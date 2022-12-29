«Самым тяжелым испытанием 2022-го является искушение судить других людей»

Почему члены правительства не супергерои и каким было самое тяжелое испытание в 2022-м — вице-премьер Виктория Абрамченко в колонке для РБК

Подбирать правильные слова для оформления мыслей непросто, а подобрать нужные слова для ответа на поставленный вопрос — чему меня научил 2022 год — зампреду правительства, одной из трех женщин в кабинете министров, маме сына-подростка, тем более непросто.

Так вышло, что эти строки я пишу, получив новость о включении меня в девятый пакет санкций Евросоюза (официально Виктория Абрамченко была включена в санкционный список 18 декабря. — РБК). Никак не могу понять — что изменилось в моей жизни в связи с этим? Недвижимости за рубежом нет и не было, счетов тоже, как и родственников, там проживающих. К запретам и ограничениям за 24 года непрерывной государственной службы привыкла. Может быть, мне должно стать страшно или обидно? Снова нет.

Странное представление у брюссельских чиновников о наказании русских. Знаете, удивительно, что они в качестве моих злодеяний упомянули работу в Крыму. В моем любимом Крыму. Я хочу реализовать проект «Крым без мусора», и мы с Сергеем Аксеновым (глава Республики Крым. — РБК) и «Российским экологическим оператором» его завершим. Намоленная, красивейшая земля заслуживает самой современной системы обращения с отходами. Так и будет!

Так чему меня научил 2022 год?

Правительство России три года работает в режиме федеральной чрезвычайной ситуации.

Пандемия. Пиковая нагрузка на медицину. Колоссальная усталость медиков и большой человеческий подвиг врачей, всего медицинского персонала. Срочное производство вакцин, средств индивидуальной защиты, медтехники и строительство клиник за месяц. Реабилитация выживших после ковида.

Ажиотаж на потребительском рынке. Всем срочно потребовался годовой запас гречки, сахара и масла. Ручное управление ценами. Серьезная, системная поддержка отраслей-флагманов, в первую очередь агропрома и стройкомплекса. Нехватка сезонных рабочих. Рост мировой инфляции, в том числе на мировом продовольственном рынке. Ее негативное влияние на экономику России.

Природные катаклизмы. Наводнения и пожары. Засуха и затяжные дожди в уборочную. 700 сгоревших домов в Сибири и Курганской области. Погибшие рыбаки на судне «Онега». Нефтеразливы на суше и море. Авария в Норильске и первый «отрезвляющий» экологический штраф — более 145 млрд руб.

Тотальные санкции. Логистическая война. Отмена всего российского. Арестованные самолеты, резервы и активы. Рост ключевой ставки. Отключение банков от системы международных расчетов. Мобилизация.

Со всеми этими и многими другими вызовами правительство работает каждый день. Три года. Три долгих года. При этом мы не супергерои, мы болеем, как все. Нас не учили выживать в агрессивной среде и делать миллион дел одновременно.

Так чему же нас, меня научил 2022 год и два предыдущих года?

Мы научились жить и работать в этих условиях. Не пребывать в процессе, а давать результат. Не унывать, не ныть. Искать позитив. В каждом дне, близких, музыке, литературе, архитектуре, живописи и кино. В картинке за окном. В детском смехе. В запахе кофе. Особенно когда его слышишь после ковида!

Россияне — крутые! Запомните это. Это аксиома. Уехавшие в Европу с тоской вспоминают многое. Российские цифровые банковские услуги, например. И множество других, ставших для россиян почти незаметными цифровых удобств.

А еще мы думаем о будущем. Мы придумали 42 новых проекта для развития нашей страны до 2030 года. Мы пересобрали все госпрограммы. Мы увязали их, нацпроекты и все 42 новые инициативы воедино. В каждом регионе нашей страны отобрано по пять ключевых инвестиционных проектов, дающих новые рабочие места, рост выпуска товаров и услуг и рост заработной платы. Мы перезагрузили экологическую повестку. Об этом теперь говорят все! Но важнее всего, что не только говорят, но и демонстрируют результаты.

В этом декабре в Москве на молодежном форуме ко мне подошел вдохновленный эковолонтер «серебряного возраста» из Тулы и позвал в гости. Он сказал, что собирает пластиковый мусор. Что теперь это смысл его жизни.

В 2022 году казалось, что людям совсем не до экологии. Но на детскую премию «Экология — дело каждого» поступило 45 тыс. заявок из 33 стран, в том числе из недружественных. 5 млн человек вышли на субботники, 1,3 млн — убирали мусор по берегам водных объектов, 1,2 млн высаживали деревья — это наша экологическая армия! Я благодарю каждого человека, кто принял участие в этих акциях. Тех, кто раздельно собирает мусор, кто заботится о бездомных животных, кто не оставляет незатушенные костры в лесу.

Нам нельзя снижать темп экологических реформ. Второго шанса исправить ситуацию не будет. И это вызов для всех стран. Не только для России.

И еще один итог этого года — осязаемый страх за будущее планеты. Человечество не наделено правом уничтожить Землю. Единственную пригодную для жизни среду обитания. Политикам пора крепко об этом задуматься. Экология и сохранение планеты — вот по-настоящему объединяющая, позитивная повестка.

Приведу один яркий пример. В океан ежегодно попадает 10 млн т пластикового мусора. Если ничего не изменится, то к 2050 году вес пластика в океане будет больше веса всей рыбы. Как после всего, что делает человек, не начать любить дельфинов и акул больше, чем людей?

Для меня реализация экологических реформ является важнейшей личной задачей. Я люблю нашу планету, она потрясающая, безумно красивая и терпеливая. Как и Россия.

Терпение и умение прощать — вообще наиболее прокачанные навыки этого года.

Но, как оказалось, самым тяжелым испытанием 2022-го является искушение судить других людей. Все прогрессивное человечество надело судейские мантии. Люди выносят приговоры друг другу по любым вопросам. Очень опасная дорога в пропасть. Нас сотворили одинаковыми. Нам всем дали тело, разум и душу. Внешние обстоятельства и предложенная 2022-м реальность призывают держать голову холодной, а наши души — трудиться.

До конца этого года остается несколько дней. В моем окружении нет людей, которые могли бы сказать, что год был отличным. Но мы выдержали удар и не сломались. Мы продолжаем жить, развиваться и верить. Мы растим детей. Верим в себя. Верим в нашу страну. Мы продолжаем!