Минэкономики предложило разделить Россию на 14 макрорегионов

Министерство экономики предложило создать на территории страны более десятка макрорегионов, которые станут центрами экономического роста

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В «Стратегии пространственного развития», которую Минэкономики намерено внести в правительство в сентябре, Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов. По замыслу авторов документа, это будут не административно-территориальные единицы, а центры, с помощью которых будет раскрываться социально-экономический потенциал территорий, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что если до сих пор выделялись два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ, то теперь к ним предлагается добавить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Таким образом, речь идет о дальнейшем дроблении федеральных округов.

Основанием для вхождения в макрорегион должен стать потенциал кооперации входящих в него субъектов. В каждом из них должен быть крупный центр, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход территорий к международным рынкам или основным транспортным коридорам. Предполагается, что уже к 2025 году экспорт увеличится на 30%.

«Коммерсантъ» указывает, что идея Минэкономики встретила поддержку не во всех частях страны. Так, Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, считает неправильным разделение этого региона сразу на три части. По его мнению, это лишь ослабит интеграцию межрегиональных процессов и негативно скажется на развитии.

Меняйло помимо этого считает, что предлагаемые для Сибири центры экономического роста «закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».

В Минэкономики указали, что получили письмо Меняйло и прорабатывают этот вопрос.