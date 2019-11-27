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Александр Рубцов Программный расход: сработает ли новый план Минэкономразвития
Изолирование экономической повестки от реформирования институтов государства и коррекции общего курса делает очередные проекты структурных реформ практически бесполезными

Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП. В 2019 году прирост прогнозируется в размере 1,3%, что существенно меньше среднемирового (3%). Для ликвидации разрыва предлагается создать специальную правительственную подкомиссию под руководством Максима Орешкина, которая в декабре должна приступить к работе. Подкомиссия будет работать в рамках правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, созданной еще в 2009 году для борьбы с последствиями глобального кризиса.

Такая конструкция сама по себе вызывает вопросы к иерархии задач и архитектуре наших федеральных органов исполнительной власти.

Управленческая лихорадка

В России в промышленных масштабах налажено производство программ и разного рода управленческих единиц, призванных решать структурные проблемы на основе новых проектов и предложений. Регулярное обновление таких разработок и инстанций — верный признак того, что система не только не работает, но и всерьез не анализирует причины прежних неудач. Бал правит экономическая политика вечных начинаний и учащенных структурных изменений, больше затрагивающих саму управляющую вертикаль, нежели управляемую реальность.

Самофиксация на создании новых административных единиц здесь отнюдь не признак рефлексии — осознания необходимости пересмотреть сами стратегии и практики реформирования. Не случайно все «новые» идеи опять сводятся исключительно к тому, каким именно образом государство должно стимулировать инвестиции, занятость, спрос и т.п., но ничего не говорится о том, как должно измениться само государство, чтобы не портить на корню инвестиционный климат, не отпугивать желающих что-то делать, не рушить и без того низкий спрос — эту основную причину недозагруженности производственных мощностей. Получается на редкость прогрессивная логика: станки простаивают — давайте закупим еще столько же.

В итоге складывается парадоксальная картина. Экономика еще держится на плаву благодаря сырьевому, прежде всего нефтегазовому, экспорту, однако уже притоплена ниже среднемировых темпов роста. Государство периодически сочиняет, а точнее, перебирает способы вытолкнуть экономику на поверхность, но само остается главным балластом, тянущим все хозяйство на дно. Согласно простой гидродинамике, такие импульсы только усиливают движение вниз. И это не метафора — именно это произошло у нас с «оптимизацией» здравоохранения, обескровившей медицину ценой огромных вливаний и почти превратившей импортозамещение лекарственных средств в настоящий приговор для больных.

Подмена понятий

Дефекты нового «пакета реформ» хорошо видны на примере идеи стимулировать инвестиционный спрос. В нормальной среде бизнес — компании и проекты — сам носится в поисках инвестиций, а инвесторы только и делают, что ищут возможности вложения средств. Если этого не происходит, значит, организм серьезно болен, и пытаться искусственным образом накачать его деньгами бессмысленно, а то и вредно.

Трудовые ресурсы предлагается пополнить созданием дополнительных стимулов и особо благоприятных условий для иностранных выпускников российских вузов — чтобы оставались. Будто нет куда более острой проблемы — массовой готовности наших выпускников применять свои способности где-нибудь за границей.

Даже, казалось бы, бесспорная идея снизить долю государственного участия с 47 до 42% ВВП страдает той же ограниченностью. Потому что проблема вовсе не сводится к пропорциям государственной и частной собственности, хотя и она в наших условиях предложенными мерами отнюдь не решается. Государство участвует в экономике всей мощью своего регулятивного балласта, а перехват собственности ведется и без прямой национализации.

Идеи реформ мельчают буквально на глазах. В лучшем случае предложенный план тянет лишь на довольно фрагментарную систему мер, даже не на «дорожную карту». Практически не затронута действительно критичная проблема несырьевой альтернативы, хотя эта тема постоянно поднимается. Экономика сведена к деньгам, как если бы речь шла только о перераспределении потоков крови без понимания, откуда берется переносимая ею энергия и как устроена сама кровеносная система — совокупность «насосов» и сосудов. Очень похоже на планы резко поднять урожайность без учета агрологистики: систем хранения, транспортировки и сбыта. В итоге так все на полях и сгниет.

Изолирование экономической повестки от темы реформирования институтов и коррекции политического курса делает такие проекты проходными, но бесполезными. Если проблемы инвестклимата, вызванные нестабильностью, слабыми гарантиями собственности и регуляторным удушьем, решать бюджетными маневрами, ничего нового не получится. И тогда лучше завтра же садиться за сочинение еще более новой программы с созданием еще одной подкомиссии.

Об авторах
Александр Рубцов руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Минэкономразвития, Максим Орешкин, экономическая политика
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