Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 12:20
Синод РПЦ подтвердил отказ поминать в диптихах патриарха всея Африки Общество, 18:22 Адвокат ответил на сообщение об обнаружении в реке ног убитой аспирантки Общество, 18:20 Гособвинитель запросил до 18 лет обвиняемым по делу «Сети» в Пензе Общество, 18:15 В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В Технологии и медиа, 18:12 МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока — 2» Общество, 18:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:06 Новый флагман LADA: икс-фейс, трансмиссия и премиальные опции РБК и LADA, 18:02 Электронная транспортная накладная: что нужно об этом знать Pro, 17:59 «Bitcoin подешевеет еще на 70%»: что приведет к падению курса Крипто, 17:59 Первый торговый день после Рождества: как повели себя рынки Quote, 17:56 Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета» Мнение, 17:54 Фигуристке Медведевой заменили коньки перед стартом на чемпионате России Спорт, 17:52 Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве Общество, 17:48 В «Современнике» отреагировали на публикации о состоянии Галины Волчек Общество, 17:40
Мнение ,  
0 
Илона Стадник
Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»
Отсутствие внятной информации об учениях, в ходе которых проверялась работа российского сегмента интернета, только умножает подозрения у пользователей. В результате сбои в Сети начнут связывать с тестированием «суверенного Рунета»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете». Сообщения СМИ содержат лишь отрывочную информацию об их итогах. Что же происходило на практике?

Что написано в законе

Вступивший в силу 1 ноября 2019 года закон 90-ФЗ (об устойчивом Рунете) установил, что положение об учениях, а также их цели, задачи и перечень участников определяются правительством. Соответствующее постановление было подписано 12 октября, в нем уточняются основные задачи учений: определение мер по выявлению угроз Сети, отработка применения приемов по обеспечению устойчивости интернета, мониторинг функционирования Сети для выявления угроз, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации деятельности субъектов, обеспечивающих работу интернета и различных ведомств, наконец, совершенствование законодательства.

В документе подробно описывается вся процедура: Минкомсвязь по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзором и Центром мониторинга и управления сетью связи (специально созданный орган для управления инфраструктурой Рунета в чрезвычайных ситуациях) утверждает модель угроз для проведения учений. Участников плановых учений должны предупреждать за два месяца, а сами учения проводить в соответствии с графиком, утвержденным Минкомсвязью и опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Список угроз Рунету также должен быть определен правительством, но пока есть только проект постановления, в котором указаны три группы угроз. Угрозы устойчивости включают в себя нарушения работоспособности Сети из-за внутренних и внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера. Угрозы безопасности — несанкционированный доступ к техническим и программным средствам сети связи, а также преднамеренное дестабилизирующее информационное воздействие. Наконец, угрозами целостности являются нарушения работы сети связи, при которых становится невозможным установление соединений между пользователями или информационными ресурсами. Логично предположить, что учения должны были бы тестировать сценарии, основанные на этих угрозах, однако на момент их проведения утвержденного перечня не было, не говоря уже о графике плановых учений.

Что получилось

Из письма, направленного в «Ростелеком» 5 декабря, мы узнаем, что Минкомсвязь назначила учения на 19 декабря (позднее их перенесли на 23 декабря). Также в письме содержатся организационные указания о подготовке и проведении учений. Правда, постановление правительства предполагает, что рассылать уведомления и организационные материалы должен Центр мониторинга и управления сетью связи. Да и предупреждения за два месяца быть явно не могло: участники учений должны были получить его еще в октябре, а постановление о порядке проведения учений вступило в силу только 1 ноября.

Согласно заявленным целям учений, проверялись возможности:

  • перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи (СМС, доступ в интернет), аналогичные действия при использовании сим-карт с российской криптографией;
  • несанкционированного доступа и модификации данных, передающихся с использованием отечественных SSL-сертификатов;
  • угрозы в энергетических системах, реализованные с применением устройств интернета вещей отечественного и зарубежного производства;
  • влияния искаженной информации о маршрутизации интернет-трафика в базах данных RIPE DB и системе DNS на устойчивое функционирование Рунета;
  • координации ремонтно-восстановительных работ.

Участники учений должны были сами определять места их проведения и сценарии.

По словам руководителя учений заместителя министра связи Алексея Соколова, сценарии реализовывались в течение нескольких дней в Москве, Ростове-на-Дону, Владимире и других городах. Получается, дата 23 декабря была чистой формальностью? Согласно итоговой презентации, представленной на совещании в министерстве 23 декабря, часть учений с участием операторов связи проводилась 16 и 17 декабря, на них отрабатывались сценарии атак на телефонные сети и сети мобильной связи. Другие сценарии, связанные с угрозами безопасности энергетической сферы, интернета вещей и устойчивой работы Рунета, проходили на киберполигоне, организованном компанией «Ростелеком-Солар» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Киберполигон — это программа, которая имитирует различные типы информационных систем для отработки сценариев угроз и атак. В министерстве считают, что она позволяет проводить учения, не затрагивая реальные информационные системы. Но к киберполигону тоже есть вопросы. Известно, что только 6 декабря Минкомсвязь определила «Ростелеком» победителем конкурса на предоставление бюджетной субсидии в размере 364,5 млн руб. для создания киберполигона. В министерстве пообещали, что «в масштабах страны киберполигон будет введен в опытную эксплуатацию в 2020 году, а в промышленную — в 2021-м». Неужели работа пошла так быстро, что все подготовили за пару недель?

Минкомсвязь оценила учения как в целом успешные, но ясности от этого не прибавилось. Комментарии представителей отрасли по поводу того, что на самом деле происходило на учениях, были полны разнообразных предположений, включающих в себя тестирование оборудования Роскомнадзора для фильтрации интернет-трафика, отключение некоторых сегментов Сети, блокировку внешнего трафика. При этом некоторые считают, что учения — условное мероприятие, проводимое для формальной отчетности.

Что мы имеем в сухом остатке? Частично работающий 90-ФЗ, отсутствие необходимых подзаконных актов для его реализации, игнорирование и пренебрежение положениями постановления правительства об учениях, произвольные даты учений, отсутствие модели угроз Рунету, обсуждение результатов учений в полузакрытом режиме. Хотя чиновники заверяют, что «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», отсутствие публичной информации будет только множить подозрения среди пользователей. Сбои в Сети неизбежно будут связывать с тестированием «суверенного Рунета», как, например, уже произошло недавно, после перебоев в работе некоторых российских авиакомпаний и аэропортов. Пока неопределенность сохраняется, пользователи и дальше будут теряться в догадках и, как обычно, готовиться к худшему.

Об авторах
Илона Стадник, эксперт Российского совета по международным делам
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Рунет, Минкомсвязи, свобода интернета
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter