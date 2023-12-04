Последствия сильного снегопада в Европе и России. Фоторепортаж
В выходные снегопад накрыл Россию и европейские страны. Снег привел к перебоям работы аэропортов и задержкам поездов в Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Чехии. В Великобритании люди бросали машины на трассах. В понедельник в ряде стран сохраняется желтый уровень опасности. Как выглядят заснеженные города — в фоторепортаже РБК.
Красная площадь, 3 декабря.
За минувшие сутки в столице выпало около 25–30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова в столице достигла «небывалых величин»
Люди катаются на тюбинге на Ленинском проспекте в Москве, 3 декабря
Заснеженный аэропорт в Мюнхене, 2 декабря.
Сильный снегопад на юге Германии в субботу привел к закрытию аэропорта и железнодорожного вокзала в Мюнхене. 2 декабря высота снежного покрова в Мюнхене достигла 45 сантиметров, что составило декабрьский рекорд с начала 1930-х годов, отмечало издание BR24. В городе не ходили автобусы и трамваи. Аэропорт Мюнхена (второй по загруженности в Германии) возобновил полеты в воскресенье. Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне
Вид на заснеженные железнодорожные пути, Мюнхен, 2 декабря.
2 декабря поезда, следовавшие в Мюнхен и из него, также были остановлены. Власти советовали пассажирам отложить или изменить маршрут своих поездок. Из-за снегопада были отменены спортивные и развлекательные мероприятия в городе. Так, был перенесен матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом»
Вотивкирхе в Вене, Австрия, 2 декабря.
Город Линц, Австрия, 2 декабря.
В Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества осталось около 20 тыс. домовладений, отмечало Kleine Zeitung. В регионе были перекрыты некоторые дороги, наблюдались проблемы в движении железнодорожного транспорта
Уборка снега во время матча между клубами «Мехелен» и «Сент-Трюйден» в городе Мехелен, Бельгия, 3 декабря.
Власти Бельгии из-за снегопада в воскресенье просили граждан отложить поездки. В понедельник метеорологическое бюро объявило по всей стране желтый уровень опасности. В течение дня там фиксировали аварии вследствие гололеда: так, на железнодорожном переезде в Лимбурге автомобиль столкнулся с поездом. Пострадавших нет, водитель успел выбраться из машины до столкновения
Город Люцерн, Швейцария, 3 декабря.
Из-за снегопада наблюдались проблемы в аэропорту швейцарского Цюриха, там в субботу отменили более 20 вылетов и 21 прилет, многие были задержаны. В Швейцарии, как и в других странах, были проблемы и с железнодорожным транспортом
Люцерн, Швейцария, 3 декабря.
Швейцарские власти предупредили о риске снежных лавин в кантонах в восточной части Швейцарии. В горах страны местами выпало более 50 см снега, указывало издание RTS
Заснеженная дорога в деревне Ледечко, Чехия, 3 декабря.
В Чехии непогода также привела к задержкам работы железнодорожного транспорта, затруднила движение на автомагистралях. В Южно-Чешком крае были перебои с электроэнергией
Графство Кент, Великобритания, 2 декабря.
Сильный снег прошел также в Великобритании. В графстве Камбрия на северо-западе Англии из-за непогоды оказалась заблокирована магистраль А591, люди бросали машины на дорогах. Там также были повреждены линии электропередач, наблюдались перебои с электричеством. Желтый уровень опасности британское метеорологическое бюро в ряде регионов страны сохранило и в понедельник — дорожная ситуация остается сложной: выпавший снег замерз в ночь на 4 декабря
Вид на Ригу, Латвия, 3 декабря