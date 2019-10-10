Работы старейшего нобелевского лауреата в будущем помогут человечеству уйти от углеродной энергетики. Скорее всего, благодаря им вы читаете и этот текст

От Нобелевских премий ждут совершенства — награждаемые открытия должны быть фундаментальными, понятными обычным людям, а еще достаточно прикладными, чтоб изменить мир. Такую планку удается взять не всегда. Например, последних лауреатов по физике Дидье Кело и Мишеля Майора, впервые в истории пронаблюдавших планету вне Солнечной системы у подобной Солнцу звезды, тут же обвинили в том, что они не физики, а технари — просто разработали метод, с помощью которого смогли увидеть предсказанное другими.

Но при награждении физика Джона Гуденафа, отца химии твердого тела и индустрии литий-ионных аккумуляторов, все эти условия соблюсти удалось.

«Премия этого года посвящена перезаряжаемому миру», — сказал генеральный секретарь Королевской шведской академии наук Горан Хансон перед оглашением фамилий лауреатов, и всем, кто следит за нобелевскими предсказаниями, уже была ясна фамилия главного лауреата.

Гуденаф — самый титулованный из трех лауреатов, в Англии даже есть премия его имени. Американец, родившийся в 1922 году, Гуденаф получил степень бакалавра по математике в Йеле, затем отслужил в армии во Вторую мировую войну. Кандидатскую диссертацию он защитил в Чикаго как физик, затем работал в MIT. Первую профессорскую позицию занял в Оксфорде, где стал заведующим лабораторией неорганической химии. Там он и сделал работу, принесшую ему Нобелевскую премию: в 1980 году предложил использовать кобальтат лития как материал для катода в батарейках. С 1986 года и по сей день он работает в Университете Техаса в Остине в школе инженерии — его группа продолжает разработку новых материалов для батареек и ведет массу других работ. Математик и физик по образованию, он принес в химию и науки о материалах физические подходы и доказательную базу, ему также принадлежит формулировка фундаментальных законов в сфере магнитных материалов. Теперь, в 97 лет (став старейшим из когда-либо награжденных лауреатов), он наконец оказался достаточно хорош (Good-enough) для Нобелевской премии.