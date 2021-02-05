Развитие приходит со свободой

Центральная Европа являет собой превосходный пример того, какой мощной творческой силой может быть свобода. В результате открывается единое пространство для реализации смелых амбиций и устремлений

Мы прошли долгий успешный путь. От региона, который долгое время практически не существовал в сознании ведущих актеров мировой сцены, — к региону, который является одним из наиболее динамично развивающихся в мировом масштабе и претендует на место в категории центров цивилизации.

Наступает новое десятилетие XXI века. Десятилетие неопределенности, вызванной прежде всего глобальной пандемией и ее экономическими последствиями, но в то же время — декада надежды. Десятилетие возможностей для восстановления цивилизации и экономики, создания лучшего мира, чем он был до сих пор, — более справедливого, экологичного, живущего по принципам устойчивого развития. Всматриваясь в будущее, мы стараемся найти те точки, которые станут центрами динамичных позитивных изменений. Я уверен, что Центральная Европа будет одним из таких мест в европейском и мировом масштабе.

Центральная Европа, или Центральная и Восточная Европа (эти термины часто используются как синонимы), является значительным региональным образованием, это сообщество судеб, имеющее географическое, политическое и экономическое, а также идеологическое и культурное измерение. Что касается местоположения на карте, то оно рассматривается как область между Балтийским, Адриатическим и Черным морями или (хотя и слишком упрощенно) между Германией и Россией. Однако прежде всего мы существуем в общем пространстве памяти. Мы участвовали в исторических событиях, особенно в драматическом ХХ веке. Мы пострадали от зла двух тоталитарных режимов — коричневого и красного, которые нас душили и преследовали. Но у нас есть и великий, славный опыт прошлых веков: периода XV–XVII вв. — эпохи, известной как «Европа династии Ягеллонов», а позднее Речи Посполитой Многих Народов, когда на большей части этой территории удалось создать добровольный политический союз — предтечу сегодняшнего Евросоюза, который стал общим домом для многочисленных культур и религий, где жизнь организована по принципам правопорядка, парламентаризма и демократии. Уроки нашего опыта — как отрицательного, так и положительного — мы уносим с собою в будущее. Это универсальное предостережение и одновременно источник вдохновения — действовать во имя всеобщего блага, процветания нашего региона и объединенной Европы в целом.

Не менее важным является описание Центральной Европы в ценностных категориях. Находясь более тысячелетия в культурном кругу западной цивилизации, мы разделяем его идеологические основы. Милан Кундера представил выразительный образ Центральной Европы, назвав ее «похищенным Западом», то есть частью западного культурного сообщества, которая против своей воли попала под советское — имперское, авторитарное, неспособное к рациональному управлению — господство. Однако следует подчеркнуть, что наша приверженность ценностям, которые сформировали европейскую культуру, не является безрефлективным. Возможно, мы лучше других знаем, насколько высока цена, которую нужно заплатить за их защиту. Мы осознаем, что необходимо культивировать и сочетать свободу с ответственностью, права с обязанностями, индивидуализм с солидарностью, критику, инновации и модернизацию с сохранением наследия и традиций, которые определяют нашу идентичность.