Цена перезапуска: как стимулировать экономику во время пандемии

Но велика ли будет цена поддержки? МВФ предупреждает об ухудшении бюджетной ситуации по всему миру. Действительно, крупные бюджетные траты могут быть тяжелы для развивающихся экономик: дефицит в 2020 году подскочит до 9,1% ВВП. А вот в развитых экономиках таких проблем, скорее всего, не возникнет. К примеру, США сейчас имеют показатель долг/ВВП на 15 п.п. ниже, чем закладывали в бюджетных прогнозах в 2011 году. Учитывая преимущество в выпуске главной резервной валюты и магнетизм крупнейшего рынка капитала, привлекающего инвесторов, даже когда они напуганы, США точно не станут источником нового долгового кризиса. Многие страны могут заимствовать по самым низким ставкам в истории, чем и займутся. Сейчас мировой долг к ВВП 83%, и он наверняка вырастет. Правила для других стран просты. В управлении долгом (как и в эпидемиологии) важны не абсолютные размеры показателей, а относительные. Темп роста долга (из-за новых заимствований и стоимости обслуживания) в долгосрочной перспективе не должен опережать рост экономики. Если темп роста экономики (а с ним и бюджетных поступлений) выше, чем стоимость обслуживания, то страна не теряет платежеспособность. Рост госрасходов не вытесняет частные инвестиции (так как ставки остаются низкими), а лишь поддерживает совокупный спрос.

Неортодоксальные методы

Казалось бы, возможности ФРС и других центробанков по стимулированию экономической активности сейчас не столь велики. Ставки и так близки к нулю практически во всех развитых экономиках — в США, Японии и Европе. В конце 2019 года около 20% облигаций в мире и вовсе торговалось с доходностью ниже нуля. Ставки снизить не получится, но оказалось, что это и не главное. Много лет в ходу неортодоксальные варианты монетарной политики — через расширение баланса центрального банка. Таким образом, здесь центробанки работают в тесной связке с фискальными властями, предоставляя огромные возможности по финансированию (монетизации) дефицита бюджета. Именно они выступают конечными покупателями обязательств государства. Детали, как именно это осуществляется, не так важны. Пока сохраняется доверие к проводимой политике и инфляция остается низкой, накачка будет способствовать росту, а как только инфляция начнет расти, управление ставками и другие традиционные инструменты в арсенале центробанков помогут управлять этим процессом давно известными методами.

Вливать деньги в экономику нужно так, чтобы они быстро проходили через финансовую систему и не задерживались в банковских резервах. Но этого часто не происходит и деньги не доходят до реального сектора, потому что тот не в состоянии их вобрать. Но деньги уже напечатаны и поэтому увеличивают стоимость финансовых активов, в том числе снижают стоимость заимствований для реального сектора и повышают капиталоемкость при IPO. Технологии позволяют сдерживать потребительскую инфляцию (здесь заметен эффект онлайн-торговли), а потребительская корзина богатых растет в цене. Учитывая инвестиции и сбережения, богатые богатеют быстрее, отсюда рост социальной напряженности. Но это проблема не столько макроэкономическая (где важен совокупный спрос и рост экономики в целом), а социально-экономическая и политическая.

Конечно, вернуться из состояния, когда бюджет профинансирован центробанком, непросто. В 2018 году сокращение баланса ФРС вызвало резкую просадку фондового рынка. Это сильно напугало уязвимых для политического давления банкиров, и они пошли на попятный, начав вновь наращивать баланс под лозунгом «Нет, это не QE». Конечно, возвращение к норме не будет быстрым. С другой стороны, избыточная ликвидность в теории грозит только инфляцией, а как с ней бороться, хорошо известно. А вот что делать с дефляционными процессами, пока никто толком не знает.

Посткризисные рецепты

Будем надеяться, что правительства во всем мире не переусердствуют в борьбе с вирусом, а их стимулирующие меры будут решительны и быстры. И постараемся сохранить оптимизм, читая очередной прогноз экономистов.

Никто не знает наверняка, каким будет следующий кризис или, если угодно, следующая стадия текущего кризиса. Некоторые, как Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф, видят опасность долговых кризисов в развивающихся странах. И это отнюдь не пустая угроза, по крайней мере поток запросов к МВФ уже нарастает. Но мир прекрасно знает, как бороться с долговыми кризисами: в некоторых частях света они случаются довольно регулярно. Кто-то, как Нуриэль Рубини, ждет возвращения высоких темпов инфляции из-за «противовирусной» закачки денег в мировую экономику и невозможности быстро «переварить» массированные дефициты бюджета. Может быть, это будет не так уже и плохо, если подстегнет рост и поможет вернуться в мир положительных ставок.