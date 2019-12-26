Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»

Отсутствие внятной информации об учениях, в ходе которых проверялась работа российского сегмента интернета, только умножает подозрения у пользователей. В результате сбои в Сети начнут связывать с тестированием «суверенного Рунета»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете». Сообщения СМИ содержат лишь отрывочную информацию об их итогах. Что же происходило на практике?

Что написано в законе

Вступивший в силу 1 ноября 2019 года закон 90-ФЗ (об устойчивом Рунете) установил, что положение об учениях, а также их цели, задачи и перечень участников определяются правительством. Соответствующее постановление было подписано 12 октября, в нем уточняются основные задачи учений: определение мер по выявлению угроз Сети, отработка применения приемов по обеспечению устойчивости интернета, мониторинг функционирования Сети для выявления угроз, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации деятельности субъектов, обеспечивающих работу интернета и различных ведомств, наконец, совершенствование законодательства.

В документе подробно описывается вся процедура: Минкомсвязь по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзором и Центром мониторинга и управления сетью связи (специально созданный орган для управления инфраструктурой Рунета в чрезвычайных ситуациях) утверждает модель угроз для проведения учений. Участников плановых учений должны предупреждать за два месяца, а сами учения проводить в соответствии с графиком, утвержденным Минкомсвязью и опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Список угроз Рунету также должен быть определен правительством, но пока есть только проект постановления, в котором указаны три группы угроз. Угрозы устойчивости включают в себя нарушения работоспособности Сети из-за внутренних и внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера. Угрозы безопасности — несанкционированный доступ к техническим и программным средствам сети связи, а также преднамеренное дестабилизирующее информационное воздействие. Наконец, угрозами целостности являются нарушения работы сети связи, при которых становится невозможным установление соединений между пользователями или информационными ресурсами. Логично предположить, что учения должны были бы тестировать сценарии, основанные на этих угрозах, однако на момент их проведения утвержденного перечня не было, не говоря уже о графике плановых учений.