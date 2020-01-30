Устаревшие новации: почему Конституции не нужен прожиточный минимум

Среди президентских поправок к Конституции есть две социальные новации, которые теряются на фоне изменений политической системы, но выполняют важную роль в наблюдаемом нами спринтерском забеге

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Первая социальная поправка такова: минимальный размер оплаты труда отныне гарантированно будет не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Эта норма перенесена из действующего Трудового кодекса (ст. 133) и уже полностью выполняется. Зачем она нужна в Конституции? Разве у президента есть опасения, что правительство, а именно оно устанавливает величину прожиточного минимума, перестанет выполнять действующую норму закона? Вряд ли, дело скорее в другом.

Начать с того, что определение бедности, построенное на прожиточном минимуме, явно устарело. В начале 1992 года это понятие ввели из-за катастрофического падения реальных доходов «на время кризисного развития экономики», как было сказано в указе президента Бориса Ельцина «О системе минимальных потребительских бюджетов». Там, кстати, правительству указывалось рассчитывать не только «прожиточный (физиологический) минимум», но и «минимальный потребительский бюджет», который, если взять стоимость его корзины, примерно вдвое выше.

Потом правительство благополучно забыло о минимальном потребительском бюджете, что позволяло занижать численность бедных. Но если в 1990-е годы это можно было как-то объяснить действительно кризисным состоянием экономики, то в 2000-х ситуация, как известно, стала быстро улучшаться. Уже тогда многие специалисты ставили вопрос о том, что реальная бедность, с которой так ожесточенно борется государство, связана не только с прожиточным минимумом, в основе которого лежит продуктовая корзина физиологического выживания. В 2019 году Росстат выпустил доклад о многомерной бедности, в котором показаны разные способы измерения масштабов этого феномена. В большинстве европейских стран давно измеряют бедность через относительные показатели, например долю от среднего дохода, уходящую на те или иные потребности; доступность тех или иных предметов потребления и услуг. Так зачем же закреплять в Конституции устаревшее понятие, имеющее весьма слабое отношение к реальной проблеме?

Другая зарплата

Вспомним, что и сам МРОТ должен решать не только и не столько задачу выживания. Международная организация труда приняла специальную конвенцию, посвященную этому понятию. Там указываются факторы, которые должны учитываться при определении уровня минимальной заработной платы, и это, в частности: «a) потребности работников и их семей, принимая во внимание общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп; b) экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости».