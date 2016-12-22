«Фром май харт»: как обучить сотрудников английскому языку

Знающие иностранные языки сотрудники приносят больше денег, но обучить их не так-то просто — люди зачастую не успевают или не хотят тратить время на учебу. Как поднять уровень английского в коллективе

Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

Перед чемпионатом мира по футболу российские предприниматели спешно готовились к приему иностранных гостей: переводили меню, проводили языковые курсы для сотрудников, нанимали дополнительный персонал, который говорит по-английски.

По уровню знания английского Россия среди аутсайдеров. В 2017 году она заняла 38-е место из 80 (или 24-е среди 27 европейских стран) в рейтинге владения английским языком EF EPI-2017 и за четыре года потеряла семь строчек. Этот уровень считается низким. По данным HeadHunter, 66% россиян имеют «базовый уровень» и лишь 12% читают, пишут и говорят по-английски свободно.

И если футбольных фанатов низкий уровень владения языком обычно мало смущает, то стратегических партнеров и крупных зарубежных клиентов отталкивает. Авторы рейтинга EF приводят данные The English Margin, где говорится, что 88% клиентов готовы платить больше компаниям, сотрудники которых развивают навыки общения на английском, а 81% компаний задумываются о прекращении сотрудничества с партнерами, имеющими низкий уровень владения английским среди работников. Как правильно организовать изучение языка в офисе и во сколько это обойдется?

Шоковая терапия

В марте 2017 года основатель компании «Додо пицца» Федор Овчинников отправил сотрудникам письмо, в котором сообщалось, что вся рабочая переписка по электронной почте будет идти только на английском языке. Дело в том, что с 2015 года компания начала выходить на зарубежные рынки и открыла первую точку в США. Уже тогда «Додо пицца» начала инвестировать в обучение сотрудников английскому, но это не приносило особых результатов. Тогда решили сразу приступить к практике.

Новость восприняли без энтузиазма: многие поначалу подумали, что это шутка. Но вскоре начали приходить первые письма на английском от руководителей, на которые приходилось отвечать. Некоторые нашли лазейку — стали общаться по работе в соцсетях и мессенджерах, писать тексты в GoogleDocs на русском и отправлять коллегам ссылки. Однако рабочих писем по электронной почте было все равно не избежать. «Сейчас люди с трудом, но все же пишут на английском. Каждый раз, когда сотруднику нужно написать письмо и он испытывает трудности, это напоминает ему о необходимости заниматься», — рассказывает Антон Вахотин, бизнес-тренер «Додо пиццы».

Чтобы помочь сотрудникам адаптироваться, составили глоссарий наиболее распространенных фраз в переписке. Предполагалось, что хорошо владеющие английским языком коллеги будут его пополнять, но дело не пошло. Пробовали организовать разговорные клубы, но люди ходили на них нерегулярно. Тогда в отделах начали проводить утренние собрания на английском минимум раз в неделю. По наблюдениям Вахотина, в итоге все поняли, что без языка в компании не обойтись. К 2018 году более 60% сотрудников головного офиса активно изучают английский, а общий уровень владения языком заметно вырос.

Фото: «Додо пицца»

Столь же кардинально поступили в компании YouScan, которая занимается мониторингом соцсетей. В 2016 году здесь перевели на английский все внутренние документы (стратегические и тактические планы, обучающие материалы и пр.) и настойчиво рекомендовали сотрудникам писать друг другу письма только на этом языке. В итоге за два года все 35 сотрудников начали уверенно говорить по-английски, утверждает представитель компании Елена Винокурцева.

В поисках мотива

Типичный для корпораций способ поднять уровень английского в коллективе — нанять преподавателя или оплатить сотрудникам курсы. Но работает это далеко не всегда. «Основные трудности при обучении сотрудников английскому языку связаны с мотивацией. Взрослый человек может учиться чему-то, только если понимает, зачем он это делает. В противном случае это не приносит результата», — считает Елена Беляева, директор департамента по организационному развитию и маркетингу компании «Грундфос». По ее словам, в компании были случаи, когда люди не осваивали бюджет, заложенный на английский, просто потому, что откладывали обучение — отпуск, более важные задачи и т.д. «Говорить, что люди всегда мотивированы на обучение, — это означает кривить душой», — утверждает Беляева.

Аналогичный опыт был и у «Додо пиццы». «Практика показала, что к бесплатным занятиям люди относятся недостаточно ответственно», — объясняет Антон Вахотин. Сейчас вместо оплаты курсов придумали корпоративное соревнование — систему рейтингов. Участников делят на три лиги в зависимости от уровня языка А2 (базовый), B1 (промежуточный) и B2 (уверенное владение). Сотрудники участвуют добровольно, им предлагают пройти тест, за который присуждаются баллы. Набранные очки помогают перемещаться по турнирной таблице из одной лиги в другую. По словам Вахотина, так участники следят за своим прогрессом. Трем победителям, которые показали лучший рост, дарят бесплатные уроки в онлайн-школе Skyeng.

