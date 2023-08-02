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Как прошел День ВДВ в московском Парке Горького. Фоторепортаж

В Москве отметили 93-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск. Основные гулянья традиционно были в Парке Горького. Как прошли праздничные мероприятия — в фоторепортаже РБК
На фото: празднование Дня ВДВ. Датой основания Воздушно-десантный войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: празднование Дня ВДВ.

Датой основания Воздушно-десантный войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек

Десантники купаются в фонтане в Москве. Утром пресс-служба Парка Горького сообщила, что фонтаны работают штатно. В то&nbsp;же время в Санкт-Петербурге традиция десантников купаться в городских фонтанах оказалась под угрозой&nbsp;&mdash; ГУП &laquo;Водоканал Санкт-Петербург&raquo; накануне распространил предупреждение об&nbsp;отключении фонтанов. &laquo;Если специалисты заметят желающих освежиться в фонтане,&nbsp;подача воды будет прекращена&raquo;,&nbsp;&mdash; указали в службе
Фото: Андрей Любимов / РБК

Десантники купаются в фонтане в Москве.

Утром пресс-служба Парка Горького сообщила, что фонтаны работают штатно. В то же время в Санкт-Петербурге традиция десантников купаться в городских фонтанах оказалась под угрозой — ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» накануне распространил предупреждение об отключении фонтанов. «Если специалисты заметят желающих освежиться в фонтане, подача воды будет прекращена», — указали в службе

Участники праздничных гуляний. Официально День Воздушно-десантных войск в России появился в 2006-м, когда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа
Фото: Андрей Любимов / РБК

Участники праздничных гуляний.

Официально День Воздушно-десантных войск в России появился в 2006-м, когда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа

На фото: празднование Дня ВДВ. Утром президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он отметил, что десантники проявляют мужество и отвагу, несгибаемый характер и силу духа, а также с честью решают поставленные задачи и защищают Россию в специальной военной операции
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: празднование Дня ВДВ.

Утром президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Он отметил, что десантники проявляют мужество и отвагу, несгибаемый характер и силу духа, а также с честью решают поставленные задачи и защищают Россию в специальной военной операции

Форменный головной убор российских десантников&nbsp;&mdash; берет голубого цвета
Фото: Андрей Любимов / РБК

Форменный головной убор российских десантников — берет голубого цвета

Более 20 лет (1954&ndash;1959 и 1961&ndash;1979) командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились голубые береты и тельняшки, а в память о Маргелове ВДВ в шутку расшифровывают&nbsp;как &laquo;войска дяди Васи&raquo;. Василий Маргелов родился в 1908 году и скончался в 1990-м
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 20 лет (1954–1959 и 1961–1979) командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились голубые береты и тельняшки, а в память о Маргелове ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи». Василий Маргелов родился в 1908 году и скончался в 1990-м

Покровителем Воздушно-десантных войск считается пророк Илия (Илья). 2 августа (по новому стилю) православная церковь отмечает день его памяти
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покровителем Воздушно-десантных войск считается пророк Илия (Илья). 2 августа (по новому стилю) православная церковь отмечает день его памяти

День десантника официально является памятным днем в Вооруженных силах России, но не выходным
Фото: Андрей Любимов / РБК

День десантника официально является памятным днем в Вооруженных силах России, но не выходным

Десантники отмечают День ВДВ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Десантники отмечают День ВДВ

Долгое время у десантников не было официального праздника, традиция отмечать&nbsp;его массово появилась лишь в 1990-е годы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Долгое время у десантников не было официального праздника, традиция отмечать его массово появилась лишь в 1990-е годы

Женщины с флагом ВДВ&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Женщины с флагом ВДВ 

Из динамиков парка играли&nbsp;патриотические песни, а диктор поздравил бойцов ВДВ с праздником
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из динамиков парка играли патриотические песни, а диктор поздравил бойцов ВДВ с праздником

Министр обороны Сергей Шойгу тоже поздравил десантников, подчеркнув их вклад в боевые действия на Украине. Особую благодарность он выразил ветеранам за &laquo;безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр обороны Сергей Шойгу тоже поздравил десантников, подчеркнув их вклад в боевые действия на Украине. Особую благодарность он выразил ветеранам за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству»

В честь праздника в парке открыли полевую кухню
Фото: Андрей Любимов / РБК

В честь праздника в парке открыли полевую кухню

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа ВДВ праздники парк Москва десантники фонтаны
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