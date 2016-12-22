«Кризиса нет»: как бизнес Андрея Кривенко растет несмотря ни на что
Премия РБК, 02:52
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«Кризиса нет»: как бизнес Андрея Кривенко растет несмотря ни на что
В 2016 году Премию РБК в номинации «Предприниматель года» получил Андрей Кривенко — за активный рост бизнеса его сети магазинов «ВкусВилл». А год спустя его компания попала в список 500 крупнейших российских компаний по версии РБК. В интервью журналу РБК в 2016 году Кривенко неоднократно повторял: кризиса в его компании просто нет, и, судя по всему, был прав.
За последние три года выручка «ВкусВилла» выросла практически в шесть раз.
Кураторы и эксперты выбирают номинантов Премии РБК 2018 до 31 октября.