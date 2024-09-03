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ВЭФ-2024 ,  
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Что показали на Восточном экономическом форуме

Появились фотографии с Восточного экономического форума
Сюжет
ВЭФ-2024

3 сентября во Владивостоке на острове Русский прошло открытие Восточного экономического форума. На мероприятие прибыли участники из 62 стран. Что показали государства и компании — в фоторепортаже РБК
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября. Дату открытия в ВЭБе решили обыграть, упомянув песню Михаилу Шуфутинского.
Фото: ВЭБ.РФ

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября. Дату открытия в ВЭБе решили обыграть, упомянув песню Михаилу Шуфутинского.

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ, которая вместе с коммерческими банками финансирует социально-экономические проекты в рамках &laquo;майских указов&raquo;.
Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ, которая вместе с коммерческими банками финансирует социально-экономические проекты в рамках «майских указов».

Девушки-бортпроводницы встречают гостей у стенда &laquo;Аэрофлота&raquo;.
Фото: Илья Деев / Росконгресс

Девушки-бортпроводницы встречают гостей у стенда «Аэрофлота».

Генпрокуратура подготовила к форуму интерактивную зону. Выбрав один из пяти шаров с изображением материка, можно прочитать на экране информацию про соглашения прокуратуры, заключенные с государствами на этой территории.
Фото: Степан Пугачев / Росконгресс

Генпрокуратура подготовила к форуму интерактивную зону. Выбрав один из пяти шаров с изображением материка, можно прочитать на экране информацию про соглашения прокуратуры, заключенные с государствами на этой территории.

На форуме впервые появился совместный стенд Wildberries (ВБ) и оператора наружной рекламы Russ. Компании объявили о слиянии летом 2024 года.
Фото: Степан Пугачев / Росконгресс

На форуме впервые появился совместный стенд Wildberries (ВБ) и оператора наружной рекламы Russ. Компании объявили о слиянии летом 2024 года.

Стенд Минпромторга с автоматизированной системой для переноса грузов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стенд Минпромторга с автоматизированной системой для переноса грузов.

МЧС представили на форуме специализированную технику и экипировку.
Фото: Юлия Кошкина / РБК

МЧС представили на форуме специализированную технику и экипировку.

На ВЭФ также представлен стенд Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи &laquo;Воин&raquo;. Центр создан по поручению президента России при поддержке Российского союза боевых искусств. На форуме сотрудники центра предлагаю научить участников управлять дроном, собирать и разбирать автомат и оказывать первую помощь.
Фото: Анна Алексашкина / Росконгресс

На ВЭФ также представлен стенд Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Центр создан по поручению президента России при поддержке Российского союза боевых искусств. На форуме сотрудники центра предлагаю научить участников управлять дроном, собирать и разбирать автомат и оказывать первую помощь.

В 2024 году Минтранспорта отпраздновало 215-летие. Свою историю министерство ведет с 1809 года, когда император Александр I учредил первый в стране единый орган управления транспортом.
Фото: Анна Алексашкина / Росконгресс

В 2024 году Минтранспорта отпраздновало 215-летие. Свою историю министерство ведет с 1809 года, когда император Александр I учредил первый в стране единый орган управления транспортом.

Гостей павильона Еврейской автономной области на форуме встречает робот-экскурсовод. Он рассказывает посетителям об истории региона и его традициях.
Фото: Евгения Стогова / РБК

Гостей павильона Еврейской автономной области на форуме встречает робот-экскурсовод. Он рассказывает посетителям об истории региона и его традициях.

Для мероприятия Минприроды соорудили стенд-пагоду, рассказывающую о &laquo;Земле больших кошек&raquo;&nbsp;&mdash; трансграничном заповеднике для амурских тигров и дальневосточных леопардов.
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Для мероприятия Минприроды соорудили стенд-пагоду, рассказывающую о «Земле больших кошек» — трансграничном заповеднике для амурских тигров и дальневосточных леопардов.

