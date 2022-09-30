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Павел Гудков

Чистка реестра: как изменяется господдержка ИТ-компаний

Цифровая экономика
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В октябре планируется возобновить аккредитацию ИТ-компаний — включение их в специализированный реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр ИТ-компаний), который Минцифры России ведет с 2008 года. С момента создания в него набрали более 27 тыс. компаний (в августе прием заявок на включение в реестр был приостановлен), однако начиная с прошлого года идет чистка — исключение из перечня тех, чья деятельность не соответствует критериям.

Разберемся, зачем вся эта работа и кому она приносит пользу.

Не стоит забывать, что попадание в данный реестр позволяет ИТ-организациям получать разные меры поддержки, такие как доступ к льготным кредитам (3%), мораторий на плановые государственные и муниципальные проверки, включая ФНС, отсрочка от армии и льготная ипотека для сотрудников. Предусмотрены также серьезные налоговые преференции: налог на прибыль обнулен, а страховые взносы составляют 7,6%, но уже только для тех компаний из реестра, у которых доля ИТ-выручки составляла более 70%.

В конце прошлого века система льгот для предпринимателей плохо справлялась с задачей стимулирования бизнеса, при этом большое число злоупотреблений влекло негативные последствия для бюджета. Система оказалась непрозрачной, и в итоге налоговая вакханалия была прекращена.

Преференции высокотехнологичному бизнесу перезапустили 10–15 лет назад для разработчиков программного обеспечения и при старте проекта «Сколково». Получателей льгот стали собирать в реестры.

Практика ведения реестров прижилась и стала расширяться. Сегодня некоторые перечни обрели дополнительную ценность, например реестры российской радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, за счет расширения аудитории пользователей, находящихся в поиске отечественных аналогов ушедшего импорта. С 2019 года правительство по национальному проекту «Цифровая экономика» запустило массу программ поддержки, реализуемых Фондом содействия инновациям, фондом «Сколково» и РФРИТ для разработки и развития новых программных и программно-аппаратных комплексов. Например, Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» поддержал более 500 проектов на сумму 6,6 млрд руб. Более 600 результатов интеллектуальной деятельности уже создано. Многие разработки уже пополнили реестры и доступны для тиражирования.

Понятно, что благодаря привлекательности условий поддержки ИТ-отрасли по национальному проекту «Цифровая экономика» к «вступлению в клуб» аккредитованных устремились многие компании. Сразу после смягчения требований в этом году в реестр ИТ-компаний стали подавать заявки не только близкие к сфере ИТ системные интеграторы, но и, например, коммерческие банки, которые, обладая значительными бюджетами, нарастили сильные ИТ-компетенции. Компании пользуются пробелами в первичных критериях и проходят в реестр за счет выручки от аффилированных сделок или добавляя подходящий дополнительный ОКВЭД. При этом поддержка их со стороны государства мало влияет на появление новых рыночных ИТ-продуктов. Не стоит удивляться, что регулятор адаптирует правила исходя из действующих реалий и выявляемых попыток игроков использовать систему в своих интересах.

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Ранее подобному аудиту подвергался реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Сектор НКО изначально был очень разнородным, к нему относили тех, кого больше было некуда отнести, и, таким образом, в реестре кроме благотворительных организаций оказались адвокатские палаты, частные университеты, политические партии и профсоюзы. В целях правильной классификации и определения для господдержки тех, кто действительно выполняет общественно значимые задачи, потребовалось более сотни ревизий с середины 2020 года — от массовых в самом начале до точечных, которые продолжаются и сейчас. Установившиеся таким эволюционным способом критерии отбора потребовали от Минэкономразвития России широкого использования алгоритмов кросс-валидации открытых источников информации, государственных баз данных и даже искусственного интеллекта (для гармонизации ОКВЭД и автоматического определения направления деятельности каждой из почти 500 тыс. некоммерческих организаций).

Все без исключения реестры и рейтинги, принципы их построения становятся все сложнее. Скорее всего, та же судьба ждет и критерии аккредитации ИТ-компаний — долгая эволюционная обкатка на отрасли с вовлечением на каждом витке все большего объема информации об организациях-заявителях и использованием новых технологий предиктивной дата-аналитики.

Стоит отметить, что Минцифры России при этом активно прислушивается и действует вместе с отраслью, старается оперативно отвечать на запросы компаний, регионов и профильных ассоциаций. За ошибку с массовой рассылкой аккредитованным организациям писем об исключении их из реестра ведомство публично извинилось — признание ошибок и готовность их быстро исправлять стали заявкой на хорошую практику взаимодействия с обществом.

Цифровой учет всего, что есть в государстве, — наше вполне вероятное будущее. Реестры в их современном виде, возможно, всего лишь срезы будущего огромного хранилища данных. Инструменты работы с большими данными расширяются, развиваются технологии искусственного интеллекта. Если государство действительно хочет перейти к клиентоцентричной модели взаимодействия с гражданами и бизнесом, то новые технические возможности стоит направлять не только на создание систем мониторинга и контроля, но и на предиктивную систему поддержки. В итоге, вероятно, ИТ-компании и не потребуется самостоятельно подавать заявку на субсидию или кредит, если государство будет в состоянии проанализировать ее профиль, сектор рынка, в котором работает компания, и проактивно предложить поддержку, чтобы получить нужный стране продукт или технологию.

Об авторе
Павел Гудков Павел Гудков заместитель гендиректора Фонда содействия инновациям
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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Дискуссионный клуб ИТ-компании регулятор реестр
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