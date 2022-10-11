Среда для ИТ: как не допустить оттока специалистов

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По подсчетам Минцифры, в начале 2021 года в России фиксировалась острая нехватка ИТ-кадров: разрыв между потребностями рынка и реальным объемом подготовленных специалистов в ИТ-отрасли составлял от 500 тыс. до 1 млн человек. Наблюдался и недостаток бюджетных мест на ИТ-специальности (ежегодно российские вузы выпускали более 80 тыс. программистов), в связи с чем их количество в этом году было увеличено вдвое.

В марте текущего года в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сделали прогноз относительно оттока ИТ-специалистов. По данным организации, Россию еще в апреле могли покинуть 70–100 тыс. человек в рамках второй волны эмиграции.

На этом фоне одним из стимулов сохранения в стране квалифицированных ИТ-кадров стали различные меры поддержки, которые реализует правительство по национальному проекту «Цифровая экономика». Формально они разделены на две части: системные и точечные. К системным сегодня отнесены налоговые льготы и преференции, а к точечным — льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний, цифровизация малого и среднего бизнеса, продвижение российских ИТ-продуктов в интернете.

Безусловно, для поддержки ИТ-отрасли важны льготы в жилищной сфере. Льготная ипотека со ставкой до 5% доступна для ИТ-специалистов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости, а также на строительство индивидуального жилого дома (с привлечением подрядчиков). Условия льготной ипотеки были утверждены правительством РФ в апреле 2022 года. Фактический уровень средней процентной ставки по кредитам, выданным на условиях программы, сегодня составляет 4,2%, так как кредиторы в ряде случаев дополнительно снижают ставки для еще большего повышения доступности ипотеки.

На сегодняшний день от граждан поступило более 18,3 тыс. заявок по получение кредитов, при этом уровень их одобрения остается высоким — около 70%. Приобрести новое жилье благодаря запуску программы смогли около 3,8 тыс. ИТ-специалистов, оформивших кредиты на общую сумму более 34,4 млрд руб. Чаще всего мерой поддержки сегодня пользуются в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

В первые месяцы реализации мер поддержки был накоплен опыт, свидетельствующий о необходимости донастройки программы. 5 июля 2022 года правительство утвердило изменения в условия льготного кредитования. Теперь требование по минимальному размеру зарплаты ИТ-специалистов составляет 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), применяется для ИТ-организаций, расположенных в городах-миллионниках, а не в регионах с населением более 1 млн человек, как это было раньше. В других населенных пунктах минимальная зарплата должна быть не менее 100 тыс. руб. (до вычета НДФЛ). Также максимальный размер кредита был увеличен с 18 млн до 30 млн руб. для регионов с населением более 1 млн человек и с 9 млн до 15 млн руб. для других регионов. При этом субсидируемая часть кредита по ставке до 5% годовых по-прежнему составляет 18 млн и 9 млн руб. соответственно. Такое решение позволило расширить возможности заемщиков: льготный кредит стало возможно сочетать с дополнительной суммой заемных средств, взятой в банке по рыночной ставке.

Сегодня оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний с российским гражданством в возрасте от 22 до 44 лет включительно, работающие в аккредитованной ИТ-компании. Благодаря мерам поддержки и инструментам нацпроекта «Цифровая экономика» количество таких организаций выросло в семь раз с начала 2021 года — теперь в реестре более 27 тыс. отечественных ИТ-компаний по всей России. Вторым условием для участия в программе является получение компанией налоговых льгот. На сегодня в перечень участников программы входят более 10 тыс. ИТ-компаний. Минцифры России продолжает работать над улучшением программы.

Среди ожидаемых результатов реализации всех имеющихся мер поддержки ИТ-отрасли — увеличение доходов ИТ-компаний и уровня заработной платы сотрудников. Указанные результаты могут быть достигнуты в том числе за счет финансовой поддержки со стороны государства. Так, уже поддержано 113 проектов с совокупным портфелем около 64,9 млрд руб. В проработке находятся еще примерно 60 проектов с общей потребностью в льготном финансировании на 35 млрд руб.

Конечно, в текущих условиях российскому ИТ-рынку нужно время для адаптации и стабилизации ситуации, но первые шаги для поддержки отрасли уже сделаны.