Дроны и экипировку участников военной операции представили на стенде Забайкалья.
Фото: Евгения Стогова / РБК

Дроны и экипировку участников военной операции представили на стенде Забайкалья.

Стенд Всемирных Игр Дружбы (WFG)&nbsp;&mdash; мультиспортивного турнира, в котором смогут участвовать спортсмены, которых МОК не допустил на Олимпийские игры.
Фото: Степан Яцко / Росконгресс

Стенд Всемирных Игр Дружбы (WFG) — мультиспортивного турнира, в котором смогут участвовать спортсмены, которых МОК не допустил на Олимпийские игры.

Сотрудница стенда медиахолдинга MAER, крупного оператора наружной рекламы.
Фото: Евгений Федосков / Росконгресс

Сотрудница стенда медиахолдинга MAER, крупного оператора наружной рекламы.

Посетители стенда &laquo;Сбера&raquo; на форуме могут совместить поход в банк и знакомство с умными устройствами и ИИ-инструментами от компании.
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Посетители стенда «Сбера» на форуме могут совместить поход в банк и знакомство с умными устройствами и ИИ-инструментами от компании.

Стенд с бионическими протезами компании &laquo;Моторика&raquo;.
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд с бионическими протезами компании «Моторика».

Павильон Сахалина, где базируется Научно-производственный центр &laquo;Крылья Сахалина&raquo;, занимающийся проектированием и производством беспилотников.
Фото: Евгения Стогова / РБК

Павильон Сахалина, где базируется Научно-производственный центр «Крылья Сахалина», занимающийся проектированием и производством беспилотников.

Стенд компании &laquo;Удоканская медь&raquo;, созданной в 2008 году для освоения одного из крупнейших в мире месторождения меди в Забайкальском крае.
Фото: Александр Жолобов / Росконгресс

Стенд компании «Удоканская медь», созданной в 2008 году для освоения одного из крупнейших в мире месторождения меди в Забайкальском крае.

Вместе с экономическим форумом во Владивостоке стартовала выставка &laquo;Улица Дальнего Востока&raquo;. На фото: уличный павильон Бурятии
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вместе с экономическим форумом во Владивостоке стартовала выставка «Улица Дальнего Востока».

На фото: уличный павильон Бурятии

Двухместный мотовездеход, который производитель предлагает &laquo;фермерам и любителям активного отдыха&raquo;.
Фото: Евгения Стогова / РБК

Двухместный мотовездеход, который производитель предлагает «фермерам и любителям активного отдыха».

По наблюдениям корреспондента РБК, на форуме 2024 года теме специальной операции отводится значительно больше места, чем в прошлом году. На фото: стенд Приморья с беспилотниками и экипировкой участников военной операции.
Фото: Евгения Стогова / РБК

По наблюдениям корреспондента РБК, на форуме 2024 года теме специальной операции отводится значительно больше места, чем в прошлом году.

На фото: стенд Приморья с беспилотниками и экипировкой участников военной операции.

Две девушки на скорость закручивают рельсы у стенда &laquo;Нацпроектстроя&raquo;.
Фото: Степан Яцко / Росконгресс

Две девушки на скорость закручивают рельсы у стенда «Нацпроектстроя».

На форум привезли платформу готовящегося к производству электромобиля &laquo;Атом&raquo;. Это первая отечественная платформа, разработанная для электромобилей.
Фото: Алексей Александронок / Росконгресс

На форум привезли платформу готовящегося к производству электромобиля «Атом». Это первая отечественная платформа, разработанная для электромобилей.

На стенде Россельхозбанка посетителям показали кабачки, огурцы и прочие овощи.
Фото: Юлия Кошкина / РБК

На стенде Россельхозбанка посетителям показали кабачки, огурцы и прочие овощи.

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Анастасия Сирина, Дарья Широкова
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Во Владивостоке начался Восточный экономический форум. Видео
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