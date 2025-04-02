В списке Forbes появилось 15 новых миллиардеров из России. Фотогалерея
Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей мира. В рейтинг вошли 15 новых миллиардеров из России. Самым богатым дебютантом стал владелец фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния, его состояние журнал оценил в $2,1 млрд. Кто еще попал в мировой рейтинг — в фотогалерее РБК
Состояние: $2,1 млрд
Актив: «Фармасинтез»
Возраст: 52 года
Викрам Пуния родился в Индии. После окончания школы он поступил в медицинский университет в Дели, но через полгода перевелся учиться по обмену в Иркутск. Пуния начал возить из Москвы в Иркутск одежду и продукты. Вскоре он перешел с лечебного факультета на фармацевтический и начал перепродавать лекарства в Сибири. По словам бизнесмена, первый $1 млн он заработал на поставках медикаментов якутскому правительству.
Деньги он вложил в создание небольшого производства по фасовке таблеток, которое затем начало выпускать дженерики (аналоги оригинальных брендированных препаратов, выпускаемые под другими названиями), а после — и собственные препараты. В конце 2000-х бизнесмен переехал в Москву и получил российское гражданство.
Сейчас у «Фармасинтеза» пять заводов — в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Пуния говорил о планах запустить еще три производства в 2025 году. Компания производит более 300 препаратов, свыше 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Состояние: $1,3 млрд
Активы: «Эльга», «Огоджа», «Порт Вера»
Возраст: 49 лет
Александр Исаев — гендиректор компании «Эльгауголь», которая занимается разработкой крупнейшего в России месторождения коксующегося угля на юго-востоке Якутии.
С 2014 года он был деловым партнером Дмитрия Босова — они владели компанией «Востокуголь», которой принадлежат активы в Кемеровской и Новосибирской областях, а также по 50% Огоджинского проекта и порта Вера. Исаев также входил в совет директоров крупнейшего в России производителя металлургического угля и антрацита «Сибантрацит», подконтрольного Босову. В 2020-м между ним и Босовым возник конфликт, в результате Исаева уволили со всех постов в «Востокугле» и «Сибантраците», а затем он перешел в «Эльгауголь».
Состояние: $1,3 млрд
Активы: банк «Уралсиб», «Интерлизинг», «БФА-Девелопмент»
Возраст: 59 лет
Людмила Коган — вдова бизнесмена Владимира Когана, которому в 2015 году передали на санацию «Уралсиб». Он получил около 82% акций банка, которые после его смерти в 2019 году перешли жене Людмиле.
«Уралсиб» — главный, но не единственный актив Коган. С 2007 года она является гендиректором фирмы «БФА-Девелопмент», которая строит жилье в Санкт-Петербурге. Ей принадлежит 100% лизинговой компании «Интерлизинг» с капиталом 9 млрд руб., отмечает Forbes.
В 2024-м Коган заняла шестое место в рейтинге богатейших женщин России. Тогда Forbes оценил ее состояние в $1 млрд.
Состояние: $1,3 млрд
Актив: «Мираторг»
Возраст: 57 лет
Братья Линники основали «Мираторг» в 1995 году. Они занимались импортом мясных продуктов из Латинской Америки, а в начале 2000-х «Мираторг» стал официальным и единственным импортером продукции бразильской корпорации Sadia. В 2005 году «Мираторг» приобрел 40% долей в двух белгородских свинокомплексах, принадлежащих французской компании BelgoFrance, а через два года полностью выкупил их и начал активно инвестировать в свиноводческие комплексы.
Сейчас «Мираторг» — один из крупнейших игроков на российском рынке свинины. По данным «Аграрной науки», в 2024 году на «Мираторг» пришлось 15,4% производства свинины в России. По итогам 2023 года (позднее данные не раскрывались) выручка «Мираторга» составила 40 млрд руб.
Братья делят руководящие должности в компании: Александр Линник — председатель совета директоров, Виктор Линник — президент холдинга.
Состояние: $1,3 млрд
Актив: «1С»
Возраст: 66 лет
В 1990-м Борис Нуралиев — тогда руководитель хозрасчетного отдела НИИ Госкомстата — создал «электронный телетайп». Он позволял вместо объединенных в сеть электромеханических устройств подключать персональные компьютеры.
Компанию «1С», одну из старейших на российском IT-рынке, Нуралиев основал в 1991 году. Через год появилась первая бухгалтерская программа «1С», которую написал брат Бориса — Сергей Нуралиев. Продукт системы «1С: Предприятие», предназначенный для автоматизации управления и учета, вышел в 1994 году. Он и сейчас остается самым продаваемым продуктом компании.
«1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая включает более 10 тыс. постоянных партнеров в 600 городах 25 стран.
Состояние: $1,3 млрд
Активы: банк «Санкт-Петербург», дивиденды
Возраст: 71 год
Александра Савельева в 1998 году назначили зампредседателя правления банка «Петровский». В 2000-м он перешел на ту же должность в Балтонэксимбанк.
