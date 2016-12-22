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Дутерте извинился перед Обамой за оскорбление двухлетней давности
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Дутерте извинился перед Обамой за оскорбление двухлетней давности
Политика, 08:10
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Дутерте извинился перед Обамой за оскорбление двухлетней давности

Филиппинский лидер Родриго Дутерте извинился за свои высказывания двухлетней давности в отношении экс-президента США Барака Обамы, которого он назвал «сукиным сыном». Об этом сообщает газета Philippine Star.

«Господин Обама, я извиняюсь за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки», — сказал Дутерте. Он добавил, что простил Обаме его критику борьбы властей Филиппин с наркоторговцами, начатой в 2016 году.

Тогда на саммите США — АСЕАН Обама заявил о намерении спросить у Дутерте о внесудебных казнях на Филиппинах. В ответ филиппинский лидер назвал Обаму «сукиным сыном». После этого Обама отменил встречу с Дутерте.

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Газета отмечает, что в результате кампании против наркоторговцев на Филиппинах без суда были убиты более 4 тыс. человек.

Теги: Родриго Дутерте , Барак Обама , Филиппины , наркоторговля
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