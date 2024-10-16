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Axiom Space и Prada представили скафандр для полетов на Луну

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kris Kehe / Axiom Space Inc / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kris Kehe / Axiom Space Inc / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kris Kehe / Axiom Space Inc / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Итальянский дом моды Prada и американская частная космическая компания Axiom Space продемонстрировали дизайн скафандра для полета на Луну, сообщает агентство Reuters.

Скафандры способны выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и низкие температуры в постоянно затененных регионах. Астронавты в таких скафандрах смогут находиться в открытом космосе не менее восьми часов. Снаряжение прошло ряд испытаний, в том числе и подводные тесты.

Спецодежду будут использовать для миссии NASA Artemis 3, запланированной на 2026 год.

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В рамках миссии к спутнику направят космический корабль Orion на ракете-носителе Space Launch System. В полет отправятся четыре астронавта, в космосе они проведут 30 дней.

Прилунение аппарата состоится в районе южного полюса Луны. Это будет первая высадка людей на Луну после отправки «Аполлона-17» в 1972 году, а также первая миссия, в ходе которой на Луну высадится женщина.

Теги
космос Луна скафандр Prada
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