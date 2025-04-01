Какие россиянки попадали в мировой рейтинг Forbes. Фотогалерея
Forbes включил Татьяну Володину в мировой рейтинг миллиардеров. По оценке журнала, состояние владелицы сетей «Л'Этуаль» и «Подружка» достигло $1,1 млрд. Какие еще россиянки попадали в мировой рейтинг миллиардеров — в подборке РБК
В 2000-е Татьяна Володина работала в российском подразделении The Estée Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique в стране, затем возглавила «дочку» японской Shiseido. В 2011 году ее назначили гендиректором компании «Алькор и Ко», управляющей сетью «Л’Этуаль». Через два года она вошла в число совладельцев «Алькор и Ко», а затем установила над ней контроль.
Сегодня в группу «Алькор и Ко» входят две сети — «Л'Этуаль» (1 тыс. магазинов) и «Подружка» (около 600 магазинов). По подсчетам Forbes, в 2025 году состояние Володиной достигло $1,1 млрд
В декабре 2019 года основным владельцем банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, вдова Владимира Когана. Она получила в наследство от мужа 81,8% акций банка. Также ей принадлежат крупная лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент». Группа строит жилые дома и владеет несколькими бизнес-центрами в Санкт-Петербурге.
Коган попала мировой рейтинг Forbes впервые в этом году, ее состояние журнал оценил в $1,3 млрд. В 2024-м она заняла четвертое место в рейтинге богатейших женщин России
В 2018 году основатель и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал часть принадлежащих ему акций дочери Екатерине и сыну Антону. В 2020 году Екатерина Федун впервые вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes и заняла третье место с состоянием в $700 млн. В 2025-м попала в мировой рейтинг — сейчас ее состояние оценивается в $1,1 млрд
Президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина дважды попадала в мировой рейтинг Forbes, а также с 2014 по 2021 год возглавляла рейтинг богатейших женщин России. По последним данным, ее состояние составляет $1,3 млрд
В 2021 году основательница Wildberries Татьяна Ким (тогда — Бакальчук) стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния. По подсчетам Forbes, она увеличила капитал более чем на 1000% и заняла 165-е место среди богатейших людей планеты с состоянием $13 млрд. В том же году она впервые возглавила список самых богатых женщин России, сместив Батурину.
В 2024 году после решения объединить маркетплейс с оператором наружной рекламы Russ состояние Ким сократилось почти в два раза — с $7,4 млрд до $4,6 млрд
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