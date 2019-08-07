Кстати, еще во время первой протестной акции на Чистых прудах в 2011 году, административный арест получил аспирант ВШЭ Григорий Юдин, ныне известный социолог, и родной вуз вступался за него. Тогда риск был меньше. Времена уже были непростые, но несравнимо более вегетарианские по сравнению с летом 2019 года, когда планка дозволенного снизилась почти до плинтуса, и чтобы проскочить между Сциллой лояльности и Харибдой достойного поведения, нужно сильно изощриться.

Разумеется, очевидная (и бессмысленная) несправедливость радикализирует студентов. Особенно если руководство их вузов бежит впереди паровоза, чтобы встретить власть в пункте назначения с хлебом-солью, как это сделали ректоры РГГУ и МПГУ, пообещавшие отчислять студентов, участвующих в акциях протеста. Кстати говоря, ректор МГУ Виктор Садовничий, человек чрезвычайно осторожный и опытный, высказался гораздо более сдержанно — Конституция дает каждому право выражать свою точку зрения, сказал он, но студенты должны серьезно обдумывать, ходить на митинги или нет. Особую пикантность этому округлому высказыванию придает тот факт, что недавно перед главным зданием МГУ была выложена надпись #FREEAZAT — в защиту Азата Мифтахова, аспиранта родного для ректора мехмата, арестованного за предполагаемое нападение на офис «Единой России»: многие студенты, аспиранты и выпускники полагают, что Садовничий не делает ничего для того, чтобы защитить 25-летнего аспиранта.

Обыкновенный конформизм

Это классический кейс конформизма, когда власти еще не успели ничего потребовать от человека или институции, а те уже сдают позиции, пытаясь быть святее папы римского и верноподданнее сановников и росгвардейцев. Государство еще не успело и слова сказать, как впечатленные происходящими событиями конформисты спешат на помощь и своими руками готовы выявить, предупредить, уволить, отчислить — в общем, по Мишелю Фуко, надзирать и наказывать тех, кто позволяет себе разно- и инакомыслие. На таком отношении держались и держатся все авторитарные режимы: никто не расстреляет, как в сталинское время, за отказ подписать коллективное письмо или высказаться индивидуально в поддержку власти, но у каждого конформиста свой мотив — а вдруг отберут театр, прихлопнут НКО, не пригласят, в конце концов, на кремлевский прием.

Лучше действовать превентивно и расширять размер компромисса с властью, пытаясь предъявлять рациональные аргументы в пользу такой линии поведения. Совершенно в советской логике: если уйдем мы — придут люди, которые гораздо хуже нас, лучше сохранять институции внутри системы, подчиняясь ее правилам, чем развалить их.

И в этой линии есть своя логика и рациональность. Как сказал когда-то Константин Симонов, проталкивая в официальную печать роман Михаила Булгакова «Записки покойника»: лучше опубликовать «Театральный роман», чем не напечатать «Записки покойника» (речь шла о том, что судьбу публикации могло решить более компромиссное название). Но всегда ли компромисс с властью позволяет решить проблему? Известно, что нельзя помещать человека в нечеловеческие обстоятельства, он вынужден подстраиваться под них — так герой романа «Конформист» Альберто Моравиа и одноименного фильма Лукино Висконти страстно желал стать обычным человеком, чтобы не выделяться из толпы, что привело его в результате к абсолютному нравственному падению. То же самое касается образовательных, гражданских, медийных структур и организаций, стремящихся выжить и продолжать работу. И всякий раз, по мере снижения планки и сужения коридора, выбор модели поведения будет становиться все более и более сложным.

Это не конец проблем и моральных дилемм, а лишь начало.