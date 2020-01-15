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Денис Волков

Усталое общество: каких изменений россияне ждут от власти

Оценки населением власти и ситуации в стране стабилизировались, но они все равно заметно ниже, чем летом 2018 года, а готовность протестовать остается высокой
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2019 году общественные настроения немного улучшились. Большинство экономических и политических индикаторов, которые регулярно измеряет Левада-центр, демонстрировали положительную динамику: уверенность в завтрашнем дне, оценки положения дел в политике и экономике, в собственной семье, рейтинги одобрения деятельности основных государственных институтов — все они выросли за год на 5–7%. В прошлом году впервые с 2014-го сократилось число россиян, которым денег не хватает на еду или хватает только на еду. В конце 2019 года их доля стала меньше 20% от взрослого населения. Вряд ли это произошло в результате роста доходов; скорее всего, причина — в общей экономической стабильности, низкой инфляции, отсутствии серьезных потрясений на валютном рынке, что и позволило людям адаптироваться.

2020 год почти три четверти россиян встретили с надеждой на улучшения. Однако больше половины респондентов ожидают, что экономическая и политическая обстановка в стране останется напряженной. Несмотря на положительную динамику, к концу прошлого года улучшение настроений затормозилось, а некоторые показатели даже снизились на один-два процентных пункта. Более того, ни одному индикатору за минувший год так и не удалось отыграть потери, спровоцированные долгим падением доходов и повышением пенсионного возраста, которое большинство сограждан посчитало несправедливым. Сегодняшние оценки работы основных государственных институтов и ситуации в стране в целом процентов на десять ниже значений лета 2018 года.

За минувшие годы у россиян накопились усталость и претензии к власти. Наиболее типичные упреки в адрес руководства страны можно выразить словами, которые рефреном звучат на фокус-группах и в ответах на открытые вопросы: по мнению респондентов, власти много обещают, но мало делают, погрязли в воровстве и коррупции, забыли о простых людях.

Остаются нерешенными базовые социально-экономические проблемы. Большинство россиян по-прежнему беспокоит в первую очередь рост цен (хотя за прошедшие три года острота вопроса немного снизилась), а также бедность, коррупция (ее неприятие в последние годы росло), страх безработицы и недоступность медицинского обслуживания. На фоне низких рейтингов социальная неустроенность создает питательную среду для популизма левого толка.

«Народные политики»

На местном и региональном уровнях уже появились политики, активно использующие антиэлитные общественные настроения. Например, нынешний губернатор Хабаровского края, представитель ЛДПР Сергей Фургал, победив на выборах в 2018 году, начал с продажи правительственной яхты своего предшественника. «Народный губернатор» Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов демонстративно копает картошку на своем участке и ездит на собственной скромной машине. В Саратове депутат областной думы от КПРФ и по совместительству ведущий популярного YouTube-канала Николай Бондаренко похвастался перед подписчиками тем, что три недели питался исключительно продуктами из минимальной потребительской корзины и в результате похудел на 10 кг. Список можно продолжать.

Обвинять политиков в популизме — глупо: они лишь приспосабливаются к сложившемуся в обществе антиэлитному запросу. Если бы российская политическая система была более конкурентной и открытой, популизма в речах политиков было бы еще больше. Власть и сама пытается соответствовать популистскому общественному запросу: отсюда, как представляется, призывы Владимира Путина терзать и трясти чиновников, разговоры о возможной отмене НДФЛ для малоимущих слоев населения. Но одновременно находиться во власти и критиковать власть — задача не из легких.

Темы протестов

Проблемой для власти остается довольно высокий протестный потенциал, который за минувший год снизился незначительно. Люди не просто считают протесты вероятными, многие готовы и сами выходить на улицу. От 20 до 25% опрошенных не исключают своего участия в акциях с экономическими и даже политическими требованиями. Эти показатели не говорят о реальном числе участников возможных будущих митингов и шествий, но свидетельствуют о сохраняющемся в обществе напряжении.

Можно выделить несколько тем, которые в 2020 году, с большой долей вероятности, будут генерировать протесты. В первую очередь это социальная повестка — низкие пенсии и социальные пособия, сокращения бюджетников, трудовые конфликты, закрытие медицинских учреждений, общий тренд на отказ государства от части социальных обязательств.

Экологический протест в России также имеет большой мобилизационный потенциал. Хотя россияне не спешат выражать солидарность с Гретой Тунберг и беспокоиться о глобальном потеплении (респонденты часто шутят, что нашей стране потепление пойдет только на пользу), недовольство загрязнением окружающей среды нередко выливается в ожесточенное противостояние граждан и с чиновниками, и с крупным бизнесом. В 2019 году люди протестовали против строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов в Архангельской области и Подмосковье, горно-обогатительных комбинатов в Челябинске, заводов по переработке химического оружия в Саратове. Вряд ли эти темы скоро себя исчерпают.

Мощный повод к общественной мобилизации — борьба за сохранение местной среды обитания. Это защита от вырубки, как в Екатеринбурге, борьба против точечной застройки и за сохранение исторических зданий. По мере развития местных сообществ нежелание застройщиков и местных администраций согласовывать свои действия с жителями может только множить количество конфликтов.

На существующие в обществе антиэлитные настроения хорошо ложится противостояние произволу правоохранительных органов, которое в прошлом году подсветили незаконное задержание Ивана Голунова, жесткие задержания во время летних протестов в Москве и многочисленные случаи насилия и пыток в местах лишения свободы. Эти сюжеты становятся все менее приемлемыми для российского общества. Здесь же стоит отметить, что все более внимательно общество относится к проблеме домашнего насилия, насилия над женщинами и, шире, проблеме равенства прав мужчин и женщин. Мобилизационный и протестный потенциал этих вопросов будет только расти.

Иными словами, сложившийся к концу прошлого года положительный баланс общественных оценок ситуации выглядит хрупким. Возможность дальнейшего улучшения общественного самочувствия находится под вопросом, и не исключено, что власти в 2020 году придется реагировать на новую волну протестов.

Об авторах
Денис Волков, социолог Левада-центра
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, социология, Левада-центр, протесты, экология, регионы
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