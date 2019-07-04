Пентагон объяснил участие ржавых танков в праздновании Дня независимости

В министерстве обороны США объяснили установку ржавых танков у мемориала Аврааму Линкольну тем, что Вашингтон не придает большого значения внешнему виду машин, которые примут участие в праздновании Дня независимости. Об этом «РИА Новости» сообщили в американском военном ведомстве.

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Как отметили в Пентагоне, две бронемашины Bradley, два танка Abrams, бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 с ржавчиной и облупившейся краской выбрал Белый дом.

«Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — уточнили агентству в пресс-службе Пентагона.

По данным телеканала CNN, 4 июля, в День независимости США у Мемориала Линкольна выступит президент США Дональд Трамп. Американский лидер скажет вступительное слово, а затем расскажет о военной мощи страны: о береговой охране, о ВВС, ВМФ, Корпусе морской пехоты и армии. В ходе его выступления над центром Вашингтона пролетят боевые самолеты и вертолеты.