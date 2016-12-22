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Эмиль Аблаев
Эмиль Аблаев
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
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Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 16:48
В Киргизии сняли подозрения с главы российской Capital Group Павла Тё Бизнес, 19:47
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 19:29
Почему США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии Политика, 19:24
Над Белгородской областью сбили два беспилотника Политика, 19:22
Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin Крипто, 19:02
В Ингушетии за помощь боевикам задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Спорт, 19:00
«Авангард» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» Спорт, 18:48
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За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
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Умер бывший первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский Политика, 18:47
«Росатом» построит плавучие электростанции для Приморского края Бизнес, 18:38
Бортников заявил о данных об «украинском следе» в теракте в «Крокусе» Политика, 18:33
«Газпромбанк Лизинг» поставит новые автобусы для Башкортостана Пресс-релиз, 18:31
Быков назвал детской критику Медведева в адрес судей в плей-офф КХЛ Спорт, 18:27
К мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы Общество, 18:25 
Сотрудница МИДа погибла при нападении на «Крокус» Политика, 18:14