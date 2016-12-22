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Исследования
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Эмиль Аблаев
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
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EUR ЦБ: 100,41
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Курс доллара на 27 марта
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