Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти

Светлана Жильцова (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил ее сын Иван.

«Утром она умерла. Причина — болезнь долговременная», — сказал он.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет, она была известным по всей стране диктором Центрального телевидения и ведущей КВН.

Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Карьеру на телевидении она начала, учась на четвертом курсе Института иностранных языков. Тогда она приняла участие в совместном проекте телевидения СССР и Канады в фильме о звездах советской эстрады. Жильцова стала победительницей конкурса на роль диктора-переводчика.

После окончания вуза Жильцова осталась работать на телевидении, где читала программы передач. Вести передачи на первой программе ЦТ она стала случайно: за два часа до прямой трансляции детского праздника прежняя ведущая почувствовала себя плохо, из-за чего пришлось срочно искать замену. В итоге ею стала Жильцова. Трансляция прошла успешно, после чего диктор начала вести многие детские, молодежные и музыкальные передачи.

Диктор вела почти все детские передачи: «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и другие. С 1963 года она стала ведущей программы КВН. Также Жильцова вела программу «Песня года» и концерты. Она дважды бывала в Японии, где вела программы о русском языке. В 1993 году Жильцова ушла из эфира. В последние годы жизни она была на пенсии и преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.