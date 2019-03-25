Выдвинутая от ЛДПР домохозяйка стала мэром города в Иркутской области

Выдвинутая от партии ЛДПР домохозяйка Анна Щекина победила на досрочных выборах мэра города Усть-Илимск Иркутской области. Об этом свидетельствуют данные областного избиркома.

Щекина набрала 44% голосов — за нее проголосовали более 9 тыс. избирателей. На втором месте оказался кандидат от «Единой России» Сергей Зацепин, получивший 37,34% голосов (7,7 тыс. человек). Также в выборах приняли участие кандидат от «Справедливой России» Ирина Кондратьева (6,31%) и от «Городов России» Екатерина Сазонова (2%).

«В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно», — пояснил агентству «Альтаир» координатор ЛДПР в Иркутской области Андрей Духовников, говоря о победе 28-летней домохозяйки.

Духовников также отметил, что победе Щекиной поспособствовала поддержка бывшего мэра Усть-Илимска Анатолия Дубаса, чью кандидатуру от партии «Родина» сняли с выборов. По словам координатора ЛДПР, Дубас пообещал, что в случае победы девушки, он станет ее первым заместителем.