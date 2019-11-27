Изолирование экономической повестки от реформирования институтов государства и коррекции общего курса делает очередные проекты структурных реформ практически бесполезными

Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП. В 2019 году прирост прогнозируется в размере 1,3%, что существенно меньше среднемирового (3%). Для ликвидации разрыва предлагается создать специальную правительственную подкомиссию под руководством Максима Орешкина, которая в декабре должна приступить к работе. Подкомиссия будет работать в рамках правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, созданной еще в 2009 году для борьбы с последствиями глобального кризиса.

Такая конструкция сама по себе вызывает вопросы к иерархии задач и архитектуре наших федеральных органов исполнительной власти.

Управленческая лихорадка

В России в промышленных масштабах налажено производство программ и разного рода управленческих единиц, призванных решать структурные проблемы на основе новых проектов и предложений. Регулярное обновление таких разработок и инстанций — верный признак того, что система не только не работает, но и всерьез не анализирует причины прежних неудач. Бал правит экономическая политика вечных начинаний и учащенных структурных изменений, больше затрагивающих саму управляющую вертикаль, нежели управляемую реальность.

Самофиксация на создании новых административных единиц здесь отнюдь не признак рефлексии — осознания необходимости пересмотреть сами стратегии и практики реформирования. Не случайно все «новые» идеи опять сводятся исключительно к тому, каким именно образом государство должно стимулировать инвестиции, занятость, спрос и т.п., но ничего не говорится о том, как должно измениться само государство, чтобы не портить на корню инвестиционный климат, не отпугивать желающих что-то делать, не рушить и без того низкий спрос — эту основную причину недозагруженности производственных мощностей. Получается на редкость прогрессивная логика: станки простаивают — давайте закупим еще столько же.