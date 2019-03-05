Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,81 0,07 EUR Бирж. 74,52 -0,03 Brent 65,42 -1,01% USD Нал. 66,15 65,44 EUR Нал. 74,99 74,17 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1323 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 813,00 13,00 IMOEX 2 468,23 -0,22% RTSI 1 181,57 -0,36% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 04 мар, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 04 мар, 12:22
Полиция начала проверку после кражи «двойником» 10 млн руб. из банка Общество, 10:52 ВЦИОМ выяснил самые популярные способы профилактики гриппа у россиян Общество, 10:46 В Подмосковье задержали подозреваемую в ложных звонках о минировании Общество, 10:45 Виталик Бутерин назвал преимущества Ethereum перед Bitcoin Крипто, 10:39 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 10:35 «Интеко» решила подготовиться к IPO в 2023 году Бизнес, 10:09 Глава «Ростеха» и президент АвтоВАЗа на Lada подрифтовали на льду Общество, 10:04 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 10:04 Счетная палата предложила определить понятие «молодой ученый» Общество, 10:03 Глава «Интеко» — РБК: «IPO — один из вероятных путей развития» Pro, 10:01 Тренер «Спартака» предложил дать ему 300 тыс. рублей на критику судей КХЛ Спорт, 09:57 AliExpress предложит российским покупателям машины Бизнес, 09:38 Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников Pro, 09:37 Принуждение к уважению: чем опасно появление в КоАП статьи о защите судей Мнение, 09:36
Мнение ,  
0 
Екатерина Ходжаева Принуждение к уважению: чем опасно появление в КоАП статьи о защите судей
Введение дополнительного наказания за подрыв авторитета суда может вызвать новую волну дел за репосты и комментарии в соцсетях
Председатель российского Совета судей Виктор Момотов на заседании клуба имени Д.Н. Замятнина, где регулярно обсуждаются проблемы судебной власти, заявил, что неплохо было бы установить административную ответственность за неуважительное отношение к судебной системе и судьям. Это заявление лежит в русле текущего законодательного тренда на введение ответственности за публичное проявление неуважения к органам государственной власти. Ну и поскольку судейское сообщество считает судебную систему именно таким органом, то и настаивает на равном с другими праве на уважение.

Страх и недоверие

Мнение о работе судов у наших сограждан, действительно, не такое уж лестное. Замер общественных настроений, проведенный ФОМом летом 2018 года, показал, что:

  • доля тех, кто положительно относится к судам, ниже числа тех, кто оценивает их негативно — 24 и 40% опрошенных соответственно;
  • трое из пяти (61%) участников опроса считают, что судьи берут взятки, не считает судей коррумпированными только каждый шестой респондент (17%);
  • тенденцию на улучшение судебной системы усматривают только 15% опрошенных, а четверть из них (25%) считает, что суды стали работать хуже.

Это общие настроения, и они практически не связаны с личным опытом респондентов — по данным того же опроса, никогда не участвовали в судебном разбирательстве двое из трех россиян (65%).

Что чувствуют наши сограждане, все-таки пришедшие в суд? Больших обстоятельных исследований на эту тему нет, поэтому мы можем основываться на качественных данных. Два года подряд я прошу студентов-политологов, которым читаю курс об основах правоприменения, посетить открытые судебные слушания, чтобы своими глазами увидеть работу судов. В прошлом году они участвовали в проекте мониторинга, причем даже согласованного с судебным руководством Санкт-Петербурга.

Читая студенческие сочинения, можно заметить: основная эмоция перед посещением суда — это страх. Он бывает выражен в разной степени — от небольшого волнения до реального страха просто зайти в здание, но присутствует практически у каждого. Визит в суд даже в качестве обычного слушателя — это выход из зоны комфорта, он воспринимается как риск. Молодежь, никак не связанная с юриспруденцией, опасается судебных приставов, переживает, что не сможет адекватно объяснить судье мотивы посещения слушаний. Трепет перед судом и уважение к судьям — вот то, что чувствуют люди, впервые пришедшие на заседания. И потому принцип «боятся — значит, уважают» уже работает как механизм, сдерживающий от проявления публично негативного отношения в здании суда.

Но существует и ст. 17.3 КоАП о неисполнении законных требований судьи или судебного пристава, и уголовное преследование по ст. 297 УК РФ за неуважительное отношение к суду и участникам судебного процесса. И надо сказать, что судьи пользуются этими мерами. Так, в 2017 году (официальные данные за 2018 год еще не опубликованы) наказание по ст. 17.3 КоАП получили около 37,5 тыс. граждан из 40,5 тыс., на которых были оформлены материалы, и почти все они (36,8 тыс. человек) были оштрафованы. Уголовное преследование за неуважение к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ) применяется значительно реже — в 2017-м были осуждены 40 человек, и большинство из них получило наказание в виде исправительных или обязательных работ, а не штраф.

Наказание за критику

Но судейскому сообществу нужно больше. Выражается желание, чтобы люди проявляли уважение не только в самом зале суда, но также и в публичном пространстве, не подрывая авторитет судебной власти в России. Механизм выбирается наиболее прямолинейный и репрессивный — запрет на неуважительное отношение под угрозой административного преследования. Момотов в своем выступлении обстоятельно ссылался на ст. 434-25 уголовного кодекса Франции, в которой сформулирован запрет на дискредитацию судебной власти посредством публичных действий, высказываний или изображений.

Однако председатель Совета судей не отметил, что норма французского закона неприменима к техническим комментариям, то есть рассуждать о логике принятого судебного решения или о том, как оно написано, можно. Если бы французские судьи, как и наши, массово копировали в приговорах обвинительные заключения вместе с грамматическими ошибками следователей, то критические комментарии об этом были бы вполне законными. Более того, эта же норма указывает на неприменимость запрета к действиям, словам или изображениям, которые публично распространяются во время изменения, кассации или пересмотра решения. То есть, пока решение еще оспаривается, дискредитировать его публично можно. Ну это во Франции. А с учетом того, что там правосудие осуществляется неспешно, это предполагает достаточно большой промежуток времени и дает возможность критически высказаться всем несогласным.

Россиянам же предлагается под угрозой административного преследования говорить о судьях и их решениях, как о покойниках — либо хорошо, либо ничего. В чьих руках окажется эта дубинка? Скорее всего, «правоприменять» эту норму будут сотрудники полиции и конкретно офицеры Центра «Э» МВД России, занятые не столько борьбой с экстремизмом в его узком понимании, сколько поиском политически несогласных. Именно Центр «Э» через мониторинг социальных сетей обеспечивал основную массу дел за репосты и лайки нелицеприятных высказываний и изображений, вне зависимости от того, какой комментарий к ним дал человек. Это направление работы полиции критиковалось наиболее активно, и недавно сверху был послан сигнал, что необходимо несколько усмирить рвение. Но набранные обороты в условиях «палочной» системы оценки работы полиции остановить не так-то просто. Можно ожидать, что,​ если административная ответственность за неуважение к судебной власти, как и к любым другим государственным органам, будет введена в КоАП, практика по привлечению к ней на основании репостов или комментариев в социальных сетях сложится мгновенно. Опыт есть.

Об авторах
Екатерина Ходжаева Научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, судебная система, судьи, оскорбление
Материалы по теме
Прекращено первое после смягчения статьи уголовное дело о репостах
Общество
Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты
Политика
Первый репост оставят без срока: как власти смягчают 282-ю статью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter