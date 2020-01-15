Усталое общество: каких изменений россияне ждут от власти

Оценки населением власти и ситуации в стране стабилизировались, но они все равно заметно ниже, чем летом 2018 года, а готовность протестовать остается высокой

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В 2019 году общественные настроения немного улучшились. Большинство экономических и политических индикаторов, которые регулярно измеряет Левада-центр, демонстрировали положительную динамику: уверенность в завтрашнем дне, оценки положения дел в политике и экономике, в собственной семье, рейтинги одобрения деятельности основных государственных институтов — все они выросли за год на 5–7%. В прошлом году впервые с 2014-го сократилось число россиян, которым денег не хватает на еду или хватает только на еду. В конце 2019 года их доля стала меньше 20% от взрослого населения. Вряд ли это произошло в результате роста доходов; скорее всего, причина — в общей экономической стабильности, низкой инфляции, отсутствии серьезных потрясений на валютном рынке, что и позволило людям адаптироваться.

2020 год почти три четверти россиян встретили с надеждой на улучшения. Однако больше половины респондентов ожидают, что экономическая и политическая обстановка в стране останется напряженной. Несмотря на положительную динамику, к концу прошлого года улучшение настроений затормозилось, а некоторые показатели даже снизились на один-два процентных пункта. Более того, ни одному индикатору за минувший год так и не удалось отыграть потери, спровоцированные долгим падением доходов и повышением пенсионного возраста, которое большинство сограждан посчитало несправедливым. Сегодняшние оценки работы основных государственных институтов и ситуации в стране в целом процентов на десять ниже значений лета 2018 года.

За минувшие годы у россиян накопились усталость и претензии к власти. Наиболее типичные упреки в адрес руководства страны можно выразить словами, которые рефреном звучат на фокус-группах и в ответах на открытые вопросы: по мнению респондентов, власти много обещают, но мало делают, погрязли в воровстве и коррупции, забыли о простых людях.

Остаются нерешенными базовые социально-экономические проблемы. Большинство россиян по-прежнему беспокоит в первую очередь рост цен (хотя за прошедшие три года острота вопроса немного снизилась), а также бедность, коррупция (ее неприятие в последние годы росло), страх безработицы и недоступность медицинского обслуживания. На фоне низких рейтингов социальная неустроенность создает питательную среду для популизма левого толка.