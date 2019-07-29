Логика власти

Проблема принятия решений в российской политике — в постоянном опасении выглядеть слабыми. В советское время слово «компромисс» считалось бранным, «соглашатель» презирался даже больше, чем открытый враг, либерализм характеризовался как гнилой или недопустимый. Укоренилась аппаратная мудрость, что лучше перестараться, чем наоборот. В первом случае посочувствуют — «мужик ты хороший, в следующий раз будь осторожнее». Во втором заподозрят в трусости, а то и в скрытой нелояльности — «я бы в разведку с тобой не пошел».

Сейчас на эту традицию наложилась «травма перестройки», искренняя уверенность в том, что Михаил Горбачев проиграл, потому что уступал и недооценил опасность тогдашней оппозиции. Действительно, что могут сделать несколько десятков законодателей от Москвы или даже несколько сотен оппозиционных депутатов в условиях, когда на Съезд народных депутатов избраны 2250 человек, и подавляющее («агрессивно-послушное», как назвал его один из тогдашних лидеров оппозиции Юрий Афанасьев) большинство лояльно власти и лично Горбачеву. А потом все быстро рухнуло — перефразируя Розанова, Союз слинял в три дня.

Отсюда распространенная точка зрения — надо было бы действовать как китайские власти на площади Тяньаньмэнь, и все было бы хорошо, были бы мировыми лидерами. Многочисленные отличия СССР от Китая, роковой отказ от реформ в «нефтяные» брежневские годы в расчет не принимаются. Торжествует нехитрая логика — не уступать. Отсюда и нынешние действия в отношении оппозиционных кандидатов и их сторонников. И ночные обыски, и вызовы к следователям, и превентивные задержания, и Росгвардия в центре Москвы. Но при этом есть и понимание, что слишком сильно «зажимать» рискованно, особенно в условиях, когда горожане рассержены. Поэтому задержанные перед акцией кандидаты успевают приехать к ее финишу — с тем, чтобы оказаться снова задержанными. И тут же негодуют наиболее жесткие лоялисты, требующие тащить и не пущать.

Логика оппозиции

Что касается так называемой «внесистемной» оппозиции, то было бы странно, если бы она не использовала изменившуюся ситуацию — поэтому рядовые выборы в Мосгордуму стали столь значимым событием, своего рода репетицией, смотром сил перед думскими выборами 2021-го.

Но дело не только в этом — оппозиция выходит из состояния «окукливания», в котором находилась после присоединения Крыма, и, что для нее еще более важно — из тени 1990-х годов. Перестают действовать традиционные аргументы против демократов, которые успешно работали много лет — не только страх перед смутой, но и обвинения в причастности ко всякого рода злоупотреблениям того времени (от приватизации до применения административного ресурса на президентских выборах 1996-го). У оппозиции есть своя травма, связанная с той эпохой, с упущенными возможностями и бесконечным выяснением вопроса, кто же в этом виноват. Надо ли было проводить приватизацию «по Гайдару» или же ей должна была предшествовать демонополизация «по Явлинскому». Теперь же произошла смена поколений. Для многих из вышедших на улицы в субботу эти споры — малоинтересная история.

С новым поколением протестующих появилась и новая генерация оппозиционеров — те самые кандидаты. Во-первых, у них есть хотя и небольшая, но история успеха — выборы 2017 года в Москве, которая, по крайней мере, пока не перекрывается неудачами. Это, конечно, муниципальный уровень, но на фоне проблем их предшественников это уже немало — и для них, и для их сторонников. Во-вторых, у них самих нет прошлого из девяностых, за которое их можно было бы упрекнуть. Некоторые их сторонники тогда еще не родились, а они в то время учились в школах или институтах. В-третьих, они соединяют местную и федеральную повестку, отталкиваясь от первой и привлекая к себе не только политических оппонентов власти, но и гражданских активистов. Это свойственно не только Москве, но и, например, Екатеринбургу — вспомним историю с храмом в сквере.

Логика населения

Логика обычных граждан выглядит более сложной. С одной стороны, количество митингующих увеличивается (минимум 10 тысяч участников несанкционированной акции — такое в Москве происходит впервые за долгие годы), но в целом народ не спешит на улицы, занимая позицию зрителя. Так удобнее и безопаснее. Никто не отменял ни приоритета частных интересов, ни садовых участков. Кроме того, массовость акций прямо связана с ощущением того, что на них можно добиться реального и немалого успеха. В противном случае она упирается в потолок.

С другой стороны, ценность стабильности для населения в последние годы резко снизилась. Растет раздражение, выражающееся в разных формах, нередко свойственных интернет-культуре — как это было в других форматах в позднесоветское время. Сейчас меньше популярных анекдотов, зато есть, к примеру, массовые дизлайки официозной альтернативе сериалу «Чернобыль» или многочисленные политизированные «фотожабы». Информационная среда для оппозиции выглядит более комфортно, чем даже в 2011 году, когда можно было успешно поднять ответную консервативную волну под лозунгами патриотизма и стабильности. Сейчас такой возможности не видно — люди слишком усталы и недоверчивы. Многие из тех, кто уходит от власти, не приходит и к оппозиции, но не отвергает априори ее аргументы, как было еще совсем недавно.