Дутерте извинился перед Обамой за оскорбление двухлетней давности

Филиппинский лидер Родриго Дутерте извинился за свои высказывания двухлетней давности в отношении экс-президента США Барака Обамы, которого он назвал «сукиным сыном». Об этом сообщает газета Philippine Star.

«Господин Обама, я извиняюсь за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки», — сказал Дутерте. Он добавил, что простил Обаме его критику борьбы властей Филиппин с наркоторговцами, начатой в 2016 году.

Тогда на саммите США — АСЕАН Обама заявил о намерении спросить у Дутерте о внесудебных казнях на Филиппинах. В ответ филиппинский лидер назвал Обаму «сукиным сыном». После этого Обама отменил встречу с Дутерте.

Газета отмечает, что в результате кампании против наркоторговцев на Филиппинах без суда были убиты более 4 тыс. человек.