедельник метеорологическое бюро объявило по всей стране желтый уровень опасности. В течение дня там фиксировали аварии вследствие гололеда: так, на железнодорожном переезде в Лимбурге автомобиль столкнулся с поездом. Пострадавших нет, водитель успел выбраться из машины до столкновения

Город Люцерн, Швейцария, 3 декабря. Из-за снегопада наблюдались проблемы в аэропорту швейцарского Цюриха, там в субботу отменили более 20 вылетов и 21 прилет, многие были задержаны. В Швейцарии, как и в других странах, были проблемы и с железнодорожным транспортом
Фото: IMAGO / Geisser via Reuters

Город Люцерн, Швейцария, 3 декабря.

Из-за снегопада наблюдались проблемы в аэропорту швейцарского Цюриха, там в субботу отменили более 20 вылетов и 21 прилет, многие были задержаны. В Швейцарии, как и в других странах, были проблемы и с железнодорожным транспортом

Люцерн, Швейцария, 3 декабря. Швейцарские власти предупредили о риске снежных лавин в кантонах в восточной части Швейцарии.&nbsp;В горах страны местами выпало более 50 см снега, указывало издание RTS
Фото: IMAGO / Geisser via Reuters

Люцерн, Швейцария, 3 декабря.

Швейцарские власти предупредили о риске снежных лавин в кантонах в восточной части Швейцарии. В горах страны местами выпало более 50 см снега, указывало издание RTS

Заснеженная дорога в деревне Ледечко, Чехия, 3 декабря. В Чехии непогода также привела к задержкам работы железнодорожного транспорта, затруднила движение на автомагистралях. В Южно-Чешком крае были перебои с электроэнергией
Фото: David W Cerny / Reuters

Заснеженная дорога в деревне Ледечко, Чехия, 3 декабря.

В Чехии непогода также привела к задержкам работы железнодорожного транспорта, затруднила движение на автомагистралях. В Южно-Чешком крае были перебои с электроэнергией

Графство Кент, Великобритания, 2 декабря. Сильный снег прошел также в Великобритании. В графстве Камбрия на северо-западе Англии из-за непогоды оказалась заблокирована магистраль А591, люди бросали машины на дорогах. Там также были повреждены линии электропередач, наблюдались перебои с электричеством. Желтый уровень опасности британское метеорологическое бюро в ряде регионов страны сохранило и в понедельник&nbsp;&mdash; дорожная ситуация остается&nbsp;сложной: выпавший снег замерз в ночь на 4 декабря &nbsp;
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Графство Кент, Великобритания, 2 декабря.

Сильный снег прошел также в Великобритании. В графстве Камбрия на северо-западе Англии из-за непогоды оказалась заблокирована магистраль А591, люди бросали машины на дорогах. Там также были повреждены линии электропередач, наблюдались перебои с электричеством. Желтый уровень опасности британское метеорологическое бюро в ряде регионов страны сохранило и в понедельник — дорожная ситуация остается сложной: выпавший снег замерз в ночь на 4 декабря
 

Вид на Ригу, Латвия, 3 декабря
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Вид на Ригу, Латвия, 3 декабря

Теги
мультимедиа снегопад снег непогода отмена рейсов транспорт Москва

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