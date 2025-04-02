В списке Forbes появилось 15 новых миллиардеров из России. Фотогалерея

Основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния

Состояние: $2,1 млрд

Актив: «Фармасинтез»

Возраст: 52 года

Викрам Пуния родился в Индии. После окончания школы он поступил в медицинский университет в Дели, но через полгода перевелся учиться по обмену в Иркутск. Пуния начал возить из Москвы в Иркутск одежду и продукты. Вскоре он перешел с лечебного факультета на фармацевтический и начал перепродавать лекарства в Сибири. По словам бизнесмена, первый $1 млн он заработал на поставках медикаментов якутскому правительству.

Деньги он вложил в создание небольшого производства по фасовке таблеток, которое затем начало выпускать дженерики (аналоги оригинальных брендированных препаратов, выпускаемые под другими названиями), а после — и собственные препараты. В конце 2000-х бизнесмен переехал в Москву и получил российское гражданство.

Сейчас у «Фармасинтеза» пять заводов — в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Пуния говорил о планах запустить еще три производства в 2025 году. Компания производит более 300 препаратов, свыше 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.