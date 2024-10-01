Искусствовед и мастер шлягера: жизнь композитора Вячеслава Добрынина
Вячеслав Добрынин (при рождении — Антонов) родился в 1946 году. Его родители расписались во время войны, но потом вынуждены были расстаться — после окончания войны отца как кадрового военного отправили в Японию.
Про мать Вячеслав говорил так: «Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену. <...> рядом с ней я всегда ощущал себя большим ребенком». До 26 лет Вячеслав носил фамилию матери. Увидеть своего отца живым он так и не смог.
Добрынин с детства обладал музыкальным талантом, имел абсолютный слух. Еще в музыкальной школе он стал подрабатывать, играя на свадьбах на баяне. Он окончил сначала музыкальное училище по дирижерско-хоровому и народному отделениям, а потом МГУ по специальности «история и теория искусства».
Вячеслав Антонов начал писать песни в 1970 году. Спустя два года он официально сменил фамилию на Добрынин, чтобы его не путали с однофамильцем — молодым композитором Юрием Антоновым. Песни Добрынина исполняли многие певцы и группы, в числе которых Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Анна Герман, Михаил Шуфутинский и «Веселые ребята».
На фото: Вячеслав Добрынин и Алла Пугачева, 1980 год
Добрынин со школы был убежденным битломаном. По его собственным словам, любить музыку The Beatles он никогда не переставал и начал писать песни под их влиянием.
В 1986 году Добрынин начал сольную карьеру, а спустя четыре года создал группу «Доктор Шлягер». О ее названии он отзывался так: «Это шутливое прозвище. И доброе. К тому же «доктор» звучит гордо — значит, мои песни кому-то помогают, лечат».
Добрынин был женат дважды — обеих его жен звали Иринами. В браке с первой у них родилась дочь Екатерина, которая позднее окончила ВГИК и уехала в США. С 1985 года композитор был женат на архитекторе Ирине Добрыниной. Несмотря на развод, он сохранял дружеские отношения с первой женой.
На фото: Добрынин с первой женой, 1979 год
«Я был музыкантом, которому выпало счастье за свое любимое дело получать очень большие деньги. Я же сочинял песни для того, чтобы их пели. О деньгах поначалу вообще не думал», — рассуждал в интервью Добрынин.
Добрынин негативно относится к попрошайкам и выступал на улице только один раз. «Помню, как еще в советское время мы, артисты, в подпитии выступали перед Западной группой войск в ГДР. Был конец 80-х, <...> нас позвали в Западный Берлин на одно мероприятие. Компания хорошая оказалась: Иосиф Кобзон, Валя Легкоступова… И вот нам есть захотелось — увидели какой-то ларек с сосисками. Два часа ночи. Вдруг кто-то запел, мы подхватили. Смотрим, окна открываются в домах, и люди начинают бросать монеты. Даже аплодировать стали. Кобзон еще и на немецком выступил», — вспоминал композитор.
На фото: Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко и Юрий Антонов на праздничном концерте в честь юбилея Лещенко, 1992 год
На фото: Вячеслав Добрынин с «Золотым диском», врученным ему студией грамзаписи «Мелодия» за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год
В 2006 году Добрынин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также он стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом России, а в 2021 году получил орден Дружбы.
Добрынин в последний раз выступал в 2019 году на «Дискотеке 80-х» от «Авторадио». За месяц до этого исполнитель получил травму головы, после которой «желания [выступать] стало меньше». «Хочется больше ничего не делать — и все», — сказал он «Пятому каналу».
На фото: Вячеслав Добрынин во время праздничного концерта, посвященного 870-летию Москвы, 2017 год
В конце сентября 2024 года Вячеслава Добрынина, по данным телеграм-канала Shot, госпитализировали с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии. Однако концертный директор композитора эту информацию тогда не подтверждал. 1 октября о смерти Добрынина сообщила его жена Ирина.
На фото: Вячеслав Добрынин и Лев Лещенко с супругами на банкете по случаю 80-летия Лещенко, 2022 год.