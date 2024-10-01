Искусствовед и мастер шлягера: жизнь композитора Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин (при рождении — Антонов) родился в 1946 году. Его родители расписались во время войны, но потом вынуждены были расстаться — после окончания войны отца как кадрового военного отправили в Японию.

Про мать Вячеслав говорил так: «Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену. <...> рядом с ней я всегда ощущал себя большим ребенком». До 26 лет Вячеслав носил фамилию матери. Увидеть своего отца живым он так и не смог.