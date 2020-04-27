Цена перезапуска: как стимулировать экономику во время пандемии
Мир пытается преодолеть последствия борьбы с коронавирусом. Рукотворный кризис приходится компенсировать за счет монетарного и фискального стимулирования. Как и в 2008 году, можно услышать опасения: а не станет ли масштабная поддержка экономики, проводимая многими развитыми странами, миной замедленного действия? Мы полагаем, что такие опасения лишены оснований.
Компенсация потерь
Кризис, в котором находится мировая экономика, стал результатом действий правительств, а не структурных проблем. Да, поводом к нему послужило распространение COVID-19, но собственно экономический ущерб вызван режимом карантина и прочими, в том числе добровольными, ограничениями. В результате покупательская и инвестиционная активность на время «закупорена». Люди жаждут попрощаться с деньгами: как только ограничения снимают, наступает пора «потреблять, чтобы отплатить» (revenge consumption). Но пока спрос резко уменьшился как на потребительские товары, так и на промышленные материалы. С точки зрения макроэкономиста, лекарство от этого есть. Внешний шок совокупного спроса (а это именно он: производственные мощности не разрушены, потенциальный уровень выпуска не изменился) показано компенсировать монетарными и фискальными стимулами. Как именно?
В части бюджетного стимулирования эти рецепты известны с 1930-х, со времен Джона Мейнарда Кейнса. Государство увеличивает спрос за счет роста дефицита бюджета. Стимул не может быть существенно меньше, чем шок: если сжатие составляет 9% годового ВВП (оценки по США), то стимулирующие меры в 11% ВВП вовсе не выглядят чрезмерными. Другие страны (Япония, Великобритания, Франция, Италия, Германия) тоже планируют ответ на уровне 10% ВВП. Правда, совокупно по G20 «фискальный ответ» пока скромнее — всего 3,5% ВВП, по оценке МВФ. Да, это намного больше, чем в 2008–2009 годах, но и степень «выключения» экономической активности сейчас больше. Все меры, которые может осуществить государство, должны пойти в ход. Увеличение пособий по безработице — отлично. Прямая поддержка выплаты зарплат, налоговые каникулы — почему бы и нет. Гарантии и льготные кредиты должны быть в арсенале любого деятельного правительства. «Сейчас нам нужны ясность и смелость», — писал Кейнс, когда Великобритания столкнулась с главным вызовом XX века, Второй мировой войной. Именно это пригодилось бы сейчас министрам финансов по всему миру. Не время для консерватизма и осторожности, нужно действовать. На помощь придут центробанки и их политика «создания» новых денег под запрос правительств.