В январе 2001-го стал председателем правления банка «Санкт-Петербург», который тогда занимал 69-е место среди российских банков по размеру чистых активов. Банк входил в Банкирский дом «Санкт-Петербург» — холдинг, управлявший активами петербургского бизнесмена Владимира Когана. В 2005 году Коган продал свою долю в банке топ-менеджменту. По итогам 2024 года банк «Санкт-Петербург» вошел в топ-15 крупнейших банков России по размеру активов, а его капитализация превысила 180 млрд руб.
Состояние: $1,3 млрд
Актив: ФСК
Возраст: 49 лет
Владимир Воронин в 2005 году основал группу ФСК, одного из крупнейших застройщиков жилья в России. В 2024 году компания заняла третье место в рейтинге уверенности российских застройщиков Forbes. По итогам 2024 года выручка группы ФСК составила почти 293 млрд руб.
Состояние: $1,2 млрд
Актив: Globaltrans
Возраст: 53 года
Андрей Филатов владеет одним из крупнейших частных железнодорожных операторов Globaltrans. Компания занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. С 2014 года Филатов возглавляет Федерацию шахмат России. С января 2016-го он старший тренер мужской сборной России по шахматам.
Состояние: $1,2 млрд
Активы: Globaltrans
Возраст: 53 года
Мишин в 2004 году вместе с бизнесменами Филатовым, Константином Николаевым, Сергеем Мальцевым и Александром Елисеевым основали Globaltrans. В 2024 году долю Мишина (владел 11,5% акций) приобрел бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов.
Мишин также является основателем благотворительного фонда «Дар», который помогает талантливым детям из малообеспеченных семей.
Состояние: $1,2 млрд
Активы: Globaltrans
Возраст: 54 года
Константин Николаев — один из сооснователей Globaltrans, его долю (10,8% акций) в 2024 году также выкупил Кайрат Итемгенов. Бизнесмен стал одним из соучредителей Московской школы управления «Сколково» — первой бизнес-школы в России. В 2017 году, по данным итальянской газеты La Repubblica, приобрел винодельческое хозяйство La Madonnina в Тоскане площадью 7 га за €4 млн.
Состояние: $1,1 млрд
Активы: «Орими Трэйд», «Максидом», дивиденды
Возраст: 65 лет
В 1994 году Евневич вместе с партнерами создал компанию «Орими Трэйд», которая занялась оптовой торговлей мукой, сахаром, тушенкой и чаем. В итоге компания стала крупным игроком на рынке чая и в 1999 году запустила собственное производство по его фасовке. Сейчас компания выпускает продукцию под брендами Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и другими.
В 1997 году Евневич запустил второй бизнес — торговую сеть «Максидом», которая продает товары для дома и ремонта. С 2023-го контролирующая доля (51%) в этой компании принадлежит его дочери Марии.
Состояние: $1,1 млрд
Активы: Восточная горнорудная компания, дивиденды
Возраст: 57 лет
Олег Мисевра занялся бизнесом в 1990-х. В 2000-х он возглавлял «Кузнецкие ферросплавы» и «Востсибуголь», а затем стал президентом Сибирской угольной энергетической компании. В 2004-м Мисевра ушел с должности, выкупив угольные предприятия холдинга на Сахалине.
Сейчас он контролирующий акционер Восточной горнорудной компании, которая занимается добычей угля на Сахалине. Она обеспечивает более 50% добычи бурого угля в регионе
Состояние: $1,1 млрд
Активы: инвестиции
Возраст: 72 года
Анатолий Скуров в 1995 году вместе с Владимиром Мельниченко и Валентином Бухтояровым основал угольную компанию «Сибуглемет». В 2011-м стал акционером «Уралкалия», а через два года продал активы.
В 2017 году Скуров запустил угольный проект «Увальная», на котором ежегодно добывается более 6 млн т угля. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров АО «Копейский машиностроительный завод» — с этого предприятия началась его карьера.
Состояние: $1,1 млрд
Активы: «Алькор и Ко», дивиденды
Возраст: 55 лет
В 2000-х Татьяна Володина работала в российском подразделении The Estée Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique в стране, затем возглавила местную «дочку» японской Shiseido.
В 2011 году ее назначили гендиректором компании «Алькор и Ко», управляющей сетью «Л’Этуаль». После смерти основателя сети Максима Климова в 2013 году она вошла в число совладельцев «Алькор и Ко», а затем установила над ней контроль.
Сегодня в группу «Алькор и Ко» входят сети «Л’Этуаль» (1 тыс. магазинов) и «Подружка» (около 600 магазинов).
Состояние: $1,1 млрд
Активы: «Новотранс»
Возраст: 53 года
В 2000-х Константин Гончаров занимал руководящие посты в различных коммерческих структурах, а в 2015 году стал собственником ГК «Новотранс». В группу кроме одноименного железнодорожного оператора (25 тыс. полувагонов в собственности), входят четыре вагоноремонтных завода и строящийся торговый терминал в порту Усть-Луга на Балтийском море, который должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.
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