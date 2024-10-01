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Искусствовед и мастер шлягера: жизнь композитора Вячеслава Добрынина

В возрасте 78 лет скончался композитор Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин (при рождении&nbsp;&mdash; Антонов) родился в 1946 году. Его родители расписались во время войны, но потом вынуждены были расстаться&nbsp;&mdash; после окончания войны отца как кадрового военного отправили в Японию. Про мать Вячеслав говорил так: &laquo;Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену. &lt;...&gt; рядом с ней я всегда ощущал себя большим ребенком&raquo;. До 26 лет Вячеслав носил фамилию матери. Увидеть своего отца живым он так и не смог.
Фото: из личного архива

Вячеслав Добрынин (при рождении — Антонов) родился в 1946 году. Его родители расписались во время войны, но потом вынуждены были расстаться — после окончания войны отца как кадрового военного отправили в Японию.

Про мать Вячеслав говорил так: «Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену. <...> рядом с ней я всегда ощущал себя большим ребенком». До 26 лет Вячеслав носил фамилию матери. Увидеть своего отца живым он так и не смог.

Добрынин с детства обладал музыкальным талантом, имел абсолютный слух. Еще в музыкальной школе он стал подрабатывать, играя на свадьбах на баяне. Он окончил сначала музыкальное училище по дирижерско-хоровому и народному отделениям, а потом МГУ по специальности &laquo;история и теория искусства&raquo;. Вячеслав Антонов начал писать песни в 1970 году. Спустя два года он официально сменил фамилию на Добрынин, чтобы его не путали с однофамильцем&nbsp;&mdash; молодым композитором Юрием Антоновым. Песни Добрынина исполняли многие певцы и группы, в числе которых Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Анна Герман, Михаил Шуфутинский и&nbsp;&laquo;Веселые ребята&raquo;. На фото: Вячеслав Добрынин и&nbsp;Алла Пугачева, 1980 год
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Добрынин с детства обладал музыкальным талантом, имел абсолютный слух. Еще в музыкальной школе он стал подрабатывать, играя на свадьбах на баяне. Он окончил сначала музыкальное училище по дирижерско-хоровому и народному отделениям, а потом МГУ по специальности «история и теория искусства».

Вячеслав Антонов начал писать песни в 1970 году. Спустя два года он официально сменил фамилию на Добрынин, чтобы его не путали с однофамильцем — молодым композитором Юрием Антоновым. Песни Добрынина исполняли многие певцы и группы, в числе которых Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Анна Герман, Михаил Шуфутинский и «Веселые ребята».

На фото: Вячеслав Добрынин и Алла Пугачева, 1980 год

Добрынин со школы был убежденным битломаном.&nbsp; По его собственным словам, любить музыку The Beatles он никогда не переставал и начал писать песни под их влиянием.
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Добрынин со школы был убежденным битломаном.  По его собственным словам, любить музыку The Beatles он никогда не переставал и начал писать песни под их влиянием.

В 1986 году Добрынин начал сольную карьеру, а спустя четыре года создал группу &laquo;Доктор Шлягер&raquo;. О ее названии он отзывался так: &laquo;Это шутливое прозвище. И доброе. К тому&nbsp;же &laquo;доктор&raquo; звучит гордо&nbsp;&mdash; значит, мои песни кому-то помогают, лечат&raquo;.
Фото: Александр Шогин / ТАСС

В 1986 году Добрынин начал сольную карьеру, а спустя четыре года создал группу «Доктор Шлягер». О ее названии он отзывался так: «Это шутливое прозвище. И доброе. К тому же «доктор» звучит гордо — значит, мои песни кому-то помогают, лечат».

Добрынин был женат дважды&nbsp;&mdash; обеих его жен звали Иринами. В браке с первой у них родилась дочь Екатерина, которая позднее окончила ВГИК и уехала в США. С 1985 года композитор&nbsp;был женат на архитекторе Ирине Добрыниной.&nbsp;Несмотря на развод, он сохранял дружеские отношения с первой женой. На фото: Добрынин с первой женой, 1979 год
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Добрынин был женат дважды — обеих его жен звали Иринами. В браке с первой у них родилась дочь Екатерина, которая позднее окончила ВГИК и уехала в США. С 1985 года композитор был женат на архитекторе Ирине Добрыниной. Несмотря на развод, он сохранял дружеские отношения с первой женой.

