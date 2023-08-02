Как прошел День ВДВ в московском Парке Горького. Фоторепортаж

Более 20 лет (1954–1959 и 1961–1979) командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились голубые береты и тельняшки, а в память о Маргелове ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи». Василий Маргелов родился в 1908 году и скончался в 1990-м