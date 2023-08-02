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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность Присяге и боевому братству», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что десантники проявляют мужество и отвагу, несгибаемый характер и силу духа, а также с честью решают поставленные задачи и защищают Россию в специальной военной операции.

«Убежден, вы никогда не подведете, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов государства», — добавил он.

Долгое время у десантников не было официального праздника, традиция отмечать его массово на улицах появилась лишь в 1990-е.

На протяжении более 20 лет (1954–1959 и 1961–1979) командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились голубые береты и тельняшки, а в память о Маргелове ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи».

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Официально День Воздушно-десантных войск в России появился в 2006-м, когда президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня ВДВ 2 августа.

Теги
Владимир Путин День ВДВ десантники
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