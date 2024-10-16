Axiom Space и Prada представили скафандр для полетов на Луну
Итальянский дом моды Prada и американская частная космическая компания Axiom Space продемонстрировали дизайн скафандра для полета на Луну, сообщает агентство Reuters.
Скафандры способны выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и низкие температуры в постоянно затененных регионах. Астронавты в таких скафандрах смогут находиться в открытом космосе не менее восьми часов. Снаряжение прошло ряд испытаний, в том числе и подводные тесты.
Спецодежду будут использовать для миссии NASA Artemis 3, запланированной на 2026 год.
В рамках миссии к спутнику направят космический корабль Orion на ракете-носителе Space Launch System. В полет отправятся четыре астронавта, в космосе они проведут 30 дней.
Прилунение аппарата состоится в районе южного полюса Луны. Это будет первая высадка людей на Луну после отправки «Аполлона-17» в 1972 году, а также первая миссия, в ходе которой на Луну высадится женщина.