Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»

Президент выступил на 19-м съезде «Единой России» в Москве. Он также потребовал от партийцев решать острые вопросы своими силами и «терзать» для этого чиновников

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Членам «Единой России» необходимо вести слаженную работу по «реализации национальных приоритетов России», чтобы результаты этой работы стали главным аргументом партии на предстоящих выборах всех уровней. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе 19-го съезда «Единой России», передает корреспондент РБК.

«Необходимо обеспечить консолидацию вокруг долгосрочного движения России вперед. У вас нет морального права прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии, если что, сдадут ее и страну сдадут», — сказал президент. Он отметил, что главное в работе партии — быть вместе с людьми, помогать им, объяснять, защищать. «Старайтесь поднимать острые вопросы, решать их своими силами, не дожидаясь «прямой линии», терзать [чиновников], трясти их, добиваться решения», — посоветовал Путин единороссам. «Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а чтобы служить народу», — добавил он.

В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство. Он также сообщил, что на съезде будут приняты решения, посвященные в том числе определению приоритетов «Единой России» на ближайшее будущее, избирательному циклу 2020–2021 годов, обновлению руководящих органов и запуску новых проектов. «Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации», — сказал Медведев.

23 ноября в Москве проходит 19-й съезд «Единой России». В нем принимают участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты, губернаторы, депутаты Государственной думы, а также члены Совета Федерации.

На совместном заседании высшего и генерального советов партии, которое проходит в рамках съезда, Медведев вручил партбилеты некоторым губернаторам и представителям российского бизнеса. В октябре президиум генсовета «Единой России» согласовал кандидатуры 13 руководителей российских субъектов на посты руководителей региональных отделений партии.