Как прошел московский выпускной в Парке Горького. Фоторепортаж
В ночь с 1 на 2 июля в московском Парке Горького прошел общегородской выпускной. Праздник должен был состояться неделей раньше, но его перенесли из-за режима контртеррористической операции, введенного на фоне действий ЧВК «Вагнер». Как в Москве отпраздновали выпускной — в фоторепортаже РБК
В подготовке праздника участвовало более 800 человек, на общегородском выпускном выступили около 70 артистов. Для этого в парке установили три сцены
Парк был открыт во время праздника только для выпускников и сопровождающих их взрослых с индивидуальными браслетами с QR-кодами
Выпускные вечера перенесли на неделю в Москве и Подмосковье из-за режима КТО, который был введен 24 июня. Меры безопасности власти столицы и других регионов усилили после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Ситуация была урегулирована вечером того же дня, режим КТО был отменен в Москве и области 26 июня. Не все регионы отменили массовые мероприятия — праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые Паруса» состоялся по плану, 24 июня
Выпускники на общегородском выпускном в Парке Горького
Для школьников работали интерактивные музыкальные, спортивные, киберспортивные площадки и арт-пространство
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на общегородском школьном выпускном
Общая площадь территории со всеми пространствами, где проходил праздник, составила 20 квадратных километров
Концерт в Парке Горького
Городской выпускной в Парке Горького был юбилейным, он прошел в 10-й раз.