Похожей системы придерживается и сеть кулинарных студий CulinaryOn, у которой есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Сингапуре. Осенью 2017 года компания запустила программу по обучению английскому языку. Сотрудник может компенсировать затраты на учебу, если докажет, что уровень владения языком повысился на один пункт.

По словам соучредителя сети Александра Бланка, компания уже ощутила выгоду от такого подхода. Полгода назад CulinaryOn открыл первую студию в Бухаресте. Подготовкой к открытию занималась московская команда. HR-специалист, который к тому времени прошел интенсивный курс бизнес-английского, удаленно подбирал персонал в Румынии и таким образом сэкономил компании около €1 тыс. — это средний уровень заработной платы аналогичного специалиста на рынке Бухареста.

Андрей Корхов, генеральный директор ИT-компании Sarafan Technology, в феврале 2018 года открыл офис в Нью-Йорке, английский потребовался сотрудникам для общения с коллегами и зарубежными партнерами. Предприниматель организовал онлайн-обучение в свободное от основной работы время для всех желающих, оно обходится работодателю в 63 тыс. руб. в месяц. Однако вскоре выяснилось, что далеко не все сотрудники нацелены на изучение иностранного языка, некоторые проигнорировали курсы. Тогда Крохов придумал программу мотивации — самые успешные ученики отправляются в поощрительные поездки в Париж, Лондон, Нью-Йорк, Барселону и другие крупные города Европы и Азии. Учиться сотрудники стали куда охотнее.

Кто и за сколько?

Генеральный директор сервиса для защиты от DDoS-атак Qrator Labs Александр Лямин рассказывает, что в процессе обучения основной трудностью оказался поиск правильной школы и преподавателей. На это у компании ушло два года.

В итоге выбор пал на носителей языка: проводятся индивидуальное общение по Skype или еженедельные групповые занятия в офисе. Затраты на обучение «растут в геометрической прогрессии». На старте в 2016 году компания потратила 475,8 тыс. руб., в 2017 году — 1,1 млн руб., за полгода 2018-го — 690 тыс. руб. Лямин считает это долгосрочными инвестициями. Он отмечает, что за два года у сотрудников значительно улучшились разговорные навыки, что помогает вести переговоры на зарубежных площадках и привлекать новых партнеров.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

ИT-компания Linxdatacenter тоже делает ставку на преподавателей-носителей. Они приходят в офисы два раза в день утром и вечером. Сотрудники обучаются по своему желанию в группах по 12 человек, по словам Надежды Бондаревой, руководителя отдела персонала Linxdatacenter, некоторые приезжают даже в свой выходной.

Полугодовой курс обходится компании в 250 тыс. руб. «Экономия на переводчиках, высвобождение времени англоговорящих коллег — все это непросто посчитать, но невозможно переоценить. Обучаясь языку, сотрудники помогают не только своей карьере, но и упрощают работу компании в целом», — считает Бондарева.

Некоторые не просто привлекают специалистов, а нанимают преподавателей в штат. Так поступило, например, онлайн тревел-агентство Ozon.travel. Михаил Осин, генеральный директор турагентства, уверен, что из-за специфики компании сотрудникам английский язык просто необходим, чтобы обсуждать дела с зарубежными коллегами, разбираться в договорах и системах бронирования, читать новости и участвовать в международных выставках.

Подтягивать уровень английского начали три года назад. Компания перепробовала несколько форматов. Оказалось, обычные приходящие педагоги не устраивают. «Они не готовы придумывать необычные активности на уроке, трансформировать материал под задачи индустрии и не всегда гибки в расписании», — объясняет Осин. Помимо обычных занятий в компании организовали просмотр сериалов и выступлений Ted talks на языке оригинала. Все сотрудники пользуются сервисом Quizlet — это онлайн-карточки для отработки новых слов и выражений. Два-три раза в год преподаватель и студенты ходят на фестивали британского, американского и ирландского кино, а затем обсуждают просмотренные фильмы.

По словам Осина, раньше переговоры с иностранными партнерами могли вести только топ-менеджеры, сейчас эту функцию берут на себя и другие. «Значительно повышается и мотивация, и интерес к работе, так как английский покрывает не только производственную необходимость, но и личные цели. К тому же бесплатные занятия — отличный бонус при найме на работу», — рассказывает Осин.

Исполнительный директор компании «Смартфилд» Александра Гуляева нашла способ сэкономить на преподавателе и одновременно привлечь сотрудников — она преподает английский сама. Гуляева жила в США и работала в языковой школе. «Сотрудникам намного легче бросить обучение на полпути, если это сторонний преподаватель, когда же этим занимается твой непосредственный начальник, то есть мотивация показать себя с лучшей стороны. К тому же сотрудники действительно ценят то, что руководитель озабочен повышением их квалификации», — объясняет она.