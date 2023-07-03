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Как прошел московский выпускной в Парке Горького. Фоторепортаж

В ночь с 1 на 2 июля в московском Парке Горького прошел общегородской выпускной. Праздник должен был состояться неделей раньше, но его перенесли из-за режима контртеррористической операции, введенного на фоне действий ЧВК «Вагнер». Как в Москве отпраздновали выпускной — в фоторепортаже РБК
Участниками праздника &laquo;Московский выпускной&nbsp;&mdash; 2023&raquo; в Парке культуры и отдыха имени Горького стали 39 тыс. человек. Ключевые темы мероприятия в этом году&nbsp;&mdash; &laquo;Первые&raquo; и &laquo;Наставники&raquo;: выпускников знакомили с историями успеха известных людей
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Участниками праздника «Московский выпускной — 2023» в Парке культуры и отдыха имени Горького стали 39 тыс. человек. Ключевые темы мероприятия в этом году — «Первые» и «Наставники»: выпускников знакомили с историями успеха известных людей

В подготовке праздника участвовало&nbsp;более 800 человек, на общегородском выпускном выступили около&nbsp;70&nbsp;артистов. Для этого в парке установили три сцены
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В подготовке праздника участвовало более 800 человек, на общегородском выпускном выступили около 70 артистов. Для этого в парке установили три сцены

Парк был&nbsp;открыт во время праздника&nbsp;только для выпускников и сопровождающих их взрослых с индивидуальными браслетами с QR-кодами
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Парк был открыт во время праздника только для выпускников и сопровождающих их взрослых с индивидуальными браслетами с QR-кодами

Выпускные вечера перенесли на неделю в Москве и Подмосковье из-за режима КТО, который был введен 24 июня. Меры безопасности власти столицы&nbsp;и других регионов усилили&nbsp;после того, как основатель ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; Евгений Пригожин заявил, что он взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Ситуация была урегулирована вечером того&nbsp;же дня, режим КТО был отменен в Москве и области 26 июня. Не все регионы отменили массовые мероприятия&nbsp;&mdash;&nbsp;праздник выпускников в Санкт-Петербурге &laquo;Алые Паруса&raquo; состоялся по плану, 24 июня
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Выпускные вечера перенесли на неделю в Москве и Подмосковье из-за режима КТО, который был введен 24 июня. Меры безопасности власти столицы и других регионов усилили после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Ситуация была урегулирована вечером того же дня, режим КТО был отменен в Москве и области 26 июня. Не все регионы отменили массовые мероприятия — праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые Паруса» состоялся по плану, 24 июня

Выпускники на общегородском выпускном в Парке Горького
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Выпускники на общегородском выпускном в Парке Горького

Для школьников работали&nbsp;интерактивные музыкальные, спортивные, киберспортивные площадки и арт-пространство
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для школьников работали интерактивные музыкальные, спортивные, киберспортивные площадки и арт-пространство

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на общегородском школьном выпускном
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на общегородском школьном выпускном

Общая площадь территории со всеми пространствами, где проходил праздник, составила 20 квадратных километров
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Общая площадь территории со всеми пространствами, где проходил праздник, составила 20 квадратных километров

Концерт в Парке Горького
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Концерт в Парке Горького

Городской выпускной в Парке Горького был юбилейным, он прошел в 10-й раз.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Городской выпускной в Парке Горького был юбилейным, он прошел в 10-й раз.

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