 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти

Светлана Жильцова
Светлана Жильцова (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил ее сын Иван.

«Утром она умерла. Причина — болезнь долговременная», — сказал он.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет, она была известным по всей стране диктором Центрального телевидения и ведущей КВН.

Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Карьеру на телевидении она начала, учась на четвертом курсе Института иностранных языков. Тогда она приняла участие в совместном проекте телевидения СССР и Канады в фильме о звездах советской эстрады. Жильцова стала победительницей конкурса на роль диктора-переводчика.

После окончания вуза Жильцова осталась работать на телевидении, где читала программы передач. Вести передачи на первой программе ЦТ она стала случайно: за два часа до прямой трансляции детского праздника прежняя ведущая почувствовала себя плохо, из-за чего пришлось срочно искать замену. В итоге ею стала Жильцова. Трансляция прошла успешно, после чего диктор начала вести многие детские, молодежные и музыкальные передачи.

Диктор вела почти все детские передачи: «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и другие. С 1963 года она стала ведущей программы КВН. Также Жильцова вела программу «Песня года» и концерты. Она дважды бывала в Японии, где вела программы о русском языке. В 1993 году Жильцова ушла из эфира. В последние годы жизни она была на пенсии и преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть телеведущая диктор
Материалы по теме
Умерла советский диктор и ведущая КВН Светлана Жильцова
Общество
Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов
Общество
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
ЦБ отметил рекорд по выдаче семейной ипотеки в конце 2025 года Недвижимость, 15:59
Самая титулованная украинка в истории Олимпиады сообщила о беременности Спорт, 15:59
В регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления Общество, 15:56
«Галс-Девелопмент» объявил конкурс архитектурной фотографии Пресс-релиз, 15:54
Парламент Норвегии проголосовал против республики и сохранил монархию Политика, 15:54
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией Политика, 15:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Changan анонсировал появление автобренда Deepal в России Авто, 15:50
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
РАДИО
 Политика, 15:48
В США сообщили об эффекте тестовой вакцины от ВИЧ после одной инъекции Общество, 15:46
Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии Финансы, 15:36
Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона Общество, 15:28
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах Общество, 15:27
Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти Общество, 15:26