Как прошел московский выпускной в Парке Горького. Фоторепортаж

Выпускные вечера перенесли на неделю в Москве и Подмосковье из-за режима КТО, который был введен 24 июня. Меры безопасности власти столицы и других регионов усилили после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Ситуация была урегулирована вечером того же дня, режим КТО был отменен в Москве и области 26 июня. Не все регионы отменили массовые мероприятия — праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые Паруса» состоялся по плану, 24 июня