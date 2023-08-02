Как прошел День ВДВ в московском Парке Горького. Фоторепортаж
В Москве отметили 93-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск. Основные гулянья традиционно были в Парке Горького. Как прошли праздничные мероприятия — в фоторепортаже РБК
На фото: празднование Дня ВДВ.
Датой основания Воздушно-десантный войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек
Десантники купаются в фонтане в Москве.
Утром пресс-служба Парка Горького сообщила, что фонтаны работают штатно. В то же время в Санкт-Петербурге традиция десантников купаться в городских фонтанах оказалась под угрозой — ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» накануне распространил предупреждение об отключении фонтанов. «Если специалисты заметят желающих освежиться в фонтане, подача воды будет прекращена», — указали в службе
Участники праздничных гуляний.
Официально День Воздушно-десантных войск в России появился в 2006-м, когда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа
На фото: празднование Дня ВДВ.
Утром президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он отметил, что десантники проявляют мужество и отвагу, несгибаемый характер и силу духа, а также с честью решают поставленные задачи и защищают Россию в специальной военной операции
Форменный головной убор российских десантников — берет голубого цвета
Более 20 лет (1954–1959 и 1961–1979) командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились голубые береты и тельняшки, а в память о Маргелове ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи». Василий Маргелов родился в 1908 году и скончался в 1990-м
Покровителем Воздушно-десантных войск считается пророк Илия (Илья). 2 августа (по новому стилю) православная церковь отмечает день его памяти
День десантника официально является памятным днем в Вооруженных силах России, но не выходным
Десантники отмечают День ВДВ
Долгое время у десантников не было официального праздника, традиция отмечать его массово появилась лишь в 1990-е годы
Женщины с флагом ВДВ
Из динамиков парка играли патриотические песни, а диктор поздравил бойцов ВДВ с праздником
Министр обороны Сергей Шойгу тоже поздравил десантников, подчеркнув их вклад в боевые действия на Украине. Особую благодарность он выразил ветеранам за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству»
В честь праздника в парке открыли полевую кухню