Огонь, матрас, медные трубы: как потерять все и построить частный город

Владимир Седов создал крупнейшую в России компанию по производству матрасов, а сейчас строит частный город «Доброград». Как предприниматель пережил 1990-е и стал крупным поставщиком IKEA — в новом проекте «Герои РБК»

Физрук по образованию Владимир Седов создал крупнейшую в России компанию по производству матрасов «Аскона», а сейчас распродает ее и строит во Владимирской области частный город «Доброград».

Как предприниматель пережил лихие 1990-е, стал крупным поставщиком IKEA, восстановил производство после пожара и почему предпочел Россию Португалии, — в новом проекте «Герои РБК». Каждую пятницу, начиная с 20 апреля, в 19:45 мы будем выкладывать фильмы о предпринимателях, которые строят бизнес в России и меняют нашу страну к лучшему.