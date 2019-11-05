Базовый вариант экономического прогноза помогает рассчитать бюджет на ближайшие годы, но если в более широких горизонтах планирования возникают риски с неприемлемым ущербом, основными должны становиться наихудшие сценарии

В российской экономической политике и вокруг нее происходят вещи, прямо не связанные между собой, но оставляющие впечатление заочной дискуссии или неявной реакции на одни и те же вызовы.

29 октября премьер Дмитрий Медведев подписал список поручений правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, направленных на достижение экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года. А незадолго до этого прозвучали довольно сильные заявления, связанные с прогнозированием цены на нефть и соответствующими стратегическими выводами. Понятно, что в нашем контексте любые меры по обеспечению экономического роста ориентированы прежде всего на несырьевой сектор экономики — на нефтяную конъюнктуру даже правительственная комиссия прямо не влияет. Но довольно рутинный характер новых поручений говорит о том, что в понимании правительством перспектив нефтяной конъюнктуры лишней драматизации не наблюдается.

Нежелательные вопросы

Это довольно распространенное настроение. На недавнем Евразийском экономическом форуме Игорь Сечин заявил, что спрос на нефть к 2040 году увеличится не менее чем на 10%. Это произойдет из-за роста физических объемов потребления нефти на глобальном энергетическом рынке, несмотря на то что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30%. Заявление тем более интересное, что незадолго до этого прогноз Минфина к проекту бюджета на 2020–2022 годы впервые включил сценарий с обрушением цены на нефть марки Urals до $10 за баррель.

Парадоксально, но именно нестабильность ситуации и наличие рисков с неприемлемым ущербом делают усредненные прогнозы малопригодными в принятии стратегических решений и вынуждают обращаться к экстремальным сценариям. Как мы уже писали, вариант Минфина является скорее расчетным и как реалистичный прогноз не воспринимается. Иначе бы пришлось совсем иначе воспринимать стоящую за ним реальность. Под ней понимается, во-первых, комплекс факторов, способных обрушить цены на нефть, — начиная с технологических прорывов и заканчивая «геополитикой» (действиями противника в экономических и даже политических войнах). Во-вторых, это социально-политические последствия такого кризиса. Что будет со страной, если бюджет вдруг и в самом деле недополучит более 70% ВВП, как это представлено в наихудшем сценарии Минфина? Что станет с государством — идеологией, безопасностью, целостностью, остатками соцобязательств?