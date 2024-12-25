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Режиссера после жалобы Блэйк Лайвли лишили премии за защиту прав женщин

После того, как актриса Блейк Лайвли обвинила режиссера и актера Джастина Бальдони в харассменте, его лишили недавно присужденной премию за «мужество и сострадание в защите интересов женщин и девочек». Об этом сообщила газета The Guardian.

Он получил премию «Голоса солидарности» 9 декабря 2024 года от международной некоммерческой организации Vital Voices Global Partnership, которая продвигает права и возможности женщин. Организация объяснила, что поведение Бальдони «противоречит ценностям Vital Voices и духу премии».

Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони в домогательствах
Life
Блейк Лайвли и&nbsp;Джастин&nbsp;Балдони, кадр из фильма &laquo;Все закончится на нас&raquo;
Звезда сериала «Сплетница» Лайвли обвинила режиссера и партнера по фильму «Все закончится на нас» Бальдони в сексуальных домогательствах 21 декабря. В ее жалобе говорится, что Бальдони и генеральный директор его продюсерской компании Wayfarer Джейми Хит вели себя «неподобающим образом» с Лайвли и другими актерами во время съемок фильма. Актриса также утверждает, что Бальдони пытался организовать против нее клеветническую кампанию, и, что его поведение нанесло ей и ее семье «серьезный эмоциональный вред».

Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс встретились с Бальдони, Хитом и другими продюсерами, чтобы обсудить список требований «по устранению враждебной рабочей обстановки», которая едва не сорвала производство фильма. По ним Бальдони и Хит должны были перестать говорить о сексе с Лайвли и другими женщинами на съемочной площадке. В список также входили требования к съемкам сексуальных и интимных сцен для фильма. Все стороны согласились выполнить и следовать тому, что обсуждалось на встрече.

Однако перед выходом фильма Бальдони и Хит наняли эксперта по связям с общественностью, чтобы испортить репутацию Лайвли. Согласно жалобе, они раздували негатив о ней в социальных сетях.

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Теги
харассмент права женщин сексуальные домогательства
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