Причем судебная система США нередко сквозь пальцы смотрит на такие убийства. В 2016 году Бетти Шэлби из департамента полиции города Тулса, штат Оклахома, застрелила безоружного афроамериканца. Она утверждала, что «он полез в свою машину за тем, что могло быть оружием». Несмотря на наличие видео, доказывающего, что в момент выстрела жертва стояла с поднятыми руками, суд признал Шэлби невиновной. После оправдания она покинула службу в полиции.

Всего с 2005 года 98 сотрудников полиции (без учета ФБР и других федеральных структур) были арестованы в США за убийство гражданских лиц, из них лишь 35 были признаны виновными, причем в основном не в умышленном убийстве, а в менее тяжких преступлениях вроде убийства по неосторожности.

Бывают и ситуации, когда полицию все же привлекают к подавлению протестов и беспорядков, как это было в 2014 году в Фергюсоне и где причиной уличных акций стало то, что белый полицейский застрелил чернокожего юношу. Но речь действительно шла о беспорядках с поджогами, мародерством и даже обстрелом полицейского вертолета, и все же жесткость действий полиции при подавлении протестов стала предметом отдельного расследования.

А вот шанс столкнуться с участниками «несанкционированной» демонстрации у полицейских США невелик, ведь в отличие от России там нет специального федерального закона, устанавливающего разрешительный порядок проведения демонстраций: вопрос регулируется на уровне муниципалитетов.

Позвонить в отделение

Посмотрим на правила организации митингов в Вашингтоне, столице США, и Нью-Йорке, крупнейшем городе страны.

Вашингтон, в силу столичного статуса, не самое простое место для проведения уличных акций. На территории, находящейся в юрисдикции Полиции национальных парков (National Park Police), на митинг требуется получить разрешение, если планируется более 25 участников; на территории, находящейся в юрисдикции городской полиции (Metropolitan Police Department), обращаться за разрешением нужно, если количество протестующих превышает сто человек. Конгресс и Верховный суд имеют собственные полицейские службы, куда должны обращаться организаторы политических акций. При проведении демонстраций возле зданий федеральных министерств и ведомств помимо городской полиции необходимо уведомить Министерство внутренней безопасности.

Любопытно, что митинги у разных сторон ограды Белого дома регулируются разными ведомствами: чтобы протестовать со стороны Пенсильвания-авеню, надо обращаться в городскую полицию, а любые митинги на территории Лафайет-парка требуют участия Полиции национальных парков и предполагают более жесткий контроль — например, досмотр участников акции с собаками, натасканными на поиск взрывчатых веществ.

В Нью-Йорке ситуация с проведением митингов намного проще. Демонстрация на территории парков или пешеходной зоны требует разрешения при планируемом количестве участников более 20 человек. Шествие по проезжей части требует разрешения от местного отделения полиции, если ожидается менее 1000 протестующих. Мероприятия свыше 1000 человек или любые манифестации вблизи мэрии согласовываются с департаментом полиции Нью-Йорка.

Изменение правил

Важно заметить, что все эти согласования носят технический характер: полиция просто должна быть предупреждена, чтобы поддерживать порядок на мероприятии. Последняя известная история, когда мэрия крупного города отказала в проведении шествия, имела место в 1968 году в Чикаго, когда во время съезда Демократической партии Национальный мобилизационный комитет за окончание войны во Вьетнаме решил провести антивоенный марш через кварталы, населенные афроамериканцами. Мэр Чикаго Ричард Дэйли, опасаясь столкновений между белыми демонстрантами и чернокожими жителями, отказал в выдаче разрешения, что привело к крупным расовым волнениям.

Случаи, когда полиция «просто убивала» политических активистов во время митингов, тоже остались в 60-х годах прошлого века. Можно вспомнить марши афроамериканцев, требовавших соблюдения их избирательных прав, в штате Алабама в 1965 году. Убийство полицейским во время митинга активиста Джимми Ли Джексона вызвало новую волну протестов и в итоге ускорило принятие федерального закона «О праве на голосование», исключавшего избирательную дискриминацию по цвету кожи.

Современную ситуацию в США характеризует последняя волна крупных политических митингов, прошедших в конце 2016-го — начале 2017 года после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Кульминацией стал «Женский марш» 21 января 2017 года, когда от 3,3 млн до 4,6 млн человек вышли на улицы сотен городов. В Вашингтоне число протестующих достигло 597 тыс. человек. Это была самая масштабная протестная акция за всю историю США. Примечателен ее мирный характер — не было ни одного ареста.

Арестованные на Уолл-стрит

Кажется, что в чем-то ситуацию вокруг летних московских протестов напоминает история движения Occupy Wall Street. Осенью 2011 года, после призыва левого журнала Adbusters, в разных городах США началась серия акций против экономического неравенства. Большинство протестующих не были склонны к насилию, однако не собирались ограничиваться разовой акцией, пытаясь сделать протест непрерывным и занять объекты, символизирующие для них несправедливость капиталистической системы, в частности Уолл-стрит.

В итоге полиция арестовала по всей стране около 8 тыс. человек, из них 2 тыс. — в Нью-Йорке. Их обвиняли в нарушении общественного порядка, нахождении на частной территории, отказе разойтись по требованию полиции. Самый массовый арест произошел 1 октября 2011 года, когда группа протестующих прошла по Бруклинскому мосту. Тогда были задержаны 768 человек. Позже они были оштрафованы за «нарушение порядка». Ряд активистов обжаловали в суде это наказание, и в 2012 году федеральный судья принял сторону протестующих, указав, что они не получили достаточного предупреждения от полиции об опасности своих действий. Были и осужденные на реальные сроки, однако о годах заключения (напомним, что российская прокуратура первоначально требовала отправить актера Павла Устинова в колонию на шесть лет) речь не шла. Так, Сесили Макмиллан за удар полицейского локтем получила три месяца тюрьмы и громкую кампанию в свою защиту.

Так что тем, кто любит повторять, что в Америке еще хуже, стоит помнить об этих важных нюансах.