Исследователи назвали основные причины блокировки счетов предпринимателей

Агентство Magram Market Research провело опрос предпринимателей и выяснило, что банки чаще всего блокируют счета компаний из-за собственных ошибок бизнесменов и махинаций с налогами

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В конце января 2018 года Magram Market Research провело опрос владельцев и топ-менеджеров 2342 компаний малого и среднего бизнеса из 22 регионов России. По просьбе РБК исследователи включили в него вопрос о причинах блокировки счетов после ужесточения регулирования банковского обслуживания предпринимателей в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2017 году.

Выяснилось, что проблема действительно массовая: представители 17% компаний рассказали, что у них блокировали счета, еще 2% — что банк попросил изменить характер операций по счету, 81% опрошенных компаний с блокировкой счетов в прошлом году не сталкивался.

В 68% случаев блокировка произошла из-за нарушений или ошибок, допущенных самими предпринимателями, признали участники опроса. 41% из них рассказывают, что полностью или частично не заплатили налоги в установленный срок, а 22% нарушили правила сдачи налоговой декларации. Еще 5% признались в своих организационных ошибках. И только 5% называли причиной блокировки ошибки контролирующих органов — налоговой инспекции, пенсионного фонда или банка, в котором обслуживается компания.

В большинстве случаев срок блокировки счетов составил не более десяти дней — у 69% опрошенных. Как правило, действия банкиров парализовали бизнес — 71% опрошенных компаний полностью приостановил все операции, 13% осуществляли операции через запасной счет в другом банке, 9% действовали от имени физического лица, например, руководителя компании. 28% респондентов назвали влияние блокировки на свой бизнес серьезным, остальные признали, что смогли решить эту проблему без особых потерь.

По оценке руководителя центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России» Алексея Порошина, за 2017 год банки заблокировали у предпринимателей 600–700 тыс. расчетных счетов. На дискуссии о проблемах развития малого предпринимательства, которая прошла 7 сентября 2017 года, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов и предпринимателям необходимо внимательно следить за всеми своими операциями, чтобы не попасть в черные списки банков.