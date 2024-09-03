Что показали на Восточном экономическом форуме
3 сентября во Владивостоке на острове Русский прошло открытие Восточного экономического форума. На мероприятие прибыли участники из 62 стран. Что показали государства и компании — в фоторепортаже РБК
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября. Дату открытия в ВЭБе решили обыграть, упомянув песню Михаилу Шуфутинского.
Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ, которая вместе с коммерческими банками финансирует социально-экономические проекты в рамках «майских указов».
Девушки-бортпроводницы встречают гостей у стенда «Аэрофлота».
Генпрокуратура подготовила к форуму интерактивную зону. Выбрав один из пяти шаров с изображением материка, можно прочитать на экране информацию про соглашения прокуратуры, заключенные с государствами на этой территории.
На форуме впервые появился совместный стенд Wildberries (ВБ) и оператора наружной рекламы Russ. Компании объявили о слиянии летом 2024 года.
Стенд Минпромторга с автоматизированной системой для переноса грузов.
МЧС представили на форуме специализированную технику и экипировку.
На ВЭФ также представлен стенд Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Центр создан по поручению президента России при поддержке Российского союза боевых искусств. На форуме сотрудники центра предлагаю научить участников управлять дроном, собирать и разбирать автомат и оказывать первую помощь.
В 2024 году Минтранспорта отпраздновало 215-летие. Свою историю министерство ведет с 1809 года, когда император Александр I учредил первый в стране единый орган управления транспортом.
Гостей павильона Еврейской автономной области на форуме встречает робот-экскурсовод. Он рассказывает посетителям об истории региона и его традициях.
Для мероприятия Минприроды соорудили стенд-пагоду, рассказывающую о «Земле больших кошек» — трансграничном заповеднике для амурских тигров и дальневосточных леопардов.
Дроны и экипировку участников военной операции представили на стенде Забайкалья.
Стенд Всемирных Игр Дружбы (WFG) — мультиспортивного турнира, в котором смогут участвовать спортсмены, которых МОК не допустил на Олимпийские игры.
Сотрудница стенда медиахолдинга MAER, крупного оператора наружной рекламы.
Посетители стенда «Сбера» на форуме могут совместить поход в банк и знакомство с умными устройствами и ИИ-инструментами от компании.
Стенд с бионическими протезами компании «Моторика».
Павильон Сахалина, где базируется Научно-производственный центр «Крылья Сахалина», занимающийся проектированием и производством беспилотников.
Стенд компании «Удоканская медь», созданной в 2008 году для освоения одного из крупнейших в мире месторождения меди в Забайкальском крае.
Вместе с экономическим форумом во Владивостоке стартовала выставка «Улица Дальнего Востока».
На фото: уличный павильон Бурятии
Двухместный мотовездеход, который производитель предлагает «фермерам и любителям активного отдыха».
По наблюдениям корреспондента РБК, на форуме 2024 года теме специальной операции отводится значительно больше места, чем в прошлом году.
На фото: стенд Приморья с беспилотниками и экипировкой участников военной операции.
Две девушки на скорость закручивают рельсы у стенда «Нацпроектстроя».
На форум привезли платформу готовящегося к производству электромобиля «Атом». Это первая отечественная платформа, разработанная для электромобилей.
На стенде Россельхозбанка посетителям показали кабачки, огурцы и прочие овощи.
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