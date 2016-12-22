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Банкиры раскрыли причины блокировки счетов у малых предприятий
Свое дело, 22 дек, 14:04
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Банкиры раскрыли причины блокировки счетов у малых предприятий
Махинации с НДФЛ и быстрый вывод денег со счетов стали основными причинами блокировки счетов у малого бизнеса, по данным аналитиков одного из банков, кредитующего этот сектор
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В 2017 году ЦБ резко ужесточил регулирование банковского обслуживания предпринимателей в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По оценке руководителя Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России» Алексея Порошина, за 2017 год банки заблокировали у предпринимателей 600–700 тыс. расчетных счетов. «С каждым днем ситуация становится все смешнее и страшнее — на гендиректоров компаний заводятся уголовные дела за невыплату зарплаты, а они не могут ее платить, так как деньги висят на заблокированном счете», — возмущается Порошин.

Как правило, банки не раскрывают конкретные причины блокировки счета, просто ссылаясь на 115-ФЗ. В Модульбанке, специализирующемся на работе с малым бизнесом, в 2017 году заблокировали по 115-ФЗ около 10% счетов (всего у банка более 90 тыс. клиентов). Аналитики банка проанализировали и раскрыли основные причины блокировки.

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Выяснилось, что 70% компаний, у которых в этом году заблокировали счета, не доплатили НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и других платежей физлицам. 55% заблокированных компаний аномально быстро (за несколько часов или даже минут) выводили деньги со счетов, никогда не задерживая их. 50% работали с неблагонадежными контрагентами. Примерно 45% предпринимателей находились в «красной зоне» по налогам — платили их в размерах, не сопоставимых с масштабом и видом бизнеса. 38% попали в так называемые черные списки — имелась информация о том, что у них уже были проблемы при обслуживании в банках от Федеральной службы по финансовому мониторингу. 35% платили НДС в недостаточных объемах. А около 9% имели негативный рейтинг по снятию наличных, то есть снимали значительно больше, чем делали похожие компании.

По мнению Алексея Порошина, такие причины блокировки характерны для всех банков, а не только Модульбанка. «Это явные симптомы «серятины» или «чернятины», — подтверждает руководитель банка «Точка» Борис Дьяконов. — Мы таких клиентов стараемся не пускать на входе, для нас критично, чтобы это был нормальный бизнес».

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Аналитики Модульбанка утверждают, что ни один счет не был заблокирован в связи с единственной причиной: у 100% компаний были нарушения по двум и более критериям прозрачности бизнеса. «Типичный клиент, которому был заблокирован счет, — это ​компания, которая не ведет реальный бизнес, не платит налогов, не совершает платежей, сопутствующих ведению бизнеса», — пишут эксперты Модульбанка. Как правило, это недавно созданная компания, которая работает с сомнительными контрагентами. Часто ее операции не имеют экономического смысла — оборот огромный, а прибыли нет. Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту.

«В следующем году государство продолжит работу по обелению бизнеса. Основным критерием выбора банка для предпринимателя станет прогнозируемость финансового мониторинга и более человечное отношение. Для банков одной из основных задач станет помощь клиентам в этом вопросе», — говорит совладелец Модульбанка Олег Лагута.

«Сейчас большинство банкиров априори считает виновными предпринимателей и блокирует счета без объяснения причин. Им проще отказать, чем разбираться в проблеме», — утверждает Алексей Порошин.

Автор: Николай Гришин.
Теги: малый бизнес , блокировка счетов
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