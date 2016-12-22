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Evraz продаст последний актив на Украине знакомому Абрамовича
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Evraz продаст последний актив на Украине знакомому Абрамовича
Бизнес, 01 мар, 13:38
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Evraz продаст последний актив на Украине знакомому Абрамовича
Evraz договорился о продаже своего последнего актива на Украине — Днепровского металлургического завода местному бизнесмену Александру Ярославскому, другу одного из собственников российского холдинга Романа Абрамовича
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Холдинг Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича подписал соглашение о продаже Днепровского металлургического завода (ДМЗ) на Украине DCH Group Александра Ярославского за $106 млн. Об этом компания сообщила в четверг. Средства будут выплачены в несколько траншей: $25 млн Evraz получит через пять рабочих дней после подписания соглашения, остальную сумму — не позднее 15 декабря 2018 года.

Полученные от продажи средства Evraz направит на общекорпоративные цели. На ДМЗ работают более 4 тыс. человек, в 2017 году завод выплавил 918 тыс. т стали. Выручка предприятия в 2017 году составила $586 млн, EBITDA — $16 млн.

«Для нас украинские активы недостаточно высокомаржинальны, мы не видим перспектив для стратегического развития в регионе», — объяснил планы компании покинуть Украину президент Evraz Александр Фролов в ходе телефонной конференции в четверг, 1 марта. Он добавил, что компания планирует сохранить поставки коксующегося угля на украинский рынок: «У нас серьезное продвижение по поставкам коксующегося угля на Украину в 2017 году, это наш второй по масштабу рынок сбыта, после России».

Продажа украинского завода в целом улучшает положение Evraz: ДМЗ работал в последние годы с существенной недозагрузкой, замечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Наиболее рентабельный рельсобалочный стан практически не функционировал, поэтому, вероятно, существование завода в группе бóльшую часть времени было убыточным, утверждает эксперт.

Согласно отчету Evraz 19 декабря 2017 года был продан еще один украинский актив — «Южкокс» за $63 млн. Покупателя компания не раскрывает. Соглашение о продаже Evraz подписал еще в октябре 2016 года.

DCH Group Ярославского уже приобрела у Evraz украинского производителя железной руды «Сухая балка» за $109 млн в июне 2017 года. Из этой суммы Evraz получил $94 млн, оставшиеся $15 млн должны быть перечислены в первом полугодии 2018 года вместе с процентами, достигающими $3 млн, говорится в сообщении группы.

Evraz приобрел «Сухую балку», ДМЗ и доли в трех коксохимических заводах (один из них купил украинский «Метинвест» в 2012-м) в 2008 году примерно за $1 млрд.

Александр Ярославский — один из богатейших людей Украины. По оценке местного Forbes, его состояние на февраль 2017 года составляло $721 млн. В 1990-м он основал УкрСиббанк — один из крупнейших на Украине, который впоследствии продал французскому BNP Paribas. Активов по добыче полезных ископаемых в группе DCH нет, ее бизнес-интересы фокусировались на финансовой сфере, девелопменте, машиностроении, транспорте. В последнее время Ярославский выкупил несколько крупных активов у россиян: в апреле 2016 года — Харьковский тракторный завод и страховую компанию «ИНГО-Украина» у Олега Дерипаски, в мае 2017 года договорился о приобретении Проминвестбанка у ВЭБа.

О своей дружбе с Абрамовичем Ярославский рассказал в интервью украинским СМИ: «Ну я его [Абрамовича] знаю около 25 лет. Мы дружим».

Теги: Evraz , Александр Ярославский , Роман Абрамович
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