Антикризис и стратегия: как сегодня балансируется бюджет России

Офицер Государственной фельдъегерской службы РФ вносит в здание Государственной Думы РФ документы о проекте федерального бюджета (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Правительство России в сложившихся геополитических и макроэкономических условиях продолжает реализовывать точечные оперативные меры антикризисного профиля. При этом сказать, что решение задач стратегического развития отложено на более поздний срок или вовсе снято с повестки, тоже нельзя.

Естественно, сочетание оперативных и стратегических мер обеспечивается заметным расширением бюджетных расходов, и в настоящий момент имеющиеся ресурсы бюджетной системы этот процесс обеспечивают. Для долгосрочного устойчивого национального развития важно наличие проработанной бюджетной стратегии. Разберемся, какие элементы такой стратегии можно заметить в параметрах действующего федерального бюджета.

С момента принятия федерального бюджета на 2024–2026 годы можно отметить два момента в отношении его текущего состояния и возможных среднесрочных приоритетов бюджетной политики.

Во-первых, не подтверждаются существовавшие опасения по поводу разбалансировки: принятые параметры федерального бюджета на текущий год в целом соответствуют актуальным условиям, во всяком случае исполнение в январе—феврале тому свидетельство. Динамика доходов представляется даже лучше ожиданий, превышая более чем в полтора раза аналогичный показатель прошлого года. Также с прошлого года сохраняется практика оперативного заключения госконтрактов. Раннее авансирование обеспечивает более равномерное исполнение бюджета. Характер и результаты проведенных аукционов по первичному размещению ОФЗ в январе—феврале тоже не содержат каких-либо значительных трудностей в реализации государственной долговой политики.

Во-вторых, актуальные среднесрочные задачи социально-экономического развития страны потребуют корректировки параметров бюджетной системы на период 2025–2026 годов. В послании президента Федеральному собранию был назван ряд мероприятий стратегической направленности. Прежде всего это расширение поддержки семей, высокотехнологичных и просветительских проектов, строительство и модернизация объектов здравоохранения, образовательных учреждений, ЖКХ, общественного транспорта, снижение долговой нагрузки региональных бюджетов, расширение дифференцированного налогообложения.

Параметры бюджета на текущий год представляются в целом реалистичными, а текущая динамика его исполнения соответствует плану. В Минфине заявляют об исполнении федерального бюджета «в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденными в законе о бюджете». А направленность мер государственной политики позволяет отметить расширение стратегической составляющей в бюджетном планировании.

В отличие от бюджетно-налоговой политики двух предыдущих лет, нацеленной на принятие антикризисных мер, в сопроводительных материалах к федеральному бюджету на 2024–2026 годы прямо указывается, что «акценты экономической политики смещаются с антикризисной повестки к задачам содействия достижению национальных целей развития». Здесь, в частности, наращивание государственных субсидий для расширения льготных программ по приобретению жилья на Дальнем Востоке и в новых регионах, значительный прирост финансирования для госпрограмм, направленных на формирование национальной системы пространственных данных, развитие сельских территорий, поддержка и продвижение русского языка и другие задачи.

В контексте перехода государства к стратегически ориентированной бюджетной политике следует отметить отход от принятия отдельных тактических решений в сторону разработки комплексных программ, соответствующих средне- и долгосрочным целям развития и обеспечивающих преемственность основных принципов государственной политики.

Эта тенденция отражается прежде всего в переформатировании системы национальных проектов, предполагающем как актуализацию действующих, так и разработку новых нацпроектов. Часть из них как раз представлена президентом, это нацпроекты «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных». Другая часть — в виде нацпроектов, посвященных достижению технологического суверенитета, анонсирована правительством России.

В рамках формирования бюджетной стратегии следует также отметить нацеленность на разработку устойчивой модели налоговой политики, обеспечивающей возможность бесперебойного финансирования приоритетов национального развития. Например, в качестве возможности прекращения практики разового и временного повышения налогов и сборов рассматривается некоторое расширение прогрессивного налогообложения, которое обеспечит предсказуемость налоговых условий.

Формирование новой стратегической модели бюджетно-налоговой политики с прицелом на ближайшие шесть лет невозможно без обеспечения устойчивости бюджетной системы. Последняя, в свою очередь, зависит от проведения ответственной и последовательной бюджетной политики, соблюдения бюджетных правил, разумного управления государственным долгом, наличия достаточного объема резервов. При этом нельзя упускать из виду и сохранение устойчивости региональных бюджетов за счет мер урегулирования долговой нагрузки и трансфертных механизмов, не приводящих к ослаблению бюджетной дисциплины субъектов страны.

Завершающим этапом формирования актуальной бюджетной стратегии должны стать новый долгосрочный бюджетный прогноз и анонсированный шестилетний финансовый план: в последний раз долгосрочный прогноз разрабатывался еще в 2018 году. Такая стратегия и соответствующие документы планирования и управления, в свою очередь, призваны обеспечить долгосрочную устойчивость бюджетной системы, расширение потенциала российской экономики и достижение целей национального развития в новых условиях.