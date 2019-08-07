События 27 июля и 3 августа резко сузили возможности для относительно вольного существования либеральных институций и поставили в деликатное положение так называемых системных либералов. Причем речь не идет о либералах-лоялистах и технократах в правительстве, которые уже давно привыкли к тому, что их функционал — ликвидировать последствия нелиберальных решений. Жестокость действий властей в отношении участников протестных акций превратила ситуацию в черно-белую. Приходится либо поддерживать власть с нарастающей неистовостью прокремлевского «деятеля культуры», либо противопоставлять происходящему активное несогласие с ним.
Неудобная середина
Срединное положение, в котором в последние годы находятся образовательные учреждения, НКО, медиаресурсы, гражданские активисты, собирающиеся продолжать свою деятельность в предлагаемых политических обстоятельствах, становится все более дискомфортным. Все больше усилий приходится предпринимать, чтобы, как в анекдоте про сталинского соратника Анастаса Микояна, проскальзывать между дождевыми струйками. Хлопотно искать место под политическим солнцем, когда верхи требуют проявлений лояльности под угрозой уничтожения институции, а низы обвиняют в коллаборационизме и предательстве либеральных ценностей.
Предвыборная кампания в малозначащую Мосгордуму внезапно не только стала стартовой точкой в новом этапе существования нынешней российской политической системы, которая сознательно допустила если не массовые, то «ковровые» репрессии, но и поставила множество моральных дилемм перед демократически ориентированным избирателем.
Его поначалу соблазняли выбором между оппозиционными кандидатами и системно-либеральными в лице Нюты Федермессер и Валерии Касамары (причем в обоих случаях речь шла о знаковых и чрезвычайно важных для общества институциях — фонде помощи «Вера» и первом социально-экономическом университете в стране Высшей школе экономики), но теперь, после взаимной радикализации позиций власти и гражданского общества в результате двух протестных суббот, нахождение в середине координатной сетки стало почти невозможным. А когда суд арестовал студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в участии в «массовых беспорядках» и применении насилия в отношении представителя власти, ситуация обострилась до предела, тем более что Жуков оказался студентом Валерии Касамары, которая поручилась за него и пообещала правовую поддержку от учебного заведения.