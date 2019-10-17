За последние несколько лет в России кардинально изменилась идеология стратегического планирования: его горизонт сузился, и сценарии с вопросами, на которые у власти нет операциональных ответов, оказались за бортом

В материалах к проекту бюджета на 2020–2022 годы Минфин дал расчет потерь бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Принципиальным моментом здесь является учет крайнего варианта — обрушения цены на нефть российской марки Urals до $10 за баррель. По оценке ведомства, в первый же год потери составят 5% ВВП. Если ситуация сохранится в течение десяти лет, казна недополучит доходы в размере более 70% годового ВВП.

Ранее в наихудшем, «консервативном» сценарии Минэкономразвития прогноз не опускался ниже $40 за баррель.

Правда, и само финансовое ведомство, и внешние эксперты считают такой вариант крайне маловероятным. Это даже не столько прогноз, сколько технический расчет, необходимый, чтобы показать чувствительность российской экономики к менее радикальным сдвигам. Тем не менее, по данным Минфина, даже при цене $25–30 за баррель потери за несколько лет могут достичь 5–14% от ВВП. Ранее ведомство сообщало, что доходы от нефти и газа в 2018 году составили 46,3% всех поступлений в федеральный бюджет. Это в чистом виде сырьевая экономика. Именно с падением цены на нефть связаны кризисы 1998, 2008, 2014 годов.

Дожить на резерве

Но разговор даже не про бюджет и нефть, а про качество стратегического планирования при нашей политэкономической модели. Готовясь к будущим кризисам, обычно обращают внимание на поступления в федеральный бюджет, курс национальной валюты, доходы населения. Вспоминают, как в результате падения цены на нефть на $50 в 2009 году поступления от налога на прибыль рухнули на 61%. Но кроме денег есть и другие показатели. По данным Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка, в 2009 году из-за того, что цена на нефть продержалась ниже $70 в течение всего пяти месяцев, произошло следующее: отечественное автомобилестроение сократилось втрое, машиностроение — вдвое, строительство — на треть, а промышленное производство в целом — почти на четверть.