На фото: Добрынин с первой женой, 1979 год

&laquo;Я был музыкантом, которому выпало счастье за свое любимое дело получать очень большие деньги. Я&nbsp;же сочинял песни для того, чтобы их пели. О деньгах поначалу вообще не думал&raquo;,&nbsp;&mdash; рассуждал в интервью Добрынин.
Фото: Игорь Уткин / ТАСС

«Я был музыкантом, которому выпало счастье за свое любимое дело получать очень большие деньги. Я же сочинял песни для того, чтобы их пели. О деньгах поначалу вообще не думал», — рассуждал в интервью Добрынин.

Добрынин негативно относится к попрошайкам и выступал на улице только один раз. &laquo;Помню, как еще в советское время мы, артисты, в подпитии выступали перед Западной группой войск в ГДР. Был конец 80-х, &lt;...&gt; нас позвали в Западный Берлин на одно мероприятие. Компания хорошая оказалась: Иосиф Кобзон, Валя Легкоступова&hellip; И вот нам есть захотелось&nbsp;&mdash; увидели какой-то ларек с сосисками. Два часа ночи. Вдруг кто-то запел, мы подхватили. Смотрим, окна открываются в домах, и люди начинают бросать монеты. Даже аплодировать стали. Кобзон еще и на немецком выступил&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал композитор. На фото: Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко и Юрий Антонов на праздничном концерте в честь юбилея Лещенко, 1992 год
Фото: Николай Малышев / ТАСС

Добрынин негативно относится к попрошайкам и выступал на улице только один раз. «Помню, как еще в советское время мы, артисты, в подпитии выступали перед Западной группой войск в ГДР. Был конец 80-х, <...> нас позвали в Западный Берлин на одно мероприятие. Компания хорошая оказалась: Иосиф Кобзон, Валя Легкоступова… И вот нам есть захотелось — увидели какой-то ларек с сосисками. Два часа ночи. Вдруг кто-то запел, мы подхватили. Смотрим, окна открываются в домах, и люди начинают бросать монеты. Даже аплодировать стали. Кобзон еще и на немецком выступил», — вспоминал композитор.

На фото: Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко и Юрий Антонов на праздничном концерте в честь юбилея Лещенко, 1992 год

На фото: Вячеслав Добрынин с &laquo;Золотым диском&raquo;, врученным ему студией грамзаписи &laquo;Мелодия&raquo; за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год
Фото: Сергей Микляев / ТАСС

На фото: Вячеслав Добрынин с «Золотым диском», врученным ему студией грамзаписи «Мелодия» за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год

В 2006 году Добрынин был награжден орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; IV степени. Также он стал&nbsp;Заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом России, а в 2021 году получил орден Дружбы.
Фото: Алексей Панов / ТАСС

В 2006 году Добрынин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом России, а в 2021 году получил орден Дружбы.

Добрынин в последний раз выступал в 2019 году на &laquo;Дискотеке 80-х&raquo; от &laquo;Авторадио&raquo;. За месяц до этого исполнитель получил травму головы, после которой &laquo;желания [выступать] стало меньше&raquo;. &laquo;Хочется больше ничего не делать&nbsp;&mdash; и все&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он &laquo;Пятому каналу&raquo;. На фото: Вячеслав Добрынин во время праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, 2017 год
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Добрынин в последний раз выступал в 2019 году на «Дискотеке 80-х» от «Авторадио». За месяц до этого исполнитель получил травму головы, после которой «желания [выступать] стало меньше». «Хочется больше ничего не делать — и все», — сказал он «Пятому каналу».

На фото: Вячеслав Добрынин во время праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, 2017 год

В конце сентября 2024 года Вячеслава Добрынина, по данным телеграм-канала Shot, госпитализировали с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии. Однако концертный директор композитора эту информацию тогда не подтверждал. 1 октября о смерти Добрынина сообщила его жена Ирина. На фото: Вячеслав Добрынин и Лев Лещенко с супругами на банкете по случаю 80-летия Лещенко, 2022 год.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В конце сентября 2024 года Вячеслава Добрынина, по данным телеграм-канала Shot, госпитализировали с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии. Однако концертный директор композитора эту информацию тогда не подтверждал. 1 октября о смерти Добрынина сообщила его жена Ирина.

На фото: Вячеслав Добрынин и Лев Лещенко с супругами на банкете по случаю 80-летия Лещенко, 2022 год.

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Теги
Персоны
Анастасия Сирина, Дарья Широкова
мультимедиа Вячеслав Добрынин песни
Вячеслав Добрынин фото

Вячеслав Добрынин

певец, композитор
25 января 1946